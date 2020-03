Levé décennal des sciences planétaires pour inclure l’astrobiologie et la défense planétaire

WASHINGTON – La NASA et les National Academies sont sur le point de commencer la prochaine enquête décennale sur les sciences planétaires, qui mettra davantage l’accent sur des domaines tels que l’astrobiologie et la défense planétaire.

Lors d’une assemblée publique virtuelle le 16 mars, des représentants de la NASA et du National Academies ‘Space Studies Board (SSB) ont déclaré qu’ils avaient approuvé l’ «énoncé de tâche», le document guidant la portée et le contenu de l’enquête décennale au cours des deux prochaines années. .

Une grande partie du contenu de la décennie sera similaire à la précédente, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA. Cela comprend la fourniture d’un large aperçu du domaine et l’identification des questions scientifiques les plus importantes. Comme lors des dernières décennies, le rapport classera les missions spatiales de grande et moyenne envergure les plus importantes que la NASA devrait entreprendre au cours de la prochaine décennie pour répondre à ces questions.

Contrairement aux décennies précédentes, cette étude s’étendra au-delà des sujets traditionnels des sciences planétaires. “On met de plus en plus l’accent sur la partie astrobiologie de notre programme, qui s’étend au-delà même de la science planétaire, et devient de plus en plus une partie importante du travail de la NASA”, a-t-elle déclaré.

“Nous accordons également une importance explicite à notre programme de défense planétaire, qui s’est développé ces dernières années”, a-t-elle ajouté. La défense planétaire, qui comprend à la fois la recherche d’objets dangereux potentiels et des études sur les moyens d’atténuer les menaces qu’elles posent, est devenue une partie importante du programme global de science planétaire de la NASA, avec un budget annuel de 150 millions de dollars.

D’autres changements dans la prochaine décennie comprennent le lien direct entre les missions recommandées et les buts et objectifs scientifiques et les «règles de décision» pour ajuster les plans si les budgets changent ou s’il y a de nouvelles découvertes et développements technologiques. L’étude examinera également comment la science planétaire peut bénéficier des plans d’exploration humaine de la NASA, ainsi qu’une section sur «l’état de la profession» similaire à celle qui fait partie de la décennie décennale de l’astrophysique.

La SSB commencera bientôt à solliciter des candidatures pour les personnes à siéger au comité directeur pour la décennie ainsi que des livres blancs sur divers sujets de science planétaire qui, selon la communauté, devraient être pris en compte par l’enquête. La première réunion du comité est provisoirement prévue pour juin, a déclaré David Smith, directeur d’étude pour la décennie à la SSB, mais pourrait être reportée à juillet ou août.

La NASA finance l’enquête, ce financement passant par la bureaucratie d’approvisionnement de la NASA jusqu’à la SSB. Le travail sur l’enquête commencera officiellement lorsque ce financement sera disponible, a déclaré Colleen Hartman, directrice de la SSB.

La NASA et la SSB avaient prévu de lancer le relevé décennal avec une réunion en personne de la mairie lors de la Conférence des sciences lunaires et planétaires (LPSC). Cependant, cette conférence, prévue pour la semaine du 16 mars, a été annulée au début du mois en raison de la pandémie de coronavirus, les forçant à organiser l’événement en ligne à la place.

Cet hôtel de ville allait également annoncer le président du comité directeur de l’enquête décennale. Hartman a déclaré que cela avait été légèrement retardé en raison des perturbations associées à la pandémie, y compris la fermeture des universités qui obligent les chercheurs à envisager de changer de travail et d’enseignement à domicile. «Certaines des personnes les plus critiques» envisagées pour le poste sont dans les universités, a-t-elle déclaré. «Beaucoup d’entre eux sont actuellement confrontés au fait que leur population universitaire est expulsée du campus.»

Malgré les perturbations actuelles, la SSB a déclaré que l’objectif restait de terminer l’enquête décennale et de la dévoiler au LPSC en mars 2022.