Les techniciens de Seattle obtiennent les premiers coups dans un essai de vaccin contre le coronavirus – .

La communauté technologique de Seattle est bien représentée dans le premier groupe de participants à se faire vacciner dans le premier essai clinique américain d’un vaccin contre le coronavirus.

La première bénévole en lice était Jennifer Haller, une ancienne combattante de l’entreprise spatiale Stratolaunch de feu le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. Haller est maintenant directeur des opérations pour Attunely, une startup de Seattle qui utilise l’apprentissage automatique pour aider les agences de recouvrement de créances à améliorer leurs stratégies de recouvrement.

«Nous nous sentons tous si impuissants. C’est une opportunité incroyable pour moi de faire quelque chose », a déclaré Haller Associated Press avant de recevoir son injection dans une salle d’examen du Kaiser Permanente Washington Research Institute à Seattle.

Le fondateur et PDG d’Attunely, Scott Ferris, était favorable à la participation de Haller. “Nous sommes très fiers d’elle!” il a dit à . dans un e-mail.

Le deuxième en ligne était Neal Browning, un ingénieur réseau Microsoft qui a déclaré à AP que ses jeunes filles étaient fières de son bénévolat. “Tous les parents veulent que leurs enfants les respectent”, aurait-il déclaré.

Aujourd’hui a marqué le début de la première phase d’un essai clinique portant sur le vaccin ARNm-1273 de Moderna, qui utilise un fragment inactif d’ARN messager du coronavirus SARS-CoV-2 pour amadouer une réponse du système immunitaire de l’organisme. L’objectif de la phase 1 est de s’assurer que le vaccin est sûr pour l’homme et qu’il déclenche la réponse immunitaire attendue. Il n’y a aucun risque d’infection par le virus lui-même.

Au cours de l’année à 18 mois, une équipe de recherche dirigée par Lisa Jackson de Kaiser Permanente vise à vérifier que le vaccin est efficace contre le virus – qui a tué plus de 7100 personnes dans le monde, dont au moins 73 aux États-Unis.

L’essai est financé par les National Institutes of Health. La recherche d’un vaccin est si urgente que les régulateurs fédéraux ont permis au NIH et à Moderna de passer directement du laboratoire aux essais cliniques sur l’homme, sans attendre que des expériences avec des animaux de laboratoire suivent leur cours. D’autres groupes de recherche travaillent sur différents vaccins candidats pour bloquer le virus.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des NIH, s’est émerveillé de la rapidité avec laquelle le processus progresse.

“Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons commencé, j’ai dit que ce serait de deux à trois mois, et si nous le faisions, ce serait le plus rapide que nous ayons jamais obtenu pour obtenir le [genetic] séquence pour pouvoir faire un essai de phase 1 », a déclaré Fauci aux journalistes à la Maison Blanche lors d’un briefing du groupe de travail sur les coronavirus. “Cela fait maintenant 65 jours, ce qui, je crois, est le record”.

Kaiser Permanente a lancé un appel à 45 volontaires sains de la région de Seattle, âgés de 18 à 55 ans, pour participer à l’essai. Les participants à l’essai recevront 100 $ pour chaque visite à la clinique, et les chercheurs les suivront à travers deux séries d’injections et des examens supplémentaires au cours de l’année à venir.

Outre Haller et Browning, deux autres volontaires ont reçu leurs clichés aujourd’hui – et si vous souhaitez les rejoindre, il n’est pas nécessairement trop tard: Kaiser Permanente recrute toujours des volontaires via corona.kpwashingtonresearch.org.

Il s’agit d’une version mise à jour d’un rapport qui a été publié pour la première fois à 22 h 50. PT le 15 mars.