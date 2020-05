Les services de renseignement américains concluent que le coronavirus n’a pas été créé par l’homme – .

Le bureau du directeur du renseignement national a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucune preuve que le nouveau coronavirus était d’origine humaine ou génétiquement modifiée.

Les services de renseignement américains continueront d’étudier la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire.

Les théories du complot sur COVID-19 suggèrent que la maladie a été conçue par l’homme à des fins néfastes, défiant les preuves scientifiques.

Ce n’est jamais le bon moment pour une pandémie, mais nous avons la chance d’avoir connu la nouvelle crise de santé des coronavirus à un moment où les progrès liés à la santé se produisent à un rythme beaucoup plus rapide qu’à tout autre moment de l’histoire humaine. De nombreux gouvernements n’ont pas réagi assez rapidement à la menace émergente du COVID-19, et c’est pourquoi près de 3,3 millions de personnes ont été infectées. Mais nous avons vu un nombre croissant d’études sur les coronavirus sur le Web au cours des derniers mois, et plus de 90 équipes travaillent sur des candidats vaccins, dont certains pourraient être prêts pour une utilisation d’urgence cet automne.

L’une de ces études a pu prouver que le coronavirus a évolué naturellement à partir d’animaux, et ce n’est pas une arme biologique créée par l’homme, comme le prétendent de nombreuses théories du complot. Nous avons depuis expliqué pourquoi la base de certaines de ces théories était erronée et qu’il n’y avait aucune preuve scientifique pour prouver que le virus avait été génétiquement modifié et libéré dans la nature. Les agences de renseignement américaines ont maintenant présenté une déclaration officielle sur la question, en accord avec les scientifiques: COVID-19 n’est pas le résultat d’un virus créé par l’homme. Mais le secteur du renseignement étudiera toujours la possibilité que la maladie ait échappé à un laboratoire.

“La communauté du renseignement est également d’accord avec le large consensus scientifique selon lequel le virus COVID-19 n’a pas été créé par l’homme ou génétiquement modifié”, a déclaré vendredi un communiqué du DNI. “Le CI continuera à examiner rigoureusement les informations et les renseignements émergents pour déterminer si l’épidémie a commencé par contact avec des animaux infectés ou si elle était le résultat d’un accident dans un laboratoire de Wuhan.”

Le coronavirus s’échappant d’un laboratoire est une théorie que nous avons souvent entendue au cours des dernières semaines, y compris de la part du président Trump et de ses alliés. Jeudi, Trump a de nouveau accusé la Chine de la crise sanitaire. “Nous venons de nous faire frapper par un virus vicieux qui n’aurait jamais dû être autorisé à fuir la Chine”, a-t-il déclaré lors d’une réunion avec le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, selon Associated Press.

Le fait que la Chine ne soit pas venue sur les premiers patients COVID-19 du pays en fait une cible facile pour les théories du complot. La Chine a été félicitée pour la façon dont elle a géré l’épidémie de COVID-19, mais comme la maladie a ravagé l’Europe et l’Amérique, il est devenu clair que les chiffres des coronavirus proposés par la Chine n’ont pas de sens par rapport aux autres pays. En outre, la Chine a retardé sa propre réponse et a tenté de calmer les dénonciateurs qui ont tenté de partager leurs conclusions sur la nouvelle maladie début janvier. En mars dernier, la Chine a même tenté de suggérer que le virus provenait de l’armée américaine.

Ajoutez à tout cela le fait que Wuhan dispose en effet d’un laboratoire avancé capable de traiter les agents pathogènes hautement infectieux, et vous vous retrouvez avec la recette parfaite pour une théorie du complot, du genre colportée sur les réseaux sociaux et même à la télévision. La Chine, quant à elle, a nié toute accusation. Le gouvernement chinois a déclaré jeudi que toute affirmation selon laquelle le virus avait été libéré du laboratoire de Wuhan était “non fondée et purement fabriquée à partir de rien”.

“Je voudrais souligner à nouveau que l’origine du virus est un problème scientifique complexe et qu’il devrait être étudié par des scientifiques et des professionnels”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang.

Malgré cela, la Chine n’a pas autorisé les experts américains à entrer dans son laboratoire de Wuhan. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a fait pression sur la Chine il y a quelques semaines, “afin que nous puissions déterminer précisément où ce virus a commencé”. Et la Chine n’a toujours pas précisé qui était le premier patient COVID-19.

Avec tout ce que nous savons sur COVID-19, il pourrait être impossible de prouver qu’il est jamais venu d’un laboratoire. En l’absence de génie génétique, ce pathogène aurait pu provenir de n’importe où. Si les chercheurs ont eu accès au virus à partir d’une chauve-souris – et c’est un gros problème en ce moment – et se sont infectés accidentellement, alors l’infection humaine n’était probablement qu’à un pas. Ce n’est pas comme cette souche particulière du virus développée au sein d’une seule chauve-souris, ou quel que soit l’animal que ces chercheurs auraient étudié.

