Les ventes de l’indice de soupape doublent après la demi-vie: annonce d’Alyx

Selon la firme d’analyse SuperData, la demande de Half-Life: Alyx a fortement poussé les ventes de VR vers le ciel au quatrième trimestre. Valve, en particulier, a profité de cette tendance: les ventes du système VR Index 999 $ de la société ont plus que doublé du troisième au quatrième trimestre, en particulier à cause de l’annonce HL: A.

Il est difficile de croire que l’Oculus Rift a été lancé il y a quatre ans en mars, mais nous y sommes (presque). Les résultats de SuperData montrent deux tendances distinctes émergentes en VR,

avec des ventes sur console et sans fil en tête du peloton.

Ce qui serait particulièrement intéressant de savoir, à mon avis, est de savoir combien les ventes d’Oculus Quest ont augmenté au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, et si une partie de cette augmentation serait également de Half-Life: Alyx. SuperData affirme que «l’Indice a vendu plus d’unités que tout autre casque PC VR au cours du trimestre malgré un prix élevé pouvant atteindre 1 000 $».

Depuis le quatrième trimestre, il y a des raisons de chicaner avec cette déclaration. Alors que l’Oculus Quest est toujours principalement un casque sans fil, les joueurs ont désormais la possibilité de le connecter à leur PC pour jouer à des jeux comme… Half-Life: Alyx. L’annonce de l’ajout d’un support captif au casque a été largement couverte, et la Quest pourrait avoir vu une augmentation des ventes en conséquence.

Sony, cependant, continue de gouverner le perchoir VR relatif, avec 338 000 ventes à ce jour. La société n’a rien dévoilé sur un nouveau PSVR pour la PS5, bien que nous sachions que le modèle actuel restera compatible avec le système.

L’une des différences entre Microsoft et Sony est le degré d’intégration PC qu’ils offrent. La propriété de Microsoft sur Windows les a placés bien en avance sur ce front, en ce qui concerne la diffusion de jeux en local ou via Xbox Game Pass. Un futur casque PS5 VR compatible avec les PC et offrant un accès à tout contenu VR unique dans l’écosystème de Sony serait une carotte que la société pourrait offrir aux joueurs PC VR intéressés que Microsoft ne peut égaler.

En même temps, cependant, il semble que les ventes de l’indice aient été modifiées de manière unique par HL: A. SuperData note qu’ils pensent que Valve aurait vendu encore plus d’unités s’il n’avait pas été en rupture de stock. Il n’y a aucune mention du HTC Vive nulle part, ce qui n’est pas nécessairement surprenant. Bien que le Vive initial se soit très bien vendu, HTC a pris très peu d’efforts pour faire évoluer ou étendre le produit. Le Vive était sans doute mieux hors de la porte, mais Oculus est la seule entreprise à répéter régulièrement plusieurs conceptions.

Si Half-Life: Alyx peut générer autant d’engagement VR avant même le lancement du jeu, un succès retentissant pourrait transformer l’ensemble du marché. Ce serait le comble de l’ironie pour Valve – l’une des sociétés qui a conduit le passage original aux graphiques 3D, gracieuseté de Half-Life – a également fourni un titre qui a conduit à l’adoption précoce d’une approche différente et fondamentalement nouvelle du jeu.

Ce serait aussi vraiment, vraiment, ennuyeux.

Mais je vais le prendre.

