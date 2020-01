Les travaux avancent sur la cote de durabilité de l’espace

ARLINGTON, Va. – Un consortium créé l’an dernier pour élaborer une cote afin de mesurer dans quelle mesure les satellites se conforment aux directives de durabilité de l’espace prévoit d’avoir une version initiale de son système de notation prête d’ici la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

Le Forum économique mondial (WEF) a annoncé en mai 2019 qu’il avait sélectionné un groupe comprenant l’Agence spatiale européenne, le Massachusetts Institute of Technology, l’Université du Texas à Austin et Bryce Space and Technology pour développer un système de «Space Sustainability Rating» qui attribue des scores aux satellites. en fonction de la façon dont ils assurent la durabilité à long terme de l’espace.

La notation est censée être «une incitation positive pour que les opérateurs de satellites souhaitent accroître leur comportement responsable, non pas par le biais de la loi ou de l’économie, mais par la pression sociale et des pairs», a déclaré Danielle Wood, professeure au MIT Media Lab, lors de une présentation du projet le 15 janvier à la deuxième conférence de l’Académie internationale d’astronautique sur la conscience de la situation spatiale ici.

Depuis l’annonce du système de notation, Wood et les autres membres de l’équipe ont travaillé à la fois sur les paramètres qui entreront dans la notation et sur la façon dont ils seront pondérés. Ces paramètres potentiels, a-t-elle dit, incluent un mélange de mesures quantitatives et qualitatives, allant de la conception de chaque satellite à la viabilité économique de l’opérateur du satellite, une préoccupation si le satellite pourrait survivre à la société qui l’a lancé.

L’équipe réduit maintenant les paramètres qu’elle prévoit d’inclure. La cote, a-t-elle déclaré, inclura probablement les paramètres physiques du satellite et son «concept d’exploitation» pour éviter les collisions potentielles et l’élimination du satellite à la fin de sa vie, ainsi que la traçabilité du satellite et la conformité de son opérateur avec les normes internationales. normes et processus.

Wood a déclaré que les membres européens de l’équipe ont travaillé sur des moyens de modéliser l’environnement spatial et de calculer un «indice de mission» pour un satellite qui estime la probabilité d’une collision pour ce satellite étant donné l’environnement des débris sur cette orbite et ses effets. Ce sera probablement l’un des facteurs de la note finale.

La note ultime, a-t-elle déclaré, sera un nombre unique compris entre zéro et un. L’un des défis auxquels l’équipe est confrontée est de savoir comment pondérer les différents facteurs, avec des analyses de sensibilité prévues pour comprendre comment les changements dans chaque facteur affectent le score global. Elle a ensuite déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’une version initiale de la notation soit prête d’ici la fin de cette année ou au début de 2021, en fonction des progrès réalisés par l’équipe au cours des prochains mois et des contributions qu’elle obtiendrait de divers événements publics et autres réunions sur la notation.

Une fois l’évaluation terminée, une organisation indépendante quelconque serait chargée de la maintenir, y compris le calcul des évaluations pour chaque satellite. “Nous pensons qu’il est important qu’une organisation exécute la notation pour plusieurs raisons”, a déclaré Wood, qui a aidé les opérateurs de satellites à identifier les facteurs susceptibles d’améliorer leurs notations à un processus de notation transparent. L’équipe actuelle travaillant à l’élaboration de la notation aidera à la maintenir initialement, a-t-elle déclaré, puis à la transférer dans une organisation existante ou à en créer une nouvelle pour l’administrer.

Un problème qui est apparu lorsque le WEF a annoncé la note de durabilité de l’espace était de savoir quelles incitations les opérateurs devraient chercher à améliorer leurs notes ou à obtenir en premier lieu. Lors d’une table ronde sur le système de notation lors de la conférence Satellite 2019 l’année dernière, un assureur doutait qu’il puisse offrir des remises aux participants au système de notation, au moins initialement.

Wood a déclaré que de telles incitations seront gérées par des organisations ou des agences gouvernementales, et non par le groupe développant le système de notation. “Nous voulons offrir une norme, et nous aimerions ensuite nous coordonner avec tout gouvernement qui voudrait appliquer cela dans ses propres réglementations”, a-t-elle déclaré.