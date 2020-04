L’ESA rétablit les opérations des missions scientifiques spatiales

WASHINGTON – L’Agence spatiale européenne a rétabli les opérations de quatre missions scientifiques spatiales qu’elle a placées en pause en raison de la pandémie de coronavirus, une décision qui illustre comment les actions d’une agence peuvent affecter les autres.

L’ESA a annoncé le 24 mars qu’elle avait suspendu les opérations des missions Cluster, ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express et Solar Orbiter, les mettant en mode sans danger pour une durée indéterminée. L’agence a déclaré qu’à l’époque, les restrictions de personnel au Centre européen des opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt, en Allemagne, provoquées par la pandémie de coronavirus, dont une personne testée positive pour COVID-19, ont forcé l’ESA à suspendre ces missions pour consacrer du personnel à d’autres missions.

Cependant, le 2 avril, l’ESA a annoncé qu’elle reprenait les opérations des quatre missions suspendues, donnant de nouveaux détails sur l’affaire COVID-19 qui a conduit à la suspension de ces missions.

Dans le communiqué, Paolo Ferri, chef des opérations de la mission à l’ESOC, a déclaré qu’un employé était entré en contact avec une vingtaine de personnes au centre dans les deux jours précédant son diagnostic. Ces 20 personnes, a-t-il dit, travaillaient principalement dans les quatre missions dont les opérations ont été suspendues et ont été invitées à rester chez elles par mesure de précaution. Le bâtiment du centre a également été «nettoyé et désinfecté à fond» pour éliminer toute trace de virus.

“Nous avons décidé de suspendre préventivement les opérations de ces missions jusqu’à ce que le risque d’une cascade potentielle d’infections de suivi et de quarantaine disparaisse”, a déclaré Ferri. Aucun des employés placés en auto-quarantaine n’a montré de symptômes de la maladie, et Ferri a déclaré que la personne qui avait reçu un diagnostic de COVID-19 «allait heureusement bien et se rétablissait bien».

Au moment où l’ESA a annoncé la suspension des opérations, l’agence ne l’a pas liée à des contrôleurs travaillant sur des missions spécifiques potentiellement exposés à la maladie. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il visait principalement les missions interplanétaires – sur les quatre, seul le cluster est en orbite autour de la Terre – car elles nécessitent plus de personnel sur place.

Ferri a déclaré que l’ESA prenait des mesures pour minimiser les contacts entre le personnel qui travaille toujours au centre, tandis que beaucoup d’autres télétravaillent. «Il y a très peu de monde. Ils travaillent complètement isolés. Je pense que l’ESOC, à partir d’un cas d’infection au COVID-19, est l’un des endroits les plus sûrs que vous puissiez trouver en Allemagne », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que si un autre employé souffrait de la maladie, la séparation physique du personnel signifie “il y a très peu de chances que nous ayons besoin de mettre en quarantaine d’autres personnes”.

L’ESA a commencé à redémarrer les missions avec Solar Orbiter, lancées le 9 février et toujours en cours de mise en service de ses instruments. “Cela prend du temps”, a déclaré Ferri. “Nous avons commencé avec Solar Orbiter, car nous sommes toujours dans un mode de fonctionnement manuel. Il est plus facile de redémarrer. “

L’arrêt temporaire des opérations de Solar Orbiter a eu un effet qui a dépassé l’ESA, car la mission est conjointe avec la NASA. Lors d’une réunion du 31 mars du Comité national des académies sur la physique solaire et spatiale, Nicola Fox, directrice de la division héliophysique de la NASA, a déclaré qu’au moment où l’ESA avait mis le vaisseau spatial en mode sans échec, 9 de ses 10 instruments avaient subi une première mise en service.

Lors de cette réunion, elle a déclaré qu’il semblait que l’ESA allait bientôt reprendre ses opérations spatiales. «Ils ont trouvé un moyen de le faire à distance, il n’y aura donc qu’une ou deux personnes devant se rendre au centre des opérations de la mission», a-t-elle déclaré. «Ils vont essayer de continuer à faire des mises en service de bas niveau à mesure que nous progressons.»

Ferri a déclaré qu’après Solar Orbiter, l’ESA se déplacerait pour redémarrer les quatre satellites Cluster et les deux orbites de Mars. L’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) sert également de relais de communication pour les vaisseaux spatiaux en surface. Le fait de le déconnecter était une préoccupation pour les scientifiques de Mars en raison des plans de la NASA, dans sa proposition de budget pour l’exercice 2021, de mettre fin aux opérations de l’orbiteur Mars Odyssey, qui sert également de relais de communication pour l’atterrisseur InSight et le rover Curiosity.

«Je pense que la situation COVID dans laquelle nous nous trouvons actuellement met en évidence la fragilité de cela, car TGO est en mode sans échec en ce moment et ne prend pas de laissez-passer en raison de la fermeture de l’ESA», a déclaré Bethany Ehlmann, professeur de sciences planétaires à Caltech. et membre du Comité national des académies sur l’astrobiologie et les sciences planétaires, lors d’une réunion du comité du 31 mars. “Si nous n’avions pas Odyssey, nous verrions certainement des impacts sur les opérations InSight.”

Ferri a déclaré qu’il n’est pas rare que des missions, en particulier des orbites de Mars, soient hors de contact avec la Terre pendant de longues périodes. Des pannes de quelques semaines à la fois se produisent lorsque Mars passe derrière le soleil vu de la Terre. “Cette fois-ci, il est bien sûr unique de l’arrêter pour des problèmes liés à la santé du sol”, a-t-il dit, “mais, pour être honnête, vous vous sentez encore plus obligé de le faire plutôt que de sauver une machine.”