L’explosion la plus massive depuis le Big Bang vient d’être repérée dans l’espace lointain – .

Pour autant que les astronomes le savent, le Big Bang est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. L’explosion massive a envoyé toute la matière que nous voyons dans l’univers voler, se dilater rapidement et se fondre dans les étoiles, les planètes et d’autres objets qui remplissent le cosmos. Maintenant, les astronomes ont détecté ce qu’ils croient être la plus grande explosion jamais observée par l’homme, et elle s’est produite dans un amas de galaxies à près de 400 millions d’années-lumière.

On pense que l’explosion record a pour origine un trou noir au cœur de l’amas de la galaxie Ophiuchus. Il a été repéré à l’aide des données de l’observatoire de rayons X Chandra de la NASA ainsi que du XMM-Newton de l’ESA et d’autres instruments en Australie et en Inde.

Quand vous pensez à un trou noir, vous pensez probablement à un point dans l’espace qui engloutit tout sur son passage. Ce n’est pas trop loin de la vérité, mais les trous noirs peuvent aussi avoir des personnalités plus explosives. Les trous noirs sont également connus pour projeter des matériaux dans l’espace, formant de puissants jets de matière et d’énergie se déplaçant à des vitesses incroyables. Les premières observations de cette explosion colossale ont été faites il y a des années, mais n’ont été confirmées que maintenant.

Les observations de Chandra rapportées en 2016 ont révélé pour la première fois des signes d’explosion géante dans l’amas de la galaxie d’Ophiuchus. Norbert Werner et ses collègues ont signalé la découverte d’un bord incurvé inhabituel dans l’image Chandra de l’amas. Ils ont examiné si cela représentait une partie de la paroi d’une cavité dans le gaz chaud créé par les jets du trou noir supermassif. Cependant, ils ont écarté cette possibilité, en partie parce qu’une énorme quantité d’énergie aurait été nécessaire pour que le trou noir crée une cavité aussi grande.

Des recherches supplémentaires ont montré qu’il y avait en fait une explosion, et le grand boom est maintenant considéré comme le plus important jamais documenté par la science. Selon la NASA, la quantité d’énergie impliquée dans cette récente explosion est environ cinq fois supérieure à la plus grande explosion spatiale jamais enregistrée.

À une distance de 390 millions d’années-lumière de la Terre, l’explosion s’est en fait produite, eh bien, il y a environ 390 millions d’années. Il nous est impossible de savoir à quoi ressemble l’amas de galaxies aujourd’hui, mais les astronomes utilisent leur capacité à regarder en arrière dans le temps pour voir l’explosion record aujourd’hui, et c’est assez génial.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.