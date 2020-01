L’ESA choisit Arianespace pour le lancement de la sonde de l’univers sombre d’Euclid

Arianespace lancera la mission Euclid de l’ESA pour explorer l’univers sombre au milieu de 2022 sur une fusée Ariane 62 ou Soyouz.

HELSINKI – Arianespace et l’Agence spatiale européenne ont annoncé mardi la signature d’un contrat pour le lancement de la mission d’exploration de l’univers sombre d’Euclide.

Euclid sera compatible avec les lanceurs Ariane 62 et Soyuz avec un calendrier de décollage du port spatial de Kourou, en Guyane française, à partir de la mi-2022.

Le satellite Euclid de 2 160 kilogrammes sera envoyé au point Soleil-Terre Lagrange 2, qui se situe en moyenne à 1,5 million de kilomètres au-delà de l’orbite terrestre.

De là, Euclide étudiera les galaxies à différentes distances de la Terre pour étudier l’évolution de l’Univers au cours des 10 derniers milliards d’années. Il observera également la distorsion des images des galaxies, un effet appelé lentille gravitationnelle, afin d’inférer la présence de matière noire.

Il fonctionnera dans les longueurs d’onde visible et proche infrarouge et ciblera une zone couvrant plus de 35% de la sphère céleste.

“Euclide examinera la nature même de notre univers, mettant en lumière son côté obscur – la mystérieuse matière noire et l’énergie noire”, a déclaré Günther Hasinger, directeur des sciences et de l’exploration de l’ESA, dans un communiqué de presse d’Arianespace.

Euclid est une mission spatiale d’astronomie et d’astrophysique de classe moyenne sélectionnée en 2011 dans le cadre du programme scientifique Cosmic Vision 2015-2025 de l’ESA. Un consortium de près de 1 000 scientifiques a été formé pour prendre en charge les instruments scientifiques et la production de données.

Thales Alenia Space est le maître d’œuvre d’Euclid et est également responsable de la construction de son module de service. Airbus Defence and Space fournit le module de charge utile, y compris le télescope.

Le PDG d’Arianespace, Stéphane Israël, a déclaré dans un communiqué de presse qu’Arianespace est «fier de commencer 2020 en annonçant un nouveau lancement scientifique emblématique pour l’Agence spatiale européenne».

“Dans le but de mieux comprendre notre univers, le lancement de cette mission à bord d’un Ariane 62 ou Soyouz est une preuve supplémentaire de la capacité d’Arianespace à offrir un accès indépendant à l’espace pour les ambitions de l’Europe”, a ajouté Israël.

Il y a six mois, l’ESA a choisi Arianespace pour lancer le JUpiter ICy moon Explorer (JUICE) à bord de l’Ariane 64, le vol inaugural de l’Ariane 6 avec quatre propulseurs à propergol solide P120.

Ariane 6 devrait avoir sa mission inaugurale en 2020. Le programme Ariane 6 de 3,6 milliards d’euros devrait succéder à la fusée lourde Ariane 5 tout en coûtant environ la moitié de sa production.

L’Ariane 6 utilise deux ou quatre propulseurs à fusée solide P120, selon les exigences de la mission.