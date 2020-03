Les tests en parachute d’ExoMars retardés

HELSINKI – Les agences spatiales européenne et russe ont repoussé à la fin mars les tests cruciaux du parachute ExoMars 2020, la mission devant également être revue.

“Les tests de chute à haute altitude des deux principaux parachutes sont maintenant prévus pour fin mars 2020”, a déclaré par e-mail à SpaceNews un porte-parole de l’ESA.

Les essais des parachutes supersoniques supersoniques de 15 mètres de diamètre et subsoniques de 35 mètres de large – une partie essentielle de la phase d’entrée, de descente et d’atterrissage de la mission – étaient programmés pour décembre et février.

Le retard survient malgré six essais au sol démontrant une extraction réussie du parachute – le point auquel des dommages ont été causés lors d’épreuves précédentes à haute altitude qui ont échoué.

Les deux tests doivent réussir pour le lancement du rover Rosalind Franklin de 300 kilogrammes pendant la fenêtre de lancement de Mars du 25 juillet au 13 août. Tout échec signifierait une attente de 26 mois pour la prochaine fenêtre de lancement, ouvrant fin 2022.

Les chefs d’agence décident des prochaines étapes

Cependant, la mission ExoMars pourrait être condamnée à attendre avant même que les tests soient effectués. Les chefs de l’ESA et le partenaire russe Roscosmos devraient se rencontrer la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes à la suite d’un rapport sur l’avancement de la mission.

Un examen au niveau opérationnel du projet ExoMars 2020 s’est tenu fin janvier, avec une évaluation préliminaire communiquée aux chefs des deux agences spatiales le 3 février.

En réponse, Jan Woerner de l’ESA et Dmitry Rogozin de Roscosmos “ont chargé les inspecteurs généraux et les chefs de programme respectifs de soumettre un plan et un calendrier mis à jour couvrant toutes les activités restantes nécessaires à l’autorisation de lancement”, a déclaré le porte-parole de l’ESA.

«Ce plan sera examiné par les deux chefs d’agence qui se réuniront le 12 mars pour convenir conjointement des prochaines étapes.»

La décision sera annoncée lors d’un point de presse qui se tiendra ensuite à Moscou et retransmis en direct sur ESA Web TV.

La mission ExoMars 2020 fait toujours face à un examen final prévu en avril 2020. Les problèmes de parachutisme et tout autre problème devront être résolus à ce stade.

Un problème avec le rover Rosalind Franklin rover lui-même devra être résolu, bien que cela ne soit pas considéré comme un problème majeur.

«Il y a une décollage mineur d’une partie du générateur solaire suite aux tests environnementaux du système. Il s’agit d’une répétition d’un problème observé lors de certains tests antérieurs et un correctif mécanique a été prévu et sera mis en œuvre au TAS-I (Turin) », a déclaré le porte-parole de l’ESA. «Ce n’est pas considéré comme un problème grave.»

Les tests ExoMars Parachute se déroulent

Une fusée russe Proton est prévue pour lancer le rover ExoMars en juillet, atteignant Mars en mars 2021. Elle emploiera un système complexe de quatre parachutes, avec deux petites chutes pilotes utilisées pour déployer séquentiellement la goulotte supersonique «disc-gap band» et la conduite subsonique. chute.

Les tests de chute à haute altitude des parachutes supersoniques de 15 mètres de diamètre et subsoniques de 35 mètres de large ont échoué en août et mai 2019, menaçant le retard.

L’ESA a fait appel au Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour obtenir de l’aide, les inspecteurs ayant constaté que des dommages aux goulottes avaient été causés au point d’extraction de leurs sacs. «L’accent est mis sur l’adaptation et la simplification du sac [rather] que de toucher les parachutes », a déclaré François Spoto, responsable du programme ExoMars, à SpaceNews en septembre.

Les nouveaux tests de chute à haute altitude seront effectués dans l’Oregon aux États-Unis. Le Centre spatial d’Esrange, dans le nord de la Suède, a accueilli les premiers tests.

La taille et la complexité sans précédent du système de parachute sont liées à l’atterrisseur fourni par Roscosmos. Un système rétropropulsif plus puissant sur l’atterrisseur aurait pu permettre à la mission de ne nécessiter qu’une seule goulotte principale, selon Spoto.

L’ESA et la Russie n’ont pas réussi à atterrir sur Mars avec son atterrisseur de démonstration conjoint ExoMars 2016 Schiaparelli. Un problème informatique a entraîné la libération prématurée de son parachute et un bref déclenchement des propulseurs de freinage.

La NASA, la Chine et les Émirats arabes unis prévoient également de se lancer sur la planète rouge en juillet et août.