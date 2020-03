Les tâches clés de la Force spatiale et de la Force aérienne ne sont pas déraillées par le coronavirus

L’US Space Force continue d’accomplir des tâches clés telles que le soutien aux lancements spatiaux et la surveillance des menaces potentielles dans l’espace.

WASHINGTON – La pandémie de coronavirus a paralysé de nombreuses activités dans l’armée américaine, mais des tâches essentielles sont accomplies, ont déclaré des responsables.

L’US Space Force continue d’accomplir des tâches clés telles que soutenir les lancements spatiaux et surveiller les menaces potentielles dans l’espace, a déclaré le 18 mars le porte-parole des services, le major Will Russell, dans un communiqué à SpaceNews.

«Les priorités du DoD sont la protection des militaires, de leurs familles et des personnels civils du département; sauvegarder et maintenir notre capacité à défendre la nation et ses intérêts; et soutenir nos partenaires du gouvernement américain dans cette lutte », a déclaré Russell. “Pour le moment, il n’y a aucun impact sur les activités essentielles à la mission de l’US Space Force en raison des préoccupations liées au COVID-19.”

Le lancement d’un satellite de communication militaire américain essentiel – l’AEHF-6 Advanced Extremely High Frequency – est toujours prévu le 26 mars à Cape Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée United Launch Alliance Atlas 5.

Le 17 mars, le PDG de l’ULA, Tory Bruno, a été demandé sur Twitter si les lancements devaient être suspendus en raison de COVID-19.

“Non”, a tweeté Bruno. «Nous avons un rôle essentiel à jouer pour soutenir à la fois la sécurité nationale et les rares opportunités d’exploration. Au lieu de cela, nous prenons des mesures pour protéger notre population et ralentir la propagation du virus. »

Le chef d’état-major de l’US Air Force, le général David Goldfein a déclaré aux journalistes le 18 mars que le service «menait toujours des missions mondiales dans le monde entier, ce qui est une priorité. Nous avons des chasseurs, des bombardiers, des mainteneurs déployés, travaillant pour assurer la sécurité de l’Amérique et nous effectuons toujours des missions de mobilité mondiale et effectuons des opérations spatiales mondiales. “

Les activités de commandement et de contrôle nucléaires se poursuivent également, a déclaré Goldfein.

L’Air Force poursuit ses opérations à la base aérienne d’Aviano en Italie, l’un des épicentres mondiaux de l’épidémie de coronavirus. “La base aérienne d’Aviano doit encore voler”, a déclaré Goldfein. Ils ne peuvent pas voler à moins d’avoir des pièces. Ils doivent avoir un approvisionnement continu, et nous devons donc maintenir cette mission de mobilité mondiale en cours. “

DoD fournissant un soutien médical

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche le 18 mars, le secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré que l’armée intensifiait ses efforts de réponse au COVID-19.

“Je tiens à assurer au peuple américain que l’armée américaine reste prête et capable de défendre le pays et nos intérêts à l’étranger”, a déclaré Esper.

Le DoD mettra à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux jusqu’à 5 millions de masques respiratoires N-95 et d’autres équipements de protection individuelle, a déclaré Esper. Le premier million de masques sera disponible immédiatement.

Esper a déclaré que le DoD a également offert au HHS jusqu’à 2 000 ventilateurs déployables.

Le président Trump a annoncé mercredi qu’il invoquerait la loi sur la production de défense pour augmenter la capacité de fabrication nationale d’équipements de sécurité contre la pandémie tels que les ventilateurs, les respirateurs et les équipements de protection individuelle.

Le DPA a été adopté pour la première fois en 1950 pour autoriser le président à entreprendre des actions pour stimuler la fabrication nationale de marchandises dans des circonstances extraordinaires. Il oblige les entreprises à prioriser les contrats nécessaires à la défense nationale, et le Congrès a étendu cette autorité en 2009 pour inclure la préparation nationale et les efforts nationaux d’intervention d’urgence.