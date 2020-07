L’expérience d’un avion spatial militaire met en lumière des satellites solaires spatiaux

Une expérience lancée le 17 mai à bord du véhicule d’essai orbital X-37B de l’US Air Force-6 est basée sur plus d’une décennie de travail axé sur un satellite solaire spatial modulaire capable de transmettre de l’énergie à la Terre.

Développé par le U.S.Naval Research Laboratory (NRL) à Washington, le matériel est appelé le module photovoltaïque d’antenne radiofréquence, ou PRAM pour faire court.

PRAM est un prolongement de l’effort de NRL dans le développement de modules «sandwich» où un côté reçoit l’énergie solaire avec un panneau photovoltaïque, l’électronique au milieu convertit ce courant continu en signaux radiofréquences et l’autre côté a une antenne pour transmettre la puissance.

Le module d’antenne radiofréquence photovoltaïque (PRAM) est une expérience à bord de l’avion spatial X-37B de l’armée américaine, présenté ici en 2017. Crédit: U.S.Air Force

Paul Jaffe, de NRL, responsable du portefeuille Innovation Power Beaming et Space Solar, a déclaré que la PRAM à bord du X-37B n’établit pas de véritable liaison de faisceau de puissance. Le module de 30 centimètres est plutôt dédié à l’évaluation de sa capacité de conversion d’énergie et des performances thermiques de l’appareil en orbite terrestre. Bien que la PRAM génère de l’énergie RF, cette énergie ne va pas à une antenne en raison d’un potentiel d’interférence avec d’autres charges utiles à bord du X-37B, a-t-il déclaré à SpaceNews.

Livraisons de données

« Nous testons un composant fonctionnel qui ferait partie d’une classe de satellites à énergie solaire qui, à terme, enverrait de l’énergie de l’espace vers la Terre », a déclaré Jaffe, chercheur principal de PRAM. «Nous prévoyons de publier quelque chose dans plusieurs mois une fois que nous aurons récupéré certaines données et que nous aurons l’occasion d’analyser ces informations.»

Il y aura des livraisons régulières de données du véhicule qui héberge la PRAM, a déclaré Chris DePuma, ingénieur en électronique NRL et responsable du programme PRAM. «L’avantage de leur [X-37B] plate-forme est que nous n’avons pas à créer notre propre système de communication. Ils collectent nos données dans un package que nous analysons. »

Compte tenu des résultats de la PRAM, une prochaine étape consisterait à fabriquer un système entièrement fonctionnel sur un vaisseau spatial dédié pour tester la transmission d’énergie vers la Terre qui pourrait potentiellement aider à alimenter des installations distantes comme des bases d’opérations avancées et des zones d’intervention en cas de catastrophe.

Atteindre une ligne de base

Dans un rapport d’octobre, «Opportunités et défis du solaire spatial pour les installations à distance», un groupe d’étude du NRL a exploré le concept de fourniture d’énergie aux installations militaires et à distance via l’énergie solaire. L’étude a déterminé qu’il restait d’importants défis technologiques, économiques, juridiques, politiques, opérationnels, organisationnels et de calendrier non résolus inhérents au développement d’une capacité solaire spatiale déployable.

Cependant, en raison de la nature potentiellement révolutionnaire de l’énergie solaire spatiale pour les applications terrestres, l’équipe d’étude a recommandé des investissements dans plusieurs domaines critiques, dont le plus important était la technologie des faisceaux électriques.

Le matériel PRAM est la première expérience orbitale conçue pour convertir la lumière du soleil pour la transmission d’énergie micro-ondes pour les satellites d’énergie solaire. Crédit: U.S.Naval Research Laboratory

Jaffe a déclaré qu’il restait des questions ouvertes concernant la technologie de transmission de puissance et son niveau de maturité, d’où l’expérience X-37B. La PRAM est considérée comme la première expérience orbitale conçue pour convertir la lumière du soleil pour la transmission de puissance micro-ondes pour les satellites de l’énergie solaire.

« Vous pouvez certainement plaider en faveur de satellites d’énergie solaire dans de nombreuses circonstances où une liaison laser, et non une liaison micro-ondes, serait préférable », a déclaré Jaffe. «L’une des applications consiste à faire entrer de l’énergie dans les régions de la Lune à l’ombre permanente», a-t-il déclaré, où la glace d’eau attendue peut être transformée en quantités buvables pour soutenir les équipages, ainsi que pour briser cette ressource en composants de carburant de fusée.

DePuma de NRL a déclaré que l’objectif principal de l’expérience PRAM sur le X-37B est d’atteindre une ligne de base et de prouver que le concept fonctionne et qu’ils ne manquent pas de problèmes majeurs.

«La raison de l’architecture du module sandwich est de modulariser le système de satellites solaires spatiaux. Vous pouvez envoyer quelques composants à la fois et les assembler en orbite. Vous construisez une très grande structure avec plusieurs petits lancements », a déclaré DePuma. «C’est une bonne façon d’aborder les systèmes plus grands.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 15 juin 2020 du magazine SpaceNews.

