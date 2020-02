Les véhicules électriques tirent enfin parti de la plus importante étude JD Power

Les fans de véhicules électriques disent que la fiabilité fait partie de leur charme: pas de moteur à combustion, moins de pièces mobiles, pas de silencieux ou de catalyseur, moins d’usure des freins. Maintenant, il existe des preuves de la dernière étude de fiabilité des véhicules électriques JD: la Nissan Leaf (photo principale) est la voiture la plus fiable de sa catégorie et deux autres véhicules électriques, la BMW i3 et la Chevrolet Bolt EV, figurent parmi les trois premiers de leur catégories, ou trois véhicules électriques sur 23 voitures mises en évidence par Power comme les plus fiables.

L’étude de 2020 sur la fiabilité des voitures de trois ans (2017) a désigné Genesis comme la marque la plus fiable et la Lexus ES comme le véhicule le plus fiable, l’ES moyenne ayant un problème tous les deux ans. Buick est la marque grand public la plus fiable tandis que Chrysler et Land Rover sont les moins fiables. Toyota et GM ont obtenu le plus de récompenses dans le segment tandis que Cadillac a la plus grande amélioration sur un an. Les fonctionnalités techniques ont montré la plus grande amélioration, mais elles (ou leurs utilisateurs) restent les domaines les plus problématiques.

Power prévient que les différences de score de quelques points peuvent ne pas être statistiquement significatives.

De toutes les études de puissance, le VDS est le plus important

JD Power réalise de nombreuses enquêtes et c’est la plus importante car la fiabilité à trois ans est utile et significative. En comparaison, l’étude de qualité initiale (IQS) ne trouve pas grand-chose de mal avec les voitures mécaniquement dans 90 jours, donc les propriétaires ont désormais la possibilité de se plaindre de la poussière de frein ou des boutons de volume, ce qui n’est pas, à notre avis, aussi significatif qu’un réparation qui nécessiterait un remorquage au concessionnaire.

VDS mesure à trois ans parce que cela donne une chance aux problèmes de s’accumuler, et c’est aussi la durée typique du bail, donc VDS vous donne une idée de la façon dont un constructeur automobile se porte au fil du temps si vous achetez du nouveau et est utile pour les personnes à la recherche de les meilleures voitures de trois ans. Ce que vous trouvez, c’est comment font les meilleurs modèles individuels. Power rapporte toutes les marques de voitures au-dessus et au-dessous de la moyenne, car lorsqu’elles ont essayé il y a des années de ne signaler que des scores supérieurs à la moyenne, USA Today ou Automotive News ont obtenu le rapport complet vendu aux constructeurs automobiles en une journée. Il est plus difficile d’obtenir des informations détaillées sur la fiabilité de chaque modèle à partir de VDS. Pour cela, vous avez besoin de Consumer Reports.

Moins d’exploration que vous le souhaitez?



Certains segments ne sont pas signalés en raison de la petite taille des échantillons ou de l’impossibilité d’obtenir «au moins trois modèles avec 80% des ventes sur le marché ou quatre modèles avec 67% des ventes sur le marché dans un segment de récompense donné». Pour plus de détails, consultez la version Power VDS. En attendant, vous ne pourrez pas, en tant qu’acheteur de voiture potentiel, trouver des modèles de modèles pour ces catégories: voiture de ville, voiture sportive compacte premium, véhicule polyvalent compact, grande voiture premium, grand SUV premium. Pas assez de réponses, dit l’entreprise.

Tesla n’est pas signalé pour une raison différente: Power demande les coordonnées des propriétaires / locataires aux constructeurs automobiles, et Tesla ne les fournit pas.

Les fonctionnalités techniques sont meilleures, toujours problématiques

La technologie embarquée, l’une des caractéristiques qui entrent dans la note globale des problèmes par 100 voitures, a montré la plus grande amélioration de 2019 à 2020 parmi les huit catégories de répartition (et 177 zones de problème spécifiques) qui composent le score global. Pourtant, c’est toujours la catégorie la plus problématique. Selon Power VP Dave Sargent:

«De nombreux propriétaires se plaignent de ces systèmes au début de leur expérience de propriétaire et, trois ans plus tard, ils en sont toujours frustrés. Nous constatons une amélioration, mais les constructeurs automobiles ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir déclarer la victoire dans ce domaine. … L’introduction rapide de la technologie exerce une pression accrue sur la fiabilité, il ne serait donc pas surprenant de voir les niveaux de problèmes se stabiliser, voire augmenter, au cours des prochaines années. »

Globalement, la moyenne de 134 problèmes pour 100 voitures en 2020 est la plus faible (la meilleure) sur 31 ans de VDS. Le VDS au cours des deux dernières années s’est amélioré de 2 points cette année, 6 points l’année dernière. Les voitures obtiennent en moyenne 7 points de mieux que les VUS.

Reconnaissance des VE

Pour la première fois, un véhicule électrique à batterie est un lauréat du segment, la Nissan Leaf, qui a terminé devant la Chevrolet Cruze et la Toyota Corolla. La Chevrolet Bolt EV figurait parmi les trois premiers dans la catégorie des petites voitures avec la Honda Fit et la Chevrolet Sonic, et la BMW i3 a terminé deuxième de la BMW Série 2 dans la catégorie des petites voitures haut de gamme. L’i3 est avant tout un EV mais peut également être équipé d’un moteur d’assistance (essence) pour étendre sa gamme.

Quelque chose pour la plupart des fabricants de célébrer

Selon la façon dont vous découpez et découpez les données, de nombreux constructeurs automobiles sont satisfaits. Considérez surtout les constructeurs automobiles qui ont le plus progressé, parmi ceux notés au-dessus de la moyenne:

# 12 Cadillac, amélioré de 35 PP100 (c’est-à-dire que les problèmes pour 100 sont tombés à 131 contre 166)

# 11 Mazda, amélioré de 29 PP100

# 7 Lincoln, amélioré de 28 PP100

# 10 Ford, amélioré de 20 PP100

# 3 Buick, amélioré de 15 PP100

# 6 Volkswagen, amélioré de 15 PP100

Toyota a obtenu le plus de prix du segment (meilleure note) avec six dont Lexus, et GM en avait cinq parmi Buick, Chevy et GMC. Les marques GM ne gagnent pas beaucoup d’examens comparatifs, mais toutes leurs voitures sont plus que suffisantes, et si vous combinez la fiabilité avec d’excellentes offres de location ou de financement, parfois tout va bien.

Être parmi les trois premiers vous permet d’obtenir une médaille aux Jeux olympiques et c’est un insigne de distinction même si JD Power n’accorde pas de licence pour le premier finaliste ou le plus sympathique. GM (Buick, Chevrolet, GMC) a obtenu 14 classements parmi les trois premiers. Toyota-Lexus a terminé huit fois parmi les trois premiers.

Mais tout le monde n’est pas plein de sourires. Quatre constructeurs automobiles ont eu deux fois plus de problèmes signalés que Genesis avec 89 PP100: Volvo 185, Jaguar 186, Chrysler 214, Land Rover 220. Trois des quatre sont des marques de luxe. Il y a dix ans, les constructeurs automobiles de marques haut de gamme pouvaient affirmer qu’une voiture haut de gamme est plus complexe, alors elle passera peut-être plus de temps chez le concessionnaire à entretenir. Mais maintenant parmi les 10 premiers, les positions 1-2-3-7-8 sont des marques haut de gamme, et avec Porsche occupant une position parmi les cinq premières au cours des dernières années, il est difficile pour un autre constructeur automobile allemand de dire que la leur a besoin de plus d’attention que Genesis ou Lexus.

Le groupe de sociétés avec le plus de problèmes est Fiat Chrysler Automobile, ou FCA. Sur 32 marques du VDS de Power, le groupe FCA détient les positions 19-25-26-27-31. Les camions Ram se débrouillent assez bien dans les ventes, et la Chrysler Pacifica a beaucoup de fans avec plus à venir maintenant qui ramène la traction intégrale.

