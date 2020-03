Les ventes mondiales de PC pourraient chuter de 30% au premier semestre 2020, les perspectives économiques sont sombres

Le coronavirus devrait faire chuter les ventes de PC, renversant les premiers signes de croissance que nous avons vus pour l’industrie dans son ensemble en 2019, et réduisant les ventes de 30% d’ici la fin de l’année, selon une «industrie sources.” Asus s’attend à une baisse de 40% des ventes au premier trimestre. Alors que les usines commencent à revenir en ligne en Chine, les marchés européens et nord-américains sont bloqués.

“Avec de nombreuses villes en Amérique du Nord et en Europe fermées à clé et l’UE fermant ses frontières extérieures, Amazon a également annoncé que ses entrepôts aux États-Unis et au Royaume-Uni ne stockent et expédient que les nécessités quotidiennes à partir de maintenant jusqu’au 5 avril, et le déménagement est devrait entraver les ventes de PC au cours de la période », a déclaré DigiTimes. Le site a également déclaré: “Asustek a déjà estimé une baisse séquentielle de 40% de ses expéditions de PC au premier trimestre, tandis que la plupart des autres marques de PC devraient voir leurs expéditions plonger.”

Il est clair que ces baisses vont se répercuter sur l’ensemble de l’industrie des PC. Une baisse aussi importante des expéditions d’ordinateurs portables et de bureau tuera les ventes des composants utilisés pour construire ces systèmes. Nous pourrions voir un certain effet tampon, au final, les données du premier trimestre, car les entreprises devront reconstituer certains stocks après des semaines de perturbations des expéditions. Mais des entreprises comme HP et Dell vont être limitées quant à la constitution de stocks tandis que les livraisons devraient être si déprimées. Nous pouvons anticiper quelques ventes supplémentaires aux travailleurs qui sont maintenant à la maison ou aux entreprises qui achètent du matériel pour faciliter le travail à domicile, mais cela ne compensera pas l’ampleur globale de la récession.

Une récession ne vient pas. Nous sommes en un, en ce moment. Nous allons y participer jusqu’à au moins la fin du deuxième trimestre 2020 selon tout le monde, avec une reprise potentielle au troisième trimestre. Des entreprises comme Intel ont souligné qu’elles atteignent plus de 90% de leurs objectifs d’expédition, mais nous ne savons pas ce que cela signifie en chiffres absolus.

Les perspectives économiques du coronavirus

Plus tôt cette semaine, l’analyste a d’abord estimé que Covid-19 pourrait entraîner une perte nette d’un million d’emplois sur le marché du travail nord-américain. Ces chiffres semblent désormais carrément optimistes. Dans une note mise à jour aujourd’hui, Goldman Sachs a déclaré qu’il s’attend à des pertes d’emplois de 2,25 millions au cours de la semaine du 15 au 21 mars.

Le coronavirus présente un défi économique unique car les exigences d’isolement pandémique atténuent les sources normales de dépenses sur lesquelles on peut compter pour amortir partiellement une récession. Pendant un ralentissement économique normal, les entreprises ont tendance à être moins touchées que les consommateurs et peuvent poursuivre leurs plans de mise à niveau d’une version précédente de Windows ou d’une nouvelle génération de serveurs – juste à un rythme plus lent. Mais cela ne se produira pas dans le genre de gel économique dans lequel nous nous trouvons actuellement, et l’idée que les sociétés qui luttent actuellement pour mettre en œuvre le travail à domicile rapporteront également beaucoup d’argent pour les mises à niveau matérielles pendant la récession économique la plus rapide dans l’histoire est au mieux douteuse.

Je pivote pour aborder plus largement le point économique plus large, car c’est un point que certains d’entre vous ont soulevé dans les commentaires des lecteurs. Au cours de la semaine dernière, des experts en pandémie à travers la planète ont souligné la nécessité de prendre des distances sociales et d’envoyer des travailleurs chez eux. J’ai fait écho à ces déclarations et y ai ajouté ma propre voix. Certains lecteurs se sont opposés à ces politiques précisément parce que le coup économique va être si important. Certains ont évoqué le fait que le taux de mortalité de Covid-19 est relativement faible, bien que ce point dépend encore beaucoup de la population dont vous examinez la démographie.

Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de demander si nous faisons vraiment la bonne chose pour contenir ce virus lorsque vous lisez environ 30 à 40% de baisse des expéditions d’un trimestre à l’autre et 2,25 millions d’emplois perdus en une semaine. Selon le CDC, l’OMS et maintenant, après un certain retard, la Maison Blanche (pour laquelle je suis très heureux), les tactiques de distanciation sociale sévères sont la bonne chose à faire, malgré le martèlement absolu que nous allons tous prendre . Mais comment en est-il ainsi?

En bref: parce que les taux de mortalité que vous voyez rapportés dans les nouvelles pour diverses données démographiques supposent que les nouveaux patients qui tombent malades à l’avenir mourront au même rythme que les patients qui étaient malades dans le passé. En d’autres termes, ces taux dépendent d’un système médical entièrement fonctionnel. Plus le système médical est stressé, moins nous avons de chances de maintenir les décès aux pourcentages «officiels». Plus il y a de cas qui affluent dans le système hospitalier en même temps, moins il est probable qu’une personne donnée recevra la totalité des soins appropriés. En bref: quand et combien de personnes tombent malades, cela compte beaucoup.

Selon une étude de cas graves de coronavirus réalisée à Wuhan, les patients atteints de coronavirus sévère peuvent nécessiter une assistance respiratoire pendant des semaines (la médiane était de sept jours, mais certains étaient encore sous ventilation invasive à 28 jours). Le taux de mortalité pour les cas critiques avec des ventilateurs était de 61,5 pour cent par la marque de 28 jours, lorsque les ventilateurs ont été utilisés. Sans eux, le taux de mortalité de ces cas critiques serait encore plus élevé.

Vous avez entendu parler, j’en suis certain, de l’idée “d’aplatir la courbe”. L’idée est qu’en prenant des mesures radicales pour ralentir la propagation du coronavirus maintenant, nous pouvons nous assurer que le système médical ne devient pas surchargé. La seule façon de le faire, malheureusement, est de souffler littéralement toutes les autres courbes.

La raison pour laquelle tout le monde prend ces mesures est que le taux de mortalité dans ces conditions de surcharge ne sera pas de 1 à 2%. Je ne prétendrai pas savoir ce que ce serait – mais les estimations du CDC pour le nombre de personnes que le coronavirus pourrait tuer dans le pire des cas était de 1,7 million de morts, avec des taux d’infection de 160 à 214 millions au cours des 12 prochains mois. Cela ne prend pas en compte les personnes qui mourraient à des taux plus élevés pour toutes les autres causes, en raison de près de 100% des ressources médicales consacrées au coronavirus. La raison pour laquelle nos résultats projetés sont si différents de la Chine est que les États-Unis ne se sont pas engagés et ne se sont pas engagés dans le type de mise en application impitoyable de la quarantaine que la Chine a utilisé ou dans les tests de masse des individus qu’ils ont mis à contribution. Nous nous sommes engagés dans des stratégies d’atténuation plutôt que des stratégies de suppression. Je ne prétends en aucune façon que le pire des cas CDC va se produire – mais c’est ce que nous essayons d’éviter.

Beaucoup d’entre vous ont correctement constaté que ce type d’arrêt n’est pas viable à long terme. Vous avez tout à fait raison. Le but de brouiller l’économie comme s’il s’agissait d’un réacteur nucléaire est de s’assurer que nous devons y faire face le plus rapidement possible. La seule façon d’y parvenir est d’appliquer des règles obligatoires aux employés en congé et de bloquer les déplacements individuels.

La raison pour laquelle nous avons souligné la poignée d’entreprises refusant d’obéir aux meilleures pratiques médicales est que le moyen le plus rapide de résoudre ce problème est de renvoyer les gens chez eux, de nous isoler et de fermer les entreprises. Comme beaucoup d’entre vous, je m’inquiète de la récession dans laquelle nous sommes déjà. Les experts médicaux recommandent unilatéralement que nous prenions ces mesures pour mettre fin au coronavirus ici et maintenant parce que les coûts pour permettre à ce virus de devenir une maladie annuelle endémique sont énormes . Le coronavirus n’est pas la grippe. Il a un taux de létalité plus élevé, il se propage plus facilement et il place les gens à l’hôpital pendant une plus longue période. Une infection endémique du coronavirus dans le monde aurait un impact massif sur la santé humaine et la durée de vie à long terme.

Quant à savoir si ce sont les bonnes mesures à prendre? Je ne sais pas. Toi non plus. Aucun de nous n’a jamais traversé une pandémie mondiale, et même si des personnes qui ont survécu à la pandémie de grippe de 1918-1919 étaient encore là pour nous en parler, elles ne l’ont pas vécu dans une économie mondialisée moderne. Mais ce que les experts de la santé, le CDC, l’OMS et (maintenant, enfin) la Maison Blanche recommandent tous, c’est de se mettre en place, de tout fermer et de se préparer à l’impact. Envoyer des employés GameStop au travail ne changera rien à ce qui s’en vient. Seule une intervention massive du gouvernement fédéral pour soutenir l’économie va aider, et envoyer des personnes en danger ne prolongera littéralement que la durée de cette catastrophe.

Enfin, en fait et en droit, plusieurs gouvernements des États ordonnent désormais à tous de rester à l’intérieur. L’Illinois et l’État de New York ont ​​tous deux émis de tels ordres aujourd’hui. Plaidoyer pour que les entreprises envoient du personnel à la maison dans tous les cas sauf les cas d’urgence n’est pas une idée marginale. Vendredi 20 mai, c’est désormais le statut juridique de dizaines de millions d’Américains.

