Les victimes du coronavirus attendent toujours le retour de l’odeur des semaines plus tard – .

Les patients atteints de coronavirus qui ont perdu leur odorat attendent des semaines pour qu’il revienne.

La perte d’odeur due aux infections respiratoires n’est pas rare, mais comment et pourquoi certains patients perdent la capacité de sentir, et pendant combien de temps, les médecins se demandent.

Certains patients ont signalé une perte d’odeur et de goût comme seuls symptômes de l’infection virale.

Depuis les premières semaines de la nouvelle épidémie de coronavirus, les médecins et les experts de la santé ont cherché des moyens de différencier la maladie COVID-19 des maladies saisonnières similaires. Certains patients dont l’infection au coronavirus a été confirmée ont perdu leur odorat, un symptôme rarement associé au rhume mais parfois présent avec la grippe.

C’est l’un des nombreux facteurs que les médecins prennent en compte pour diagnostiquer de nouveaux patients et déterminer qui doit se faire dépister. Comme le rapporte ., certaines victimes de coronavirus attendent le retour de leur odorat depuis des semaines et les craintes d’une perte permanente de l’odorat se répandent.

Ces craintes peuvent sembler extrêmes, mais elles ne sont pas injustifiées. Comme l’a dit à . le professeur Steven Munger du Center for Smell and Taste de l’Université de Floride, les changements sensoriels causés par une maladie peuvent durer longtemps.

«Ce que nous savons depuis longtemps est l’une des principales causes de perte d’odeur: les infections des voies respiratoires supérieures dues aux virus – un rhume, la grippe – un sous-ensemble de personnes perdent leur odorat, la plupart temporairement, mais un petit sous-ensemble perd définitivement cette odeur », explique Munger.

Malheureusement, le temps de récupération est très imprévisible et les médecins ne savent pas pourquoi. «Cela peut prendre des jours, des semaines, parfois même des mois, voire des années, en de rares occasions», explique Munger. “Parfois, c’est progressif, parfois c’est tout à la fois et nous ne savons pas vraiment pourquoi.”

Dans l’intervalle, les patients confirmés atteints de coronavirus et ceux qui soupçonnent qu’ils pourraient avoir COVID-19 sont forcés de se débattre avec leur nouvelle normale, sans odorat. Pour certains, ce n’est pas grave, mais d’autres – en particulier ceux qui utilisent leur sens de l’odorat dans le cadre de leur profession – ont des difficultés plus importantes.

La petite bonne nouvelle est que la pandémie de coronavirus montre des signes de ralentissement. De nombreux pays sont désormais sur une tendance à la baisse de nouvelles infections, et de plus en plus de patients guéris sont comptabilisés chaque jour. Nous ne sommes certainement pas encore sortis du bois – et nous ne le serons vraiment pas avant qu’un vaccin pour prévenir la maladie ne soit largement disponible pour tout le monde sur la planète – mais les mesures que nous prenons pour nous éloigner et ralentir la propagation semblent être profitable.

