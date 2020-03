L’exploration de données en cas de pandémie souligne l’importance de l’éloignement social – .

Un avis de circulation sur l’Interstate 5 met l’accent sur le message «Restez à la maison». (Webcam WSDOT)

Des masses de données de localisation recueillies en Chine montrent que les tests intensifs, le suivi et les restrictions de mobilité sont des stratégies efficaces pour lutter contre une épidémie de coronavirus. Ils montrent également que les stratégies ont besoin de temps pour fonctionner.

Et bien qu’il soit encore tôt, des preuves similaires suggèrent que les stratégies fonctionnent également à Seattle.

Les preuves en provenance de Chine sont présentées dans un article publié en ligne aujourd’hui par la revue Science. Une équipe de recherche internationale, dirigée par Moritz Kraemer de l’Université d’Oxford, a corrélé les données de localisation mobile de l’entreprise de médias sociaux Baidu en Chine avec les données épidémiologiques du groupe de travail sur les données Open COVID-19.

M. Kraemer et ses collègues ont déclaré que les restrictions imposées aux déplacements en Chine ont considérablement réduit le nombre de cas qui ont été retracés à l’épicentre de l’épidémie dans la province du Hubei en provenance d’autres régions du pays. Avant le 31 janvier, il y avait 515 cas de ce type. Après le 31 janvier, il n’y en avait plus que 39.

Malheureusement, le virus s’est apparemment propagé par transmission asymptomatique ou «furtive» jusqu’à 14 jours avant d’être détecté dans de nouveaux endroits.

“C’est là qu’un ensemble complet de mesures, y compris les restrictions de mobilité, les tests, le traçage et l’isolement, doivent travailler ensemble pour atténuer la propagation locale”, a déclaré Kraemer dans un communiqué de presse.

Samuel Scarpino, de l’Université du Nord-Est, a déclaré que des facteurs politiques et scientifiques doivent entrer en jeu.

«La volonté politique dans de nombreux pays est à la traîne de la propagation du COVID-19», a déclaré Scarpino. «Les blocages et les quarantaines fonctionnent, mais cela prend du temps, car le taux d’infection est de cinq à 14 jours avant toute mesure d’atténuation prise.»

Aux États-Unis, la réponse initiale à l’épidémie a été entravée par le manque de tests adéquats pour le virus. Mais au cours des dernières semaines, un nombre croissant d’États – y compris l’État de Washington – se sont mis au courant des restrictions de mobilité et intensifient également les tests.

Dans la région de Seattle, les autorités ont pris une série de mesures pour resserrer les interactions sociales, en commençant par une recommandation de travail à domicile de Seattle-King County Public Health le 4 mars et en remontant au séjour du gouverneur de Washington Jay Inslee. commande à domicile lundi.

Le porte-parole du comté de King, Norm Mah, a déclaré à . qu’il était encore trop tôt pour évaluer l’impact de ces mouvements.

“Les effets des mesures de distanciation sociale se produisent après environ deux semaines, en raison de la période d’incubation de l’infection”, a-t-il déclaré dans un e-mail. «Les indicateurs peuvent inclure le taux de rapports de cas COVID-19, les hospitalisations et les décès, l’impact sur le système de soins de santé et les mesures de l’éloignement social lui-même comme le trafic de banlieue, l’achalandage dans les transports en commun et le nombre de personnes télétravaillant.»

Mah a déclaré que le nombre de cas confirmés n’est pas un bon indicateur pour évaluer la propagation de la maladie, car une augmentation du nombre de cas pourrait refléter une plus grande disponibilité des tests plutôt qu’une transmission plus large du virus. “Une fois que la capacité de test sera stable et plus répandue, nos mesures seront plus fiables”, a-t-il déclaré.

D’autres indicateurs sont porteurs d’espoir. Commençons par les données de mobilité.

Les habitants du comté de King ont considérablement réduit leurs distances de déplacement au cours des premières semaines de mars. Dans ces données de Descartes Labs, un niveau de mouvement normal est indexé à 100, et tout ce qui est en dessous est une baisse. Par exemple, si les gens voyagent 60% de moins que la normale, l’indice serait de 40. La distance est calculée comme la médiane de la distance maximale parcourue depuis le point de départ de l’appareil mobile. (Données Descartes Labs; Image .)

Descartes Labs, une société d’analyse géospatiale basée au Nouveau-Mexique, a utilisé les données collectées à partir d’appareils mobiles pour déterminer la quantité normale de déplacement dans une zone donnée, puis a examiné les changements de mobilité liés à l’épidémie de coronavirus.

Au cours des trois premières semaines de mars, lorsque des restrictions de mobilité ont été mises en vigueur, Descarte Labs a constaté que les résidents du comté de King réduisaient leurs déplacements d’environ 80%.

Une autre étude de Citymapper, qui crée une application de cartographie pour smartphones, a analysé les requêtes des utilisateurs de l’application pour calculer un indice de mobilité pour les villes. Cette analyse a montré une baisse constante des voyages des utilisateurs de la région de Seattle ce mois-ci, la réduction des mouvements ayant chuté de 90% mardi.

À l’aide des données de son application de cartographie, Citymapper a estimé le changement dans les déplacements lors de la nouvelle épidémie de coronavirus. (Image Citymapper)

Les experts avertissent que ces ensembles de données ont des limites importantes. Cela est particulièrement vrai lorsque vous essayez de comprendre si les gens respectent les règles relatives à la distance sociale – à savoir, rester à 6 pieds ou plus de ceux qui ne font pas partie de leur famille ou de leur ménage immédiat.

“La distance sociale et la distance parcourue ne sont pas la même chose”, a déclaré Tim Althoff, professeur adjoint à la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’Université de Washington.

Pour obtenir des données plus significatives sur le comportement des personnes, il faudrait une surveillance plus stricte des interactions entre les personnes, mais Althoff a déclaré que cela touche aux questions de confidentialité et de consentement pour l’utilisation de données sensibles.

En l’absence de tests étendus pour le virus, est-il possible de corréler la localisation avec la prévalence de COVID-19? Une entreprise de biotechnologie basée en Californie appelée Kinsa Health essaie de faire plus d’un million de thermomètres intelligents.

Kinsa a analysé les données glanées dans les applications de smartphone des utilisateurs pour identifier les zones où l’incidence de la fièvre est supérieure aux niveaux historiques – et a superposé ces niveaux de fièvre atypique sur les cartes comté par comté.

Les cartes ne suivent pas directement les infections à COVID-19, mais elles peuvent pointer vers des endroits où les virus causent plus que leur part habituelle de fièvres.

Un graphique de l’incidence de la fièvre dans le comté de King montre un pic atypique commençant le 3 mars, atteignant un pic le 9 mars et disparaissant à des niveaux plus typiques au cours de la période du 17 au 24 mars. (Carte météo santé des États-Unis / Kinsa Health / Oregon State University)

Lorsque Kinsa a examiné les données du comté de King et des régions avoisinantes, elle a constaté que l’incidence de la fièvre avait atteint des niveaux atypiques vers le début du mois, avait culminé le 9 mars et avait progressivement diminué pour atteindre les niveaux attendus la semaine dernière.

Si vous supposez qu’il faut une personne atteinte de COVID-19 pour développer des symptômes, vous pourriez sans doute corréler cette augmentation et cette baisse avec la propagation importante du virus fin février et l’apparition de comportements de distanciation sociale début mars.

“En raison de l’éloignement social, nous nous attendrions à ce que les niveaux baissent, c’est ce que vous voyez”, a déclaré la porte-parole de Kinsa, Nita Nehru, à .. “Chaque jour que nous voyons les chiffres chuter est une indication que la distanciation sociale fonctionne.”

Nehru a toutefois averti que l’image est plus complexe qu’elle n’y paraît. Lorsque les gens s’évitent, cela réduit la transmissibilité du rhume et de la grippe ainsi que du coronavirus.

“Cette diminution va vraisemblablement être généralisée”, a-t-elle déclaré.

Cette saison, certains de ces cas de fièvre apparemment typiques sont presque certainement causés par un coronavirus plutôt que par la grippe ou le virus du rhume – et cela souligne le fait que nous avons encore un long chemin à parcourir pour contrôler la propagation du COVID-19. Comme les chercheurs qui ont étudié l’épidémie en Chine, les observateurs de fièvre de Kinsa disent qu’il pourrait falloir plusieurs semaines de distanciation sociale pour raconter l’histoire.

Pour Nehru, l’éloignement social dans le comté de King n’est pas simplement une curiosité statistique. C’est personnel: elle a grandi à Redmond et reste en contact régulier avec sa mère, qui est dans la soixantaine et travaille comme conseillère en perte de poids à Bellevue.

“Je veux vraiment qu’elle reste à la maison”, a déclaré Nehru.

David Pigott, de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, fait partie des coauteurs du document publié par Science, «L’effet de la mobilité humaine et des mesures de contrôle sur l’épidémie de COVID-19 en Chine». Kinsa Health a créé la carte météorologique de la santé des États-Unis en collaboration avec Benjamin Dalziel de l’Oregon State University.