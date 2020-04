Les usines vides de Foxconn au Wisconsin sont toujours vides, un an plus tard

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a plus d’un an, la nouvelle a commencé à faire surface que Foxconn reviendrait sur ses promesses au Wisconsin après avoir reçu 4,5 milliards de dollars en crédits d’impôt en échange de la construction de WI en premier lieu. Puis, après une conversation avec Trump, le projet était censé reprendre. C’était fin janvier / début février 2019.

En mai 2019, The Verge a rapporté que tous les «bâtiments» WI de Foxconn étaient en fait des obus vides de bâtiments sans équipement ni matériel à l’intérieur. Foxconn s’est opposé à ce rapport et a dénoncé le reportage de The Verge. Alan Yeung de Foxconn a déclaré que l’histoire contenait “beaucoup d’inexactitudes, et nous allons en fait faire une correction, et nous ferons une déclaration à ce sujet.”

Il s’agit d’une autre tactique de relations publiques, pour poursuivre brièvement la conversation MediaTek de la semaine dernière. Annoncez qu’il y a beaucoup d’inexactitudes et que vous «ferez réellement une correction». Alors ne faites rien. Les gens considéreront souvent votre déclaration comme équivalant à avoir prouvé que ces inexactitudes existent réellement.

Un an plus tard, le Verge a revisité les mêmes usines vides qu’il avait trouvées en 2019, pour voir si des travaux avaient commencé. Voici l’image 2019:

Et voici une image mise à jour en 2020:

C’est tout à fait normal pour Foxconn, qui a une longue histoire de faire d’énormes annonces qu’il ne se soucie jamais de terminer. La société s’est inversée à plusieurs reprises sur le type d’installation qui serait construite au WI. Initialement, il s’agissait d’une installation de fabrication LCD de dernière génération de dernière génération (en 2017), qui emploierait 13000 cols bleus pour la plupart. Ensuite, c’était une installation de génération 6 pour la construction de plus petits panneaux de verre, avec une demande moindre de travailleurs. Ensuite, c’était un centre de connaissances et de recherche pour «AI 8K + 5G» qui pourrait être moins une stratégie de marché cohérente et plus un tas de mots à la mode sans relation particulière les uns avec les autres.

Ce n’est toujours pas comme ça que vous construisez une usine de fabrication

Ce que nous avons écrit il y a plus d’un an est toujours vrai:

Lorsque des fonderies et des IDM comme TSMC, Samsung, Intel ou GlobalFoundries font des annonces d’usine, ils construisent ce qu’ils ont dit qu’ils le feraient. Si ces plans changent en milieu de cycle, c’est traité comme une nouvelle majeure. Pourtant, depuis la signature de l’accord avec le Wisconsin, Foxconn a apporté de multiples modifications dramatiques à ses plans pour l’installation. Tout d’abord, c’était une usine Gen 10.5. Ensuite, c’était une usine Gen 6. Ensuite, il est devenu un écosystème de mots à la mode pour promouvoir et rechercher «AI 8K + 5G» (c’est le terme réel utilisé), la plupart de la fabrication étant effectuée par des robots. Hier, Foxconn a déclaré à . qu’il créerait un «centre technologique» dans le Wisconsin, avec des installations de recherche, des emballages et des opérations d’assemblage, en mettant l’accent sur la production de technologies spécialisées pour les applications industrielles, médicales et professionnelles. Il s’agit de quatre visions distinctes pour une installation qui serait en construction depuis plus de six mois.

Et maintenant que l’installation est censée être en construction depuis plus de 18 mois et qu’il n’y a plus rien à prouver, Foxconn va-t-elle encore affirmer qu’elle a été déformée dans les médias? Indubitablement. Covid-19 sera presque certainement blâmé pour l’inaction physique totale de l’entreprise au cours des 12 mois précédents, comme si l’épidémie de coronavirus en mars 2020 avait en fait empêché Foxconn de prendre des mesures pour achever ces installations pour toute l’année 2019. Ne croyez pas il. Foxconn a une longue histoire de ce genre de chose. L’entreprise a promis d’ouvrir des usines de fabrication en Pennsylvanie, en Indonésie, au Brésil et au Vietnam. Aucune de ces initiatives n’a abouti à quelque chose qui ressemble à ce qui avait été promis à l’origine dans les rares occasions où elles ont abouti à quelque chose. L’entreprise a une très longue histoire de promesses excessives et de non-livraison.

Les chances que Foxconn achève jamais cette installation américaine semblent en effet minces à ce stade. Selon le rapport de suivi de Verge, Foxconn a passé 2019 à répondre à des enquêtes périodiques en promettant qu’il avait toujours l’intention de construire des usines, plutôt que de ne pas le faire. Aucun permis de construire n’a été délivré et d’autres locataires n’ont vu aucun employé de Foxconn. Un ancien employé de Foxconn a déclaré à la publication que la société n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire des «centres d’innovation» qu’elle prévoyait de construire et avait constamment tourné d’une idée à l’autre.

«Pendant tout mon séjour à Foxconn, la seule chose qui a été rentable, ce sont les locaux où nous avions des locataires. Rien d’autre n’a généré de profit ou de revenus », a-t-il déclaré. “Pour ceux qui étaient complètement vides comme à Eau Claire, nous n’avons évidemment rien apporté. C’était une perte.”

Foxconn construit une installation à Mount Pleasant, WI, où elle emploie plus de 550 personnes, ce qui est loin des 13 000 qu’elle avait initialement promis. L’usine ne fabrique pas du tout d’écrans LCD, bien qu’elle soit censée le faire. Au lieu de cela, il est censé construire des kiosques à café robotisés et des composants de système d’alarme. L’installation aurait plutôt pivoté pour fabriquer des ventilateurs, mais dans les circonstances, ¯ _ (ツ) _ / ¯).

Maintenant lis: