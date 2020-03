L’ESA suspend quatre missions scientifiques pendant la pandémie

WASHINGTON – L’Agence spatiale européenne a annoncé le 24 mars qu’elle suspend les opérations régulières de quatre de ses missions, dont un vaisseau spatial récemment lancé, afin de réduire les besoins en personnel pendant la pandémie de coronavirus.

L’ESA a déclaré dans un communiqué qu’elle mettait en mode «veille temporaire» la mission scientifique spatiale à quatre satellites Cluster en orbite terrestre, le vaisseau spatial Solar Orbiter, l’ExoMars Trace Gas Orbiter et Mars Express orbiter. Tous les quatre passeront en mode sans échec, suspendant les opérations scientifiques.

L’agence a pris la décision afin de réduire les besoins en personnel au Centre européen des opérations spatiales à Darmstadt, en Allemagne, en réponse à la pandémie. Ce centre gère 15 missions, dont les quatre dont les opérations sont suspendues.

“Notre priorité est la santé de notre main-d’œuvre, et nous allons donc réduire l’activité sur certaines de nos missions scientifiques, en particulier sur les engins spatiaux interplanétaires, qui nécessitent actuellement le plus grand nombre de personnel sur site”, a déclaré Rolf Densing, directeur des opérations à l’ESA. dans la déclaration.

Il a décrit les quatre missions dont les opérations sont suspendues comme étant sur des orbites stables et avec des missions de longue durée, “donc éteindre leurs instruments scientifiques et les placer dans une configuration sûre largement sans surveillance pendant une certaine période aura un impact négligeable sur leur ensemble la performance de la mission. “

Les missions varient considérablement en âge. Les quatre satellites Cluster, qui étudient la magnétosphère terrestre, ont été lancés par deux fusées Soyouz en 2000. Solar Orbiter, en revanche, a été lancé le 9 février sur une fusée Atlas 5 et en est encore aux premières étapes de la mise en service de ses instruments.

La suspension des opérations des quatre missions permettra également à l’ESA de consacrer son personnel limité à d’autres missions, notamment la mission BepiColombo à Mercure. Ce vaisseau spatial effectuera un survol assisté par gravité de la Terre le 10 avril pour ajuster sa trajectoire vers la planète la plus intérieure. L’ESA a déclaré que les opérations du vaisseau spatial au cours de ce survol critique seront effectuées par “un très petit nombre d’ingénieurs et dans le plein respect de l’éloignement social et des autres mesures de santé et d’hygiène requises par la situation actuelle”.

L’ESA a déclaré que la durée de la suspension des opérations des quatre missions dépendra de la pandémie. “Nous sommes convaincus qu’avec des interactions très limitées et peu fréquentes avec le contrôle au sol, les missions peuvent rester en toute sécurité dans ce mode de fonctionnement pendant des mois, si la durée des mesures d’atténuation des coronavirus l’exige”, a déclaré Paolo Ferri, responsable des opérations de mission à l’ESA, dans la déclaration.

La NASA n’a pas pris de mesures similaires avec son plus large portefeuille de missions. Les responsables de l’Agence ont souligné que les opérations de mission scientifique actuelles restent une priorité élevée, même si elles réduisent les travaux sur d’autres programmes en développement, comme le télescope spatial James Webb.

“La NASA soutient également des opérations essentielles à la mission de tous les engins spatiaux”, a déclaré l’agence dans une mise à jour du 20 mars concernant sa réponse à la pandémie. Cela comprenait non seulement les missions de l’agence, mais aussi celles qui soutiennent d’autres agences, comme la NOAA.

“Nos ressources en orbite ont bien sûr une très haute priorité”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors d’une assemblée publique en ligne le 20 mars. Ces missions, a-t-il dit, ont peu de préoccupations concernant les travaux pratiques qui seraient limités par des précautions sanitaires.