LG annonce le V60 ThinQ 5G avec un autre boîtier à double écran

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

LG n’a pas fait d’argent sur les smartphones depuis plusieurs années, mais il n’abandonne pas. La société a annoncé le LG V60 ThinQ 5G. Alors que l’engouement pour les téléphones pliables balaie le monde, LG a choisi de s’en tenir à un design plat traditionnel. Si vous voulez plus d’espace d’écran, le V60 a un nouveau boîtier double écran comme les autres appareils LG récents. Le V60 semble compétent, mais cela pourrait ne pas être suffisant.

Au cours des dernières années, LG lancerait la série V à l’automne avec du matériel amélioré et des fonctionnalités utilisateur excentriques comme des écrans de téléscripteur secondaires et des piles amovibles. C’était la réponse de LG à l’actualisation annuelle du Galaxy Note. La série G au printemps était plus un concurrent direct du Samsung Galaxy S. Bien que ce soit le V60, il pourrait tout aussi bien être un «G9». C’est votre sandwich standard en verre et en métal avec des lunettes minces et la dernière puce Snapdragon.

Le V60 est très similaire au Galaxy S20 à l’intérieur. Vous obtenez le Snapdragon 865 avec le modem 5G qui l’accompagne, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh. Une chose que vous n’obtenez pas sur le S20 est la prise casque – LG est l’un des rares fabricants de téléphones premium à en inclure un.

Cet appareil partage également la distinction du S20 Ultra en tant que «très grand téléphone». Le V60 dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces avec une petite encoche en haut pour la caméra frontale. La résolution n’est que de 1080p, mais cela devrait contribuer à la durée de vie de la batterie. À l’arrière, LG n’a que deux vrais appareils photo: un tireur ordinaire de 64 mégapixels et un ultra-large de 13 mégapixels. Il peut cependant enregistrer des vidéos 8K comme le S20.

Les quatre grands transporteurs (bientôt trois) aux États-Unis offriront tous le V60. La version de Verizon comportera des ondes millimétriques 5G, mais les autres resteront toutes avec les fréquences sub-6 plus lentes mais plus largement disponibles.

Ce téléphone a également un étui à double écran, mais nous ne savons pas s’il sera fourni avec le téléphone comme l’accessoire à double écran G8x. Le boîtier possède un deuxième écran identique à celui de votre téléphone. Cela vous permet d’avoir deux applications ouvertes en même temps, ou d’étendre le clavier pour remplir tout un écran pendant que vous avez une application ouverte sur l’autre. Il y a aussi un petit écran extérieur pour afficher l’heure et les notifications. Le principal inconvénient est que le boîtier rend le téléphone extrêmement encombrant – encore plus que l’un de ces téléphones pliants.

Le V60 ThinQ 5G sera lancé ce printemps. Nous nous attendons à ce que les transporteurs annoncent les prix à l’approche de leur publication. Espérons que LG puisse réduire Samsung – cela ne devrait pas être difficile compte tenu du prix exorbitant du Galaxy S20.

Maintenant lis: