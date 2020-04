Les scientifiques pourraient transformer la réponse du système immunitaire en un remède contre les coronavirus – .

Une équipe de chercheurs en Chine a pu identifier des anticorps puissants de survivants au COVID-19 qui étaient «extrêmement efficaces» pour empêcher le nouveau coronavirus de se fixer aux cellules.

Les médicaments basés sur leurs résultats pourraient être utilisés dans les thérapies COVID-19 à l’avenir, en supposant que les essais cliniques se déroulent bien.

Les tests pourraient commencer en aussi peu que six mois dans le meilleur des cas.

Le traitement d’une nouvelle maladie comme COVID-19 pose un problème majeur, car les médecins doivent s’appuyer sur les médicaments existants pour atténuer les symptômes, stimuler la réponse du système immunitaire et prévenir les complications. Tout est dans l’espoir que le corps produira des anticorps efficaces qui finiront par tuer le virus. C’est pourquoi les médecins essaient une variété de médicaments qui sont couramment utilisés pour traiter tout, du VIH, du paludisme et des maladies cardiaques à la dysfonction érectile. Un médicament créé pour traiter Ebola s’est également révélé prometteur, mais il n’existe pas de thérapie universelle pour faire face à la nouvelle infection à coronavirus à l’heure actuelle. Cela pourrait changer dans un avenir pas trop lointain, car des chercheurs chinois ont identifié des anticorps qui produisent une réponse «extrêmement efficace» pour empêcher le SARS-CoV-2 d’entrer dans les cellules. Ces anticorps pourraient être utilisés à l’avenir pour créer des médicaments destinés à traiter COVID-19.

Une étude récente a révélé que le système immunitaire commence à combattre la nouvelle infection tout comme elle repousse la grippe. Cela ne veut pas dire que COVID-19 est comme la grippe, mais simplement que la capacité du corps à se défendre contre les agents pathogènes est déclenchée de la même manière. Les scientifiques ont déclaré à l’époque que la recherche était valable pour les cas légers à modérés, car ils n’avaient pas encore compris pourquoi certaines catégories de patients ne combattaient pas le virus de manière similaire.

Certains pays ont déjà lancé des programmes d’essais qui reposent sur un ancien type de traitement des maladies infectieuses. Le sang est prélevé sur les survivants, les globules rouges sont retirés et le plasma est administré aux patients COVID-19. Les anticorps dans le plasma sont censés relancer le système immunitaire du receveur et accélérer la récupération.

En utilisant le même principe de traitement, les scientifiques chinois ont pu isoler les anticorps qui produisent la réponse la plus forte lorsqu’il s’agit de repousser une infection par le SRAS-CoV-2. Les chercheurs savent déjà comment le nouveau coronavirus s’attache aux cellules pour les pénétrer, puis prennent le contrôle de ces minuscules plantes chimiques pour se répliquer. En bloquant l’accès aux cellules, les anticorps seront en mesure de réduire la capacité du virus à endommager.

Zhang Linqi de l’Université Tsinghua de Pékin et un groupe de scientifiques du 3e Hôpital populaire de Shenzhen ont commencé à analyser les anticorps des patients COVID-19. Ils ont isolé 206 anticorps monoclonaux qui ont montré une capacité «forte» à se lier aux protéines virales. Ils ont testé plus de 20 anticorps, dont quatre ont pu bloquer l’entrée virale dans les cellules, a déclaré Zhang à .. Parmi ceux-ci, quatre ont pu bloquer l’entrée virale. Deux anticorps se sont avérés «extrêmement bons» pour le faire.

L’étape suivante consiste à identifier les anticorps les plus puissants, puis à les combiner pour atténuer le risque de mutation avec le nouveau médicament. Le groupe travaille avec la société de biotechnologie Brii Biosciences «pour faire avancer plusieurs candidats pour une intervention prophylactique et thérapeutique». Les anticorps ne sont pas un vaccin, mais ils peuvent être utilisés comme un seul vaccin, explique .. Des médicaments à base d’anticorps pourraient être administrés aux patients à risque et aux professionnels de la santé afin de prévenir le COVID-19.

Même ainsi, il pourrait s’écouler des mois avant que les thérapies à base d’anticorps n’atteignent les essais cliniques dans le meilleur des cas. Et cela pourrait prendre encore plus de temps que l’approbation des nouveaux médicaments. Par ailleurs, d’autres testent déjà des vaccins contre le nouveau coronavirus. Deux candidats sont en cours d’essai aux États-Unis et en Chine, et plusieurs autres se préparent à des tests humains.

