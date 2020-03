L’espace pourrait mieux résister au coronavirus que d’autres industries, selon un rapport

WASHINGTON – De nombreux services spatiaux fournissent des moteurs de demande puissants qui ne sont pas freinés par l’épidémie de coronavirus, un attribut qui peut protéger l’industrie par rapport à d’autres secteurs, selon un rapport publié le 18 mars.

Les clients du gouvernement en matière de défense et d’intervention d’urgence ont des besoins solides en connectivité par satellite et en données géospatiales en temps de crise, et la demande commerciale de connectivité reste forte, écrit Quilty Analytics dans son rapport “Sizing COVID-19’s Impact on the Space Industry”.

“Bien que n’étant nullement à l’abri de la dépression économique plus large, nous nous attendons néanmoins à ce que l’industrie du satellite et de l’espace s’en tire un peu mieux du point de vue de la demande que l’économie dans son ensemble”, indique le rapport.

Les sociétés spatiales signalent déjà divers impacts de la pandémie de coronavirus.

Le lanceur européen Arianespace a suspendu ses missions depuis le port spatial sud-américain d’Europe suite à l’appel du gouvernement français à limiter les activités non essentielles pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

OneWeb, qui a lancé son premier lot important de satellites Internet à large bande en février, prévoit toujours d’effectuer son prochain lancement le 21 mars avant de prendre une pause d’avril. Alors que le lancement de février a décollé du Centre spatial guyanais désormais inactif, le lancement à venir décollera du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, qui n’avait que 44 cas confirmés de COVID-19 au 19 mars, selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Centre.

Un lancement de l’Alliance de lancement unifié de l’Atlas 5 reste prévu le 26 mars à partir de la station de Cap Canaveral Air Force, en Floride, car la Force spatiale américaine considère que la charge utile de la mission – le satellite AEHF-6 avancé à très haute fréquence – est essentielle car elle fournit un nucléaire hautement sécurisé. communications renforcées avec les forces militaires.

Le constructeur allemand de matériel pour satellites et fusées OHB a déclaré le 18 mars qu’il ne révisait pas ses prévisions de revenus pour 2020 malgré l’épidémie, en partie grâce à son carnet de commandes en grande partie gouvernemental. Cependant, le fournisseur de connectivité en vol Gogo, qui utilise la capacité de 34 satellites, a évité de publier des orientations financières ce mois-ci et a déclaré qu’il cherchait des concessions de prix sur les locations de capacité de satellites alors que les compagnies aériennes effectuaient des vols au sol dans les bandes de voyage.

Dans une interview, Chris Quilty, président de Quilty Analytics, a déclaré que les entreprises spatiales ayant d’importantes activités gouvernementales devraient s’en tirer le mieux pendant la pandémie de COVID-19, tandis que les fournisseurs de services axés sur l’aviation et le maritime seront les plus durement touchés.

Marco Caceres, analyste de l’industrie spatiale chez Teal Group, a accepté.

“Cette industrie, à mon avis, ne serait pas totalement isolée de la crise, mais pas l’une des plus touchées, comme les compagnies aériennes”, a déclaré Caceres à SpaceNews. “Si cela se révèle être une crise à long terme, alors il y aura d’autant plus de demande pour les services de télécommunications.”

Quilty Analytics, dans son rapport, a écrit que la crise du COVID-19 pourrait stimuler la demande de large bande résidentielle – au profit d’entreprises comme EchoStar et Viasat – et empêcher le coupe-cordon qui a vanné le nombre d’abonnés pour la télévision par satellite traditionnelle.

Quilty Analytics s’attend à ce que les investisseurs retiennent de mettre du capital dans de nouvelles entreprises, ce qui pourrait entraîner des difficultés pour les startups mal financées. Mais les investisseurs en capital-risque sont “assis sur des niveaux record de poudre sèche” qu’ils peuvent encore utiliser une fois les marchés stabilisés, selon le rapport.

Le soutien du gouvernement?

Quilty a déclaré que l’industrie spatiale pourrait ne pas bénéficier des plans de relance fédéraux Le Congrès et la Maison Blanche se précipitent pour finaliser afin d’atténuer l’impact économique du coronavirus, qui a réduit les stocks dans l’industrie spatiale et dans son ensemble.

Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a déclaré le 19 mars que le gouvernement travaillait sur un plan de relance de 1 billion de dollars qui comprend 200 milliards de dollars de prêts “aux compagnies aériennes et à d’autres industries critiques” affectées par l’épidémie de COVID-19.

“Il s’agit d’une situation sans précédent où, sous la direction du gouvernement, nous avons fermé certaines parties de l’économie, et c’est maintenant le moment de fournir un soutien gouvernemental”, a déclaré Mnuchin dans une interview à Fox Business.

Bien que certaines parties de l’industrie spatiale soient affectées, Quilty a déclaré qu’il est “peu probable que l’industrie spatiale atteigne ce niveau” pour recevoir un nouveau soutien fédéral.

Un secteur que l’industrie spatiale observe est tout financement de relance axé sur l’expansion de la connectivité à large bande.

Le commissaire de la FCC, Geoffrey Starks, a plaidé pour un «stimulus de connectivité» dans un éditorial du 19 mars du New York Times. Starks a également appelé les fournisseurs de large bande américains à garder les Américains connectés, y compris ceux qui ont besoin d’options à faible coût, tandis que les gens télétravaillent et passent plus de temps à la maison pour limiter leur risque d’attraper et de propager le coronavirus.

Trois membres de la Satellite Industry Association – AT&T, EchoStar et Hughes – ont accepté de participer à l’initiative Keep Americans Connected de la FCC. En vertu de l’engagement annoncé le 13 mars, les fournisseurs de télécommunications américains ont accepté de renoncer aux frais de retard et de reporter les résiliations de service pour les clients en difficulté financière jusqu’au 12 mai.

Tom Stroup, président de la Satellite Industry Association, a déclaré que l’organisation professionnelle ne fait pas de lobbying pour une partie du plan de relance décrit par Mnuchin, mais attend d’autres programmes liés aux coronavirus qui pourraient être liés à la connectivité.

“S’il doit y avoir un ensemble d’infrastructures, nous avons recommandé qu’il inclue le haut débit et qu’il soit neutre sur le plan technologique”, a déclaré Stroup.