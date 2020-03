Les scientifiques testent un vaccin contre la rougeole modifié contre le coronavirus – .

Un vaccin contre le coronavirus est en cours de développement au Center for Vaccine Research de l’Université de Pittsburgh.

Le vaccin COVID-19 est basé sur un vaccin antirougeoleux existant qui a été modifié à l’aide de matériel génétique provenant du nouveau coronavirus.

Des essais sur les animaux du vaccin expérimental seront d’abord nécessaires avant de pouvoir envisager des essais sur l’homme. Même si les essais réussissent, nous pourrions être dans 18 mois avant de voir un vaccin contre le coronavirus devenir largement disponible.

Des scientifiques du Center for Vaccine Research de l’Université de Pittsburgh testent un nouveau vaccin expérimental développé à partir d’un vaccin antirougeoleux existant. Comme le rapporte KDKA, les chercheurs ont génétiquement modifié un vaccin contre la rougeole en utilisant le nouveau coronavirus, en attachant le nouveau matériel génétique au vaccin dans l’espoir qu’il empêchera le virus de prendre racine à l’intérieur d’un hôte.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de vaccin accessible au public pour se protéger contre le COVID-19, et bien qu’un certain nombre d’efforts de recherche soient en cours, il faudra probablement encore 18 mois avant de pouvoir vacciner contre le virus.

Le nouveau coronavirus est incroyablement contagieux et se propage facilement à travers une population. Le virus peut infecter une personne aussi longtemps que 14 jours avant de déclencher des symptômes. Pendant cette période, une personne peut être très contagieuse et continuer à propager le virus autrement sans s’en rendre compte. C’est ce que les scientifiques pensent être à l’origine d’un nombre aussi élevé de cas confirmés, et pourquoi rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale est si incroyablement important.

Les vaccins expérimentaux ont jusqu’à présent connu des tests limités, avec seulement de petits essais humains ayant lieu pour un petit nombre de médicaments nouvellement développés. Ce nouveau vaccin contre la rougeole modifié est un autre candidat possible pour les essais sur l’homme, mais il devra d’abord passer par les mêmes phases de test précoces que les autres, y compris les tests sur les animaux, avant de pouvoir être administré à l’homme.

Une fois qu’un vaccin s’est révélé sûr chez les animaux, il peut être testé chez l’homme, mais même si le médicament s’avère à la fois sûr et hautement efficace, le chemin vers la mise à disposition du vaccin est long et intimidant. Cela peut prendre entre un an et 18 mois pour qu’un vaccin éprouvé soit produit à une échelle suffisamment grande pour être distribué, et même dans ce cas, l’organisation des programmes de vaccination prendra du temps et des efforts.

À l’heure actuelle, notre meilleure défense contre la propagation du virus est de pratiquer l’éloignement social et de rester à la maison chaque fois que possible. Si vous pouvez faire votre travail à domicile, faites-le. Si vous vivez dans un État avec une commande de refuge sur place et que votre travail n’est pas essentiel, vous devez rester à la maison et éviter les contacts avec les autres.

Ces mesures devront probablement se poursuivre pendant des mois alors que nous nous efforçons d’élaborer un vaccin. En attendant, faire en sorte qu’un pic de nouveaux cas ne submerge pas nos systèmes de santé devrait être notre priorité absolue.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

