Les scientifiques prennent la vue la plus proche du soleil

Les chercheurs ont pris la meilleure résolution du soleil jamais vue, gracieuseté du télescope solaire Daniel K. Inouye de 4 mètres. L’image, qui résout des caractéristiques aussi petites que 30 kilomètres de large, est un aperçu sans précédent de ce à quoi ressemble vraiment la surface du soleil.

Des images typiques du soleil ressemblent à ceci, telles que capturées par l’Observatoire de Dynamique Solaire (SDO) de la NASA, en orbite géosynchrone au-dessus de la Terre.

Ce genre d’image nous montre une certaine quantité de détails, mais elle manque beaucoup – en partie à cause du fait qu’elle a été prise à 150 millions de kilomètres. Là encore, le SDO est également en orbite, ce qui, nous le savons, permet généralement des conditions de visualisation bien meilleures que n’importe quel télescope au sol.

Qu’est-ce qui permet au télescope solaire Inouye de voir en détail par rapport au SDO? Optique adaptative, emplacement et taille pure. À quatre mètres (techniquement 4,24), l’Inouye est le plus grand télescope solaire sur Terre et son emplacement à Hawaï est l’un des endroits les plus connus pour observer le ciel clair pendant la journée. La situation semble être analogue à la relation entre Hubble et certains de nos plus grands télescopes au sol. Hubble a un objectif de 2,4 mètres, tandis que le télescope européen extrêmement grand actuellement en construction au Chili aura un objectif de 39,3 mètres une fois terminé. Hubble n’est pas important parce qu’il nous offre la plus grande fenêtre sur le ciel, mais parce que les caractéristiques spécifiques de l’observation spatiale nous donnent un niveau supplémentaire de profondeur de bits dans des domaines autres que la capacité supplémentaire de collecte de lumière de l’intensification d’un lentille. Le télescope solaire d’Inouye devrait coopérer sur les observations avec la sonde solaire Parker déjà en orbite de la NASA et l’orbite solaire conjointe ESA / NASA (en préparation pour le lancement).

Dans ce cas, le télescope de 4 mètres a pu distinguer ce qui ressemble beaucoup à la fragilité des arachides.

Voici comment la NASA / AURA / NSO décrivent l’image:

Les structures semblables à des cellules – chacune de la taille du Texas – sont la signature de mouvements violents qui transportent la chaleur de l’intérieur du soleil à sa surface. La matière solaire chaude (plasma) monte dans les centres lumineux des «cellules», se refroidit puis s’enfonce sous la surface dans des voies sombres dans un processus appelé convection. Dans ces voies sombres, nous pouvons également voir les minuscules marqueurs lumineux des champs magnétiques. Jamais auparavant vu à cette clarté, ces taches brillantes sont censées canaliser l’énergie vers le haut dans les couches externes de l’atmosphère solaire appelée la couronne. Ces points lumineux peuvent être à l’origine de la raison pour laquelle la couronne solaire est supérieure à un million de degrés!

Ces images ont été légèrement traitées pour éliminer le bruit et améliorer la forme des structures; l’ensemble des données est toujours en cours d’analyse scientifique. Pourtant, voir la structure à petite échelle du soleil nous rappelle qu’il ne s’agit pas en fait “juste” d’une boule de gaz brûlant. La science de la théorie selon laquelle la chaleur se déplace à travers une étoile et les structures à grande échelle que nous observons a des implications pour la théorie stellaire. Cela pourrait nous dire quelque chose sur la façon dont notre propre soleil évolue au cours de sa propre durée de vie, et pourrait même avoir des implications pour nos tentatives de créer une production d’énergie de fusion durable sur Terre. Une meilleure compréhension de la dynamique solaire pourrait également nous permettre de prédire les éjections de masse coronale à l’avenir – et cela pourrait être extrêmement important, compte tenu du risque qu’elles posent.

Je suis carrément curieux de voir quel genre de nouvelles données nous apprendrons une fois que la sonde solaire Parker, Solar Orbiter et le télescope solaire Inouye seront en ligne simultanément.

