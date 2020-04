Les scientifiques répertorient les points faibles du coronavirus que les antiviraux peuvent cibler – .

Une carte cryo-EM d’une partie de la nouvelle structure protéique du coronavirus montre plusieurs sous-structures, y compris une protéine en forme d’épingle à cheveux qui n’avait pas été identifiée auparavant. (Gao et al. / Science / AAAS)

Des chercheurs chinois disent qu’ils ont cartographié une structure protéique clé du virus à l’origine du COVID-19, y compris la cible la plus probable pour le remdesivir, un médicament antiviral.

De plus, ils disent que la même cible à l’échelle atomique, connue sous le nom de nsp12, pourrait être attaquée par d’autres types de médicaments antiviraux.

“Cette cible … pourrait soutenir le développement d’un cocktail de traitements anti-coronavirus pouvant potentiellement être utilisés pour la découverte d’antiviraux à large spectre”, écrivent les chercheurs dans un article publié aujourd’hui par la revue Science.

Le rapport renforce la confiance que le remdesivir, qui fait actuellement l’objet d’essais cliniques accélérés à l’Université de Washington et dans d’autres centres de recherche à travers le pays, s’avérera efficace pour traiter les patients COVID-19. Il illustre également comment une image détaillée du fonctionnement interne du coronavirus – fournie par une technologie connue sous le nom de microscopie électronique cryogénique, ou cryo-EM – peut indiquer des stratégies supplémentaires pour vaincre le virus.

«Pour battre COVID-19, son mécanisme de réplication et de transcription doit être supprimé. Pour bien faire cela, nous devons connaître sa structure 3D haute résolution », a déclaré dans un tweet Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute. “Aujourd’hui, nous avons le cryo-EM.”

Le cryo-EM suggère que le remdesivir résume les travaux pour nsp12, une sous-structure protéique qui agit comme une «photocopieuse» pour le coronavirus. La nouvelle carte des protéines publiée comprend une structure en forme d’épingle à cheveux qui n’avait pas été identifiée auparavant.

Le remdesivir s’est révélé efficace contre d’autres types de coronavirus, et le document scientifique soutient qu’il devrait également être efficace contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la pandémie mondiale actuelle.

Selon les chercheurs, d’autres médicaments antiviraux existants, notamment le favipiravir, pourraient bien fonctionner de la même manière.

De plus en plus de candidats-médicaments ciblent d’autres parties du virus, comme la protéine en forme de pointe que le coronavirus utilise comme clé pour pénétrer dans les cellules humaines. Une carte cryo-EM de la protéine a été publiée il y a moins de deux mois, et depuis lors, des chercheurs du monde entier ont cherché des moyens de contourner le pic.

La semaine dernière, des scientifiques du Scripps Research Institute ont publié un article dans Science montrant comment un anticorps précédemment connu appelé CR3022 peut être utilisé contre le pic. Et à l’Institut de conception de protéines d’UW, les chercheurs ont travaillé avec les joueurs d’un jeu vidéo de repliement des protéines appelé Foldit pour identifier 99 protéines synthétiques les plus susceptibles de contrer le coronavirus.

Les cartes Cryo-EM peuvent également guider le développement de vaccins, qui offrent le meilleur espoir à long terme pour arrêter le virus sur ses traces.

Yan Gao de l’Université Tsinghua et de l’Université ShanghaiTech est le principal auteur de l’article publié par Science, “Structure of the RNA-Dependent RNA Polymerase From COVID-19 Virus”, et les auteurs correspondants sont Quan Wang, Zhiyong Lou et Zihe Rao. Vingt-quatre autres chercheurs sont co-auteurs. Une version préimprimée du document a été publiée sur le serveur BioRxiv le mois dernier.