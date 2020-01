Les voitures volantes personnelles pourraient enfin devenir réalité avec Aeronext au Japon

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

LAS VEGAS – Pendant des décennies, la voiture volante s’est imposée comme une vision de la technologie de consommation ultime parmi les geeks (enfin, avec le jet pack de style Iron Man). Les premières versions ne sont jamais allées très loin, car elles s’appuyaient sur de grandes conceptions hybrides voiture-avion, capricieuses et chères – invitant inévitablement le problème d’avoir besoin d’ailes pliantes. Avec l’avènement de la technologie des drones grand public, la baisse des coûts et l’augmentation de la capacité des batteries et des moteurs électriques, ce n’était qu’une question de temps avant qu’une voiture volante personnelle – ou du moins un drone volant personnel – ne soit possible. La start-up de drones japonaise Aeronext est la dernière à viser cette vision, avec son annonce de la télécabine volante ici au CES 2020.

Télécabine volante d’Aeronext

L’appareil de la taille d’une personne utilise une gamme de petits rotors, comme la plupart des drones. Mais il bénéficie également de la technologie brevetée 4D Gravity de la société. Dans une variante intelligente de l’approche commune consistant à installer des caméras de drone sur un cardan sur les drones de l’entreprise (son activité principale est la production de drones stables pour des applications industrielles et commerciales), 4D Gravity place la charge utile totale du drone sur un système à cardan actif qui le rend indépendamment des rotors et des moteurs.

La société ne montre qu’un modèle ici au CES, mais le modèle a le cardan. Les fondateurs m’ont démontré que si les moteurs de drone sont inclinés (ce qui est nécessaire pour que la plupart des conceptions de drones puissent diriger, changer de vitesse ou faire face à des conditions venteuses), le cockpit reste à niveau. À très haut de gamme, les conceptions commerciales comme celle que Bell présente peuvent s’appuyer sur des moteurs inclinables et d’autres systèmes de contrôle coûteux, mais pour un produit convivial, Aeronext pense que son approche sera beaucoup plus pratique.

Votre premier vol devra être dans un parc d’attractions

Bien sûr, avec le défi technique de la construction d’un drone transportant des personnes, il existe de nombreux obstacles de sécurité et réglementaires. Le directeur marketing d’Aeronext m’a dit qu’elle pensait que cela pourrait prendre environ 10 ans avant que nous voyions des gondoles volantes dans la nature, mais en attendant, la société recherche des environnements contrôlés comme les parcs à thème. Cela ressemble certainement à beaucoup de plaisir de se déplacer dans les airs, même si ce ne serait qu’une promenade dans un parc d’attractions. Et les conceptions de drones sont certainement plus sûres et beaucoup plus faciles à piloter que les ULM traditionnels, mais pour gagner de l’argent, je suppose qu’ils devront avoir un numéro en l’air à la fois. L’astuce fournira le frisson des courses d’avions sans le danger de possibles autos tamponneuses dans le ciel.

Pour l’instant, la société espère concéder sous licence sa technologie 4D Gravity à des fabricants de drones au Japon, aux États-Unis et ailleurs, et qu’ils paieront jusqu’à 10% du prix de leurs drones pour une conduite en douceur.

Maintenant lis: