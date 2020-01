L’ESA recherche un nouvel accord de coopération avec l’UE

WASHINGTON – Avec son financement assuré pour les trois prochaines années, le chef de l’Agence spatiale européenne se concentre désormais sur la mise en œuvre de ces programmes clés tout en établissant un nouvel accord de coopération avec l’Union européenne.

Lors d’une conférence de presse le 15 janvier au siège de l’ESA à Paris, le directeur général de l’ESA, Jan Woerner, a passé en revue les résultats de la réunion ministérielle Space19 + de l’agence en novembre à Séville, en Espagne, où les 22 États membres de l’agence ont largement approuvé les plans de l’ESA pour les trois prochaines années sur des sujets de la science au transport spatial en passant par la sûreté et la sécurité.

Cette réunion ministérielle s’est traduite par un engagement de près de 12,6 milliards d’euros (14,1 milliards de dollars) pour les trois prochaines années, ou 14,5 milliards d’euros si l’on inclut certaines activités scientifiques et de base qui sont financées pour cinq ans plutôt que trois. Ce total est supérieur d’environ 120 millions d’euros à ce que l’ESA a annoncé à la fin de la réunion Space19 +, ce que Woerner a déclaré parce que la Roumanie n’a pu engager officiellement son financement qu’une semaine après la réunion.

Pour 2020, le budget global de l’ESA est de 6,68 milliards d’euros, dont 70% proviennent de ses États membres. L’UE contribue à hauteur de 23% aux travaux du programme Copernicus de missions d’observation de la Terre et du système de navigation par satellite Galileo, tandis que le reste provient de l’agence météorologique Eumetsat et d’autres sources, y compris des partenariats public-privé avec l’industrie.

La relation de l’ESA avec l’UE est un sujet clé pour l’année à venir. Woerner a déclaré que l’ESA négocie un nouvel accord avec l’UE, officiellement connu sous le nom d’accord de partenariat sur le cadre financier, sur la façon de partager les coûts sur des programmes comme Copernicus et Galileo. “C’est une étape très importante que nous devons conclure cette année”, a-t-il déclaré.

L’UE entamera un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour son programme spatial en 2021. En 2018, les responsables de l’UE ont déclaré qu’ils recherchaient 16 milliards d’euros pour ce CFP de 2021 à 2027, principalement pour Galileo et Copernicus, mais également pour le financement de l’espace. connaissance de la situation et communications gouvernementales par satellite.

Cette proposition, portée ultérieurement à 16,9 milliards d’euros, est désormais menacée. Un CFP révisé publié le 5 décembre par la présidence de l’UE a proposé de réduire ce budget d’un quart, à 12,7 milliards d’euros. Les membres de l’UE doivent encore parvenir à un accord final sur le budget pour la période 2021-2027.

Woerner a déclaré que les discussions ne font que commencer entre l’ESA et l’UE sur un nouvel accord de partenariat. “Nous avons eu une réunion informelle l’année dernière sur le contenu possible” d’un nouvel accord, a-t-il déclaré, ajoutant que l’ESA essaierait d’organiser des réunions la semaine prochaine avec la Commission européenne pour négocier un nouvel accord. “Nous devrions être prêts cette année.”

Il a également minimisé les effets d’une réduction du budget de l’UE sur les programmes conjoints avec l’ESA, tout en plaidant pour un budget plus important. Dans le cas de Copernicus, il a déclaré que l’ESA finance des satellites “non récurrents” qui ne seraient pas affectés par des coupes dans les dépenses de l’UE.

«Comme j’étais impliqué l’année dernière pour les 16 milliards [euros], nous soutiendrons également que ce nombre survit, car nous pensons que nous en avons besoin pour Copernicus ainsi que pour Galileo », a-t-il déclaré, en plus des petits programmes.

Alors que l’ESA travaille avec l’UE sur de futurs accords et financements, elle travaille également à la mise en œuvre de ses programmes actuels. Un atout majeur pour l’année à venir, et dont le lancement reste en cause, est l’atterrisseur et le rover ExoMars 2020. Deux échecs en parachute lors de tests en 2019 ont fait douter que la mission sera prête à temps pour un lancement au cours d’une fenêtre étroite en juillet et août. Si le vaisseau spatial n’était pas prêt, sa prochaine opportunité de lancement ne serait pas avant la seconde moitié de 2022.

Woerner et David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, ont déclaré qu’ils étaient optimistes quant au lancement d’ExoMars cet été. Parker a déclaré que le système de parachute remanié avait subi des tests au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dont le quatrième a eu lieu le 13 janvier. Ces tests, a-t-il dit, ont été couronnés de succès.

“Nous nous concentrons maintenant sur la préparation de deux tests de chute à haute altitude”, a déclaré Parker, prévu pour février et mars dans l’Oregon. “Ce n’est que lorsque nous aurons terminé ces tests que nous saurons que nous avons un système sûr à lancer.”

“Nous sommes maintenant du bon côté”, a déclaré Woerner, confiant que les tests à venir confirmeront que la mission pourra commencer son lancement cette année. “Ce n’est pas un obstacle pour le vol de l’été de cette année.”