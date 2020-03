L’espace au temps du coronavirus

La conférence annuelle Satellite à Washington est l’un des plus grands événements de l’industrie de l’année. Des milliers de personnes viennent au Washington Convention Center pour entendre les dirigeants de l’industrie, montrer leurs marchandises dans la salle d’exposition et conclure des accords.

Cette année a été différente. Alors que les organisateurs ont déclaré immédiatement avant le début de la conférence le 9 mars que «environ 10%» des inscrits avaient annulé leurs plans, des preuves anecdotiques, comme des séances légèrement suivies, suggéraient un taux de non-présentation beaucoup plus élevé. De nombreuses entreprises avaient complètement abandonné, transformant le salon en une sorte de ville fantôme.

Ce n’était pas le signe d’une industrie malsaine mais plutôt une industrie inquiète des conditions qui pourraient être malsaines. Le satellite 2020 a eu le malheureux moment de se produire, car l’épidémie de coronavirus était devenue une pandémie mondiale, les gens s’inquiétant des voyages et des grands rassemblements. La conférence s’est terminée un jour plus tôt lorsque le centre des congrès, suite à une recommandation du gouvernement local contre les rassemblements de plus de 1 000 personnes, a annoncé son intention de fermer.

Au moins la conférence a eu lieu. Pendant et immédiatement avant le spectacle, de nombreux autres événements ont annoncé qu’ils étaient soit reportés, soit annulés. À la fin de la semaine, le plus grand événement de l’industrie, le Space Symposium de Colorado Springs, prévu pour la fin mars, a salué l’inévitable et a annoncé qu’il serait reporté à une date encore à déterminer.

Le nettoyage du calendrier des conférences dans un avenir prévisible est probablement le résultat le plus certain de la pandémie croissante. Avec les ligues sportives, les écoles et les théâtres fermés pendant au moins plusieurs semaines, la tenue d’un grand rassemblement de toute nature semble imprudent.

Les répercussions plus larges de la pandémie restent floues, en partie parce que personne ne sait combien de temps ou quelle sera sa gravité. “Nous avons beaucoup d’ambiguïté en ce moment”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors d’une réunion du 12 mars du comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA (une réunion qui devait avoir lieu au siège de la NASA mais est devenue une téléconférence parce que de l’épidémie.)

“La façon dont nous traitons cela est d’examiner toutes les options”, a-t-il déclaré. «Comment priorisons-nous le travail qui doit être fait? Quelles sont les choses absolument urgentes qui doivent aller de l’avant? » Cette priorisation, a-t-il dit, donnerait la meilleure facture aux missions avec des fenêtres de lancement étroites, comme la mission Mars 2020 dont le lancement est prévu en juillet.

Les réunions virtuelles et le télétravail sont un moyen de faire face à la pandémie, mais ils ont leurs limites. «Nous ne pouvons pas construire Orion à partir de chez nous», a déclaré Jules Schneider, directeur des opérations d’assemblage, de test et de lancement d’Orion chez Lockheed Martin. Le vaisseau spatial Orion pour la mission Artemis 1 retournera au Kennedy Space Center après des tests dans l’Ohio plus tard ce mois-ci pour les préparatifs de lancement final, et Schneider a déclaré que la direction du KSC avait accepté de traiter ce travail comme essentiel même si l’accès au centre est restreint.

Les effets de la pandémie sur les entreprises spatiales restent flous. Au début de Satellite 2020, certains dirigeants et analystes ont minimisé son impact, affirmant qu’il n’aurait qu’un «effet transitoire» sur l’industrie. D’autres sont plus pessimistes, en particulier pour les startups qui cherchent à lever des fonds.

“Chaque entreprise doit être préparée pour le pire des cas, et c’est le pire des cas”, a déclaré un dirigeant de l’industrie lors d’une conversation à la conférence, qui a ajouté que les défis pour certaines entreprises pourraient être des opportunités pour d’autres, de augmentation de la demande de communications par satellite pour l’acquisition de concurrents en difficulté.

À ce stade, personne ne sait à quel point cette pandémie sera grave, et donc quel sera son impact sur l’espace, des plans d’affaires aux projections budgétaires de la NASA. Lors d’une conversation pendant Satellite 2020, une personne a émis l’hypothèse que les événements reportés pourraient être reprogrammés après l’été. “Mais ils ne peuvent pas tous avoir lieu en septembre!” protesta un autre. Nous ne pouvons qu’espérer qu’un calendrier surpeuplé est le plus à craindre.

Cette chronique paraîtra dans le numéro du 16 mars du magazine SpaceNews.