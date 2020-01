L’étude des capacités de l’industrie pourrait remodeler les investissements dans la sécurité nationale

Plus tôt ce mois-ci, l’Air Force Space and Missile Systems Center a organisé des réunions individuelles avec des dirigeants de 30 entreprises de l’industrie spatiale. Ce fut le début d’une étude de marché pluriannuelle qui influencera les dépenses de l’Air Force (et de la Space Force) en technologies et services du secteur privé au cours de la prochaine décennie.

L’étude de marché s’intitule National Security Launch Architecture (NSLA). «C’est une incursion dans l’exploration de nouveaux concepts», a déclaré le lieutenant-général de la Force aérienne John Thompson, commandant du Space and Missile Systems Center (SMC), à SpaceNews.

Les sociétés invitées à Los Angeles pour informer SMC ont soumis des livres blancs en réponse à une demande d’informations ou RFI du 25 octobre. Ils comprenaient un mélange de lanceurs et de startups établis, d’opérateurs de satellites et de fournisseurs émergents de services de logistique et de transport dans l’espace.

Le NSLA n’est pas une étude de marché de lancement traditionnelle mais un aperçu plus complet des capacités que les acteurs commerciaux pourraient apporter aux forces armées pour de futures opérations spatiales.

NSLA sera une étude en deux parties. La première partie, qui sera achevée mi-2020, examinera les technologies et les services que l’industrie prévoit de développer entre 2025 et 2030. La deuxième partie, qui devrait se terminer en 2022, se concentrera sur les capacités au-delà de 2030.

Thompson a noté que SMC s’efforce de réorganiser sa culture d’achat de matériel coûteux auprès d’un petit groupe d’entrepreneurs de la défense et cette étude sera l’occasion de travailler avec des entreprises émergentes.

Au lieu que l’Air Force dicte les exigences que l’industrie doit déterminer comment remplir, SMC veut d’abord savoir ce que fait le secteur privé qui pourrait être pertinent pour la sécurité nationale.

Le responsable de l’étude est le colonel Russell Teehan, architecte de portefeuille de SMC. Mais le projet est également supervisé par un groupe de pilotage de haut niveau qui comprend des responsables du Pentagone, du U.S. Space Command et du National Reconnaissance Office.

Les capacités de lancement sont au centre mais ne sont qu’une pièce du puzzle plus large qu’est la future architecture spatiale, a déclaré le colonel Robert Bongiovi, directeur de l’entreprise de lancement de SMC, à SpaceNews.

Avec des offres déjà lancées par United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin et Northrop Grumman pour les deux grands contrats de lancement spatial de sécurité nationale que l’Air Force a l’intention d’attribuer en 2020, l’étude de marché va éclairer la stratégie du ministère de la Défense pour un suivi. les achats devraient commencer en 2024, a déclaré Bongiovi. Il a insisté sur le fait que l’Air Force “doit comprendre les exigences commerciales à travers l’espace commercial et civil, et combien les fournisseurs de lancement américains peuvent faire.”

Sous-jacent à la NSLA se trouve le changement de position de l’armée américaine dans l’espace alors que les adversaires développent des armes anti-satellites avancées. Cela mettra la pression sur les organisations d’acquisition pour qu’elles soient plus réactives à l’évolution des besoins.

La RFI suggère que l’Armée de l’Air veut apprendre, par exemple, comment les nouveaux services de logistique dans l’espace pourraient soutenir la sécurité nationale. Les fournisseurs de lancement d’aujourd’hui proposent essentiellement une livraison point à point: les satellites sont déployés sur des orbites opérationnelles ou livrés sur des orbites de transfert spéciales et utilisent leurs propulseurs intégrés pour atteindre leurs destinations finales. Une architecture future pourrait ressembler davantage à un système de transport en étoile avec des points de débarquement centraux surveillés par des remorqueurs spatiaux prêts à prendre des satellites et à les déplacer sur différentes orbites et inclinaisons.

Un écosystème spatial avec des services fiables disponibles jusqu’à l’espace cislunaire – avec un service en orbite, un ravitaillement en carburant et des réparations – ouvrirait de nouvelles possibilités et différentes approches pour les forces spatiales américaines. L’étude NSLA examinera comment la disponibilité d’un système de transport dans l’espace changerait les besoins militaires dans tous les domaines, du lancement aux satellites et aux infrastructures au sol.

Si toute cette innovation se concrétise, elle créera des opportunités et des défis pour l’Air Force et la future Space Force. Il est largement reconnu que pour tirer parti des technologies commerciales, l’armée doit accélérer son processus d’acquisition. Mais il faut aussi un consensus sur la future architecture avant que l’armée puisse définir ses besoins et demander un financement.

Ce sont des questions centrales qui seront longuement débattues dans l’étude NSLA, a déclaré Thompson. Il prévoit que le coût du lancement diminuera et que cela libérera de l’argent pour payer d’autres capacités telles que la logistique dans l’espace et d’autres services en orbite. “Si cette tendance se poursuit et que les coûts de lancement baissent, et que la taille, le poids [and] les réductions de puissance sur les vaisseaux spatiaux arrivent, nous économiserons des fonds considérables pour réappliquer de l’argent dans d’autres parties de l’entreprise. »

Sandra Erwin couvre l’espace militaire pour SpaceNews. Elle est une journaliste chevronnée de la sécurité nationale et ancienne rédactrice en chef du magazine de la Défense nationale.

Cette colonne a été publiée dans le numéro du 23 décembre 2019.