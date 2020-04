Les symptômes du coronavirus peuvent «se réactiver» chez certains patients rétablis – .

Les symptômes du coronavirus peuvent réapparaître chez les patients qui se sont rétablis avec succès de l’infection initiale.

L’Organisation mondiale de la santé examine la question à la suite de rapports faisant état d’une réactivation du coronavirus chez des patients sud-coréens.

Les États-Unis comptent désormais plus de décès par coronavirus que tout autre pays au monde.

Nous sommes bien en avril et le coronavirus fait toujours rage à travers l’Amérique. Rien que ce week-end, le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé 550 000. Pendant ce temps, le nombre cumulé de décès liés aux coronavirus aux États-Unis dépasse maintenant 22 000. Pour mettre ce chiffre en contexte, les États-Unis ont maintenant plus de décès par coronavirus que tout autre pays dans le monde.

La bonne nouvelle est que le coronavirus atteint peut-être son apogée dans un certain nombre de villes américaines, notamment à New York, qui a longtemps été l’épicentre du coronavirus dans le pays.

“Les modèles montrent que nous sommes très proches du sommet”, a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, le week-end dernier. «Cette épidémie a connu une évolution très rapide, nous devons donc prendre ce jour en jour.»

La mauvaise nouvelle, cependant, est que certains rapports initiaux suggèrent que les patients qui se remettent du coronavirus et apparemment en clair sont maintenant à nouveau positifs pour le virus. Les rapports impliquent des patients coronavirus de Corée du Sud qui ont été initialement libérés après un test négatif pour le virus.

Le New York Times ajoute:

Vendredi, les autorités sud-coréennes ont rapporté que 91 patients pensaient avoir été débarrassés du nouveau coronavirus. Jeong Eun-kyeong, directeur des Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies, a déclaré lors d’une réunion d’information que le virus avait peut-être été «réactivé» plutôt que les patients réinfectés.

En conséquence, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) examine actuellement la question.

“Nous sommes au courant de ces rapports d’individus qui ont testé négatif pour COVID-19 en utilisant des tests de PCR (amplification en chaîne par polymérase), puis après quelques jours de nouveau positifs”, a déclaré un porte-parole de l’OMS dans un communiqué.

“Nous sommes en liaison étroite avec nos experts cliniques et nous travaillons dur pour obtenir plus d’informations sur ces cas individuels”, a ajouté le porte-parole. «Il est important de s’assurer que lorsque des échantillons sont prélevés pour être testés sur des patients suspects, les procédures sont suivies correctement.»

Dans l’état actuel des choses, l’hypothèse de travail est que les patients atteints de COVID-19 peuvent se remettre du virus en environ deux semaines. Une fois qu’un patient a été testé négatif pour le virus deux fois au cours d’une période de 24 heures, il est éligible à la sortie. Si, cependant, il s’avère que le virus peut se réactiver d’une manière ou d’une autre chez des patients qui se sentent bien et dont le test est négatif selon le protocole ci-dessus, les conséquences seraient désastreuses pour les patients et leurs communautés.

Cela dit, il est important de ne pas tirer de conclusions avant qu’une enquête plus approfondie ne soit terminée.

Soit dit en passant, le nombre de symptômes liés aux coronavirus a augmenté ces dernières semaines. Alors qu’une forte fièvre et d’autres affections pseudo-grippales demeurent les manifestations les plus courantes de l’infection à coronavirus, certains patients ont connu une perte d’odeur, de l’urticaire et un certain nombre d’autres affections cutanées.

Enfin, le comté de Los Angeles a prolongé ce week-end sa directive sur le séjour à la maison jusqu’au 15 mai. À son tour, il va de soi que d’autres grandes villes des États-Unis – avec New York et Chicago en étant deux exemples principaux – étendront leur propre directives sur le maintien à domicile après le 30 avril également.

