Les startups spatiales se réchauffent pour le gouvernement américain en tant qu’investisseur, client

WASHINGTON – Les startups spatiales se familiarisent de plus en plus avec le gouvernement américain en tant que client et investisseur, bien que les voies d’accès aux deux restent difficiles, a déclaré un panel d’experts le 14 janvier.

«2019 a été l’année du gouvernement», a déclaré Carissa Christensen, PDG de la firme d’analystes Bryce Space & Technology, lors d’une table ronde à Washington Space Business ici. «Nous avons vu de nombreuses entreprises se tourner ouvertement ou moins ouvertement vers le gouvernement en tant que client potentiel.»

Christensen a déclaré que plusieurs raisons expliquent le plus grand intérêt des startups pour les contrats du gouvernement américain. La création de la Space Force et l’augmentation des contrats d’études du National Reconnaissance Office et d’autres agences rendent les affaires du gouvernement plus intéressantes pour les startups, a-t-elle déclaré. Certaines startups pourraient également être confrontées à un développement lent de leur marché commercial cible, a-t-elle déclaré.

“Pour moi, le gouvernement en tant que client est assez important et un élément de plus en plus critique du succès potentiel des startups spatiales financées par des entreprises”, a déclaré Christensen.

Ryan Lewis, vice-président senior d’In Q-Tel, a déclaré qu’au cours des cinq à six dernières années, le gouvernement américain a commencé à aller au-delà des contrats «exploratoires» avec les startups. Mais les contrats gouvernementaux traditionnels restent lourds pour les startups, a-t-il déclaré.

“Il n’est pas anodin pour une start-up de lancer cette campagne elle-même ou de trouver le bon arrangement d’équipe, surtout si vous êtes nouveau dans le secteur”, a déclaré Lewis.

In-Q-Tel est une société de capital-risque à but non lucratif basée à Arlington, en Virginie, agréée par la Central Intelligence Agency pour investir dans des technologies de valeur pour les services de renseignement et de sécurité nationale américains. Lewis a déclaré que In-Q-Tel recevait de plus en plus de demandes de startups sur la façon de s’associer avec des maîtres d’œuvre établis qui pourraient les aider à soumissionner pour des contrats gouvernementaux.

“J’ai été à [In-Q-Tel] un peu plus de six ans et ce n’était pas un sujet de conversation très fréquent lorsque j’ai commencé », a-t-il déclaré.

Matt O’Connell, associé directeur chez Seraphim Capital et ancien PDG de la société de télédétection par satellite GeoEye, a déclaré que les maîtres d’œuvre en Europe ont montré plus de volonté d’investir dans des startups que leurs homologues américains.

“Les stratégies américaines n’ont pas été aussi rapides à se lancer dans ce domaine”, a-t-il déclaré. O’Connell s’est dit heureux de voir Lockheed Martin, qui a investi dans les startups de lancement Rocket Lab et ABL Space Systems via son fonds Lockheed Martin Ventures, faire des investissements spatiaux.

Boeing, par le biais de son fonds HorizonsX, a également réalisé plusieurs investissements spatiaux, notamment Bridgecomm, Isotropic Systems et Accion Systems.

Basée à Londres, Seraphim Capital, qui gère plus de 100 millions de dollars de capital, compte parmi ses bailleurs de fonds les sous-traitants européens Airbus, Teledyne et Telespazio.

«La question fondamentale concerne tous ces acteurs émergents sur le marché: comment le gouvernement les accepte-t-il, les adopte-t-il et les engage-t-il», a déclaré Rob Painter, directeur général de Razor’s Edge Ventures, une entreprise qui investit dans des sociétés axées à la fois sur le commerce et le national marchés de la sécurité. «Certes, du point de vue de la syndication, ceux d’entre nous qui investissent, nous le recherchons.»

Razor’s Edge Ventures a investi dans les sociétés spatiales HawkEye 360, Spaceflight et Ursa Space. Le peintre a déclaré que les agences gouvernementales sont une bonne source de capitaux non dilutifs pour les startups autrement enclines à échanger des capitaux pour de nouveaux investissements.

Christensen a averti que si les maîtres d’œuvre peuvent aider les startups à remporter des marchés publics, cette approche risque de provoquer un conflit culturel. Les entrepreneurs établis suivent des règles strictes lorsqu’ils soumissionnent pour des affaires gouvernementales, une approche qui, selon elle, pourrait ne pas concorder avec les startups.

«Si vous avez une entreprise en phase de démarrage qui a un côté commercial solide, vous allez enfreindre ces règles, presque certainement», a-t-elle déclaré.