L’État de Washington travaille avec le Pentagone pour préparer les cas de coronavirus – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee discute de la réponse de l’État à l’épidémie de coronavirus lors d’une cérémonie de signature du projet de loi. (King County TV via YouTube)

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré que les responsables de l’État préparaient conjointement avec le ministère de la Défense pour obtenir plus de lits d’hôpitaux et de fournitures médicales pour une augmentation attendue des cas de coronavirus.

Lors d’une conférence de presse sur Olympia, Inslee a déclaré qu’il avait eu une “discussion très positive” avec le secrétaire à la Défense Mark Esper aujourd’hui au sujet d’une réponse coordonnée. “Je prédis que nous allons obtenir une aide réelle du ministère de la Défense, et que cela sera nécessaire”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Inslee a déclaré que l’aide du Pentagone comprendrait plus de 1 000 lits d’hôpital qui arrivent par la Garde nationale. «Il y a des milliers [of beds] dont nous aurons probablement besoin », a déclaré le gouverneur.

Au cours de la semaine dernière, Inslee a mis en place un large éventail de mesures d’urgence pour ralentir la propagation de l’épidémie, notamment des fermetures de restaurants, bars et écoles assis ainsi qu’une interdiction des événements sportifs et de divertissement et des rassemblements sociaux de plus de 50 personnes. De plus, de nombreux hôpitaux ont reporté les procédures électives pour préserver la capacité des cas de COVID-19.

Malgré toutes ces mesures, les responsables de la santé publique craignent qu’une augmentation rapide des cas nécessitant une hospitalisation ne submerge les installations médicales de l’État. À ce jour, plus de 1 000 cas confirmés de coronavirus ont été signalés à Washington, ce qui représente près de quatre fois le nombre il y a une semaine.

Pour aider à combler un déficit d’approvisionnement prévu, le Pentagone libère 5 millions de masques respiratoires et 2 000 respirateurs à l’échelle nationale. Inslee a déclaré qu’un changement dans la politique fédérale a rendu les points chauds d’infection comme l’État de Washington éligibles pour une plus grande part des fournitures médicales provenant de ces stocks fédéraux. L’État achète également des fournitures supplémentaires par le biais de distributeurs privés, a déclaré Inslee.

Le vice-président Mike Pence a déclaré aujourd’hui lors d’un briefing à la Maison Blanche que les responsables faisaient un inventaire national des hôpitaux militaires de campagne, ou hôpitaux MASH, qui pourraient être mis en place pour desservir les points chauds des coronavirus.

“Nous avons parlé avec le gouverneur Inslee hier dans l’État de Washington”, a déclaré Pence. «Nous avons des ressources dans cette partie du pays que nous pouvons déplacer. Et au fur et à mesure que les gouverneurs feront ces demandes, nous les traiterons et les porterons au président. »

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé le Corps des ingénieurs de l’armée à ériger les hôpitaux de campagne, et en réponse, le président Donald Trump a reconnu que c’était une option. “Nous traitons avec le Corps des ingénieurs de l’Armée, si cela est nécessaire”, a déclaré Trump lors du briefing de la Maison Blanche. “Nous les faisons travailler dans certains cas, en attente dans d’autres.”

Inslee a déclaré que les responsables de l’État faisaient l’inventaire des emplacements physiques où des lits supplémentaires pourraient être installés. «La plus grande partie de la capacité supplémentaire se trouvera probablement dans les bâtiments existants, en utilisant les lits et le personnel supplémentaires», a déclaré Inslee. «Mais nous envisageons d’autres sites potentiels si nous devons lever des bâtiments supplémentaires ou acquérir des bâtiments existants.»

Le gouverneur a cité plusieurs types de bâtiments où des installations médicales pourraient être installées, notamment des écoles, des dortoirs, des hôtels et des entrepôts.

“Le bâtiment est le moindre de nos défis”, a déclaré Inslee.

Le plus grand défi consiste à faire venir des médecins, des infirmières et d’autres personnels médicaux supplémentaires pour doter en personnel les installations supplémentaires. Inslee a déclaré que l’État pourrait chercher à recruter des professionnels de la santé à la retraite ou créer des procédures accélérées pour certifier les travailleurs médicaux en provenance d’autres États.

“Je demanderais aux gens qui sont des professionnels de la santé de commencer à réfléchir à la façon dont ils pourraient nous aider à cet égard”, a déclaré Inslee. L’État a déjà mis en place un site Web qui permet aux gens de postuler pour devenir des praticiens de santé d’urgence bénévoles. Ces praticiens peuvent être rémunérés ou non, selon les politiques de leurs institutions d’accueil.

Les coûts de l’opération médicale élargie seront couverts par le compte de stabilisation budgétaire de l’État, également connu sous le nom de fonds pour les jours de pluie, en vertu d’une mesure de financement d’urgence de 200 millions de dollars que Inslee a promulguée aujourd’hui. Inslee a déclaré qu’il était «très possible» que les législateurs des États devraient être convoqués à nouveau lors d’une session spéciale pour approuver un financement supplémentaire.