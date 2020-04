Les scintigraphies pulmonaires du coronavirus sont un casse-tête pour les médecins – .

Tous les patients atteints de coronavirus ne semblent pas avoir de lésions pulmonaires, malgré leur faible taux d’oxygène dans le sang.

Les analyses montrent des poumons sains, mais les patients ont quand même du mal avec l’oxygène, ce qui laisse les médecins perplexes.

Une explication possible est que les zones endommagées des poumons ne redirigent pas le flux sanguin comme elles le devraient, probablement en raison d’un aspect unique du nouveau coronavirus, mais des recherches supplémentaires doivent être effectuées pour le confirmer.

La nouvelle pandémie de coronavirus a déjà coûté des milliers de vies et, s’agissant des symptômes les plus graves de COVID-19, ce sont les effets du virus sur les poumons qui sont les plus graves. Le virus est connu pour déclencher une pneumonie dans les cas les plus graves, nécessitant souvent une assistance respiratoire pour les patients atteints. Cependant, comme le rapporte WebMD, les analyses des poumons d’un patient sont parfois mystérieusement inutiles.

Lorsqu’un patient soupçonné d’avoir un coronavirus est admis, des analyses de sang sont effectuées et, dans un nombre important de cas, de faibles niveaux d’oxygène sont constatés. Dans de tels cas, les médecins s’attendent à voir des obstructions ou des dommages dans les poumons ou une respiration difficile, mais certains patients semblent bien respirer et les radiographies montrent des poumons qui semblent relativement sains.

«Un grand nombre de ces patients ont vraiment un faible taux d’oxygène, mais leurs poumons ne sont pas si mauvais», explique le Dr Todd Bull, directeur du Center of Lungs and Breathing de la University of Colorado School of Medicine. Mais comment cela peut-il être, et quel autre facteur affecte la capacité des poumons à fournir de l’oxygène pour la circulation sanguine?

Chez les patients atteints de pneumonie qui se présente sous forme de zones nuageuses dans les poumons lors des examens médicaux, le tissu pulmonaire est irrité et enflé, et ces patients ont généralement besoin d’une ventilation pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’oxygène dans leurs systèmes. Cependant, ceux qui ont de faibles niveaux d’oxygène dans le sang mais des clichés pulmonaires clairs peuvent avoir affaire à un aspect entièrement différent du virus.

Le Dr Luciano Gattinoni de l’Université de Göttingen en Allemagne estime que les dommages causés par le virus dans ces cas se limitent aux vaisseaux sanguins des poumons. Comme l’explique le Dr Gattinoni dans un récent éditorial publié dans Intensive Care Medicine, lorsque les poumons subissent des dommages, les vaisseaux sanguins dans ces zones se ferment afin que les zones saines des poumons puissent recevoir la majeure partie du flux sanguin et maintenir les niveaux d’oxygène dans le sang.

Chez les patients atteints de coronavirus, le Dr Gattinoni pense que les vaisseaux sanguins dans les zones endommagées des poumons ne s’arrêtent pas comme ils le feraient normalement. Au lieu de cela, ils continuent à pousser le sang à travers les zones des poumons qui ne fonctionnent pas correctement. Sur un scan, il semble que les poumons fonctionnent bien, mais le sang qui coule à travers les zones endommagées n’est pas réellement oxygéné et le patient commence à souffrir de faibles niveaux d’oxygène dans le sang.

À ce stade, la théorie du médecin reste à prouver, mais alors que nous commençons à en apprendre davantage sur la façon dont ce virus particulier affecte les humains, ce sera un domaine où les connaissances pourraient sauver de nombreuses vies.

Source de l’image: REMKO DE WAAL / EPA-EFE / Shutterstock

