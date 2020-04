L’hélicoptère Mars de la NASA porte enfin un nom – .

L’hélicoptère Mars de la NASA obtient un nom officiel grâce à un lycéen de l’Alabama.

L’appareil a été baptisé Ingenuity, un nom soumis par Vaneeza Rupani lors du concours Name The Rover de la NASA.

L’hélicoptère sera la première machine artificielle à tenter un vol motorisé sur une autre planète.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque la mission Mars 2020 de la NASA arrivera enfin sur la planète rouge au début de 2021, ce sera le rover Persévérance qui fera le gros du travail. Cependant, ce n’est pas le seul véhicule à faire le voyage de la Terre à Mars, car l’hélicoptère expérimental de la NASA sur Mars sera également de la partie.

L’hélicoptère Mars ne fera pas grand-chose pendant la mission, mais il deviendra le premier avion artificiel à tenter un vol sur une autre planète. C’est assez spécial, donc la NASA n’allait évidemment pas laisser tomber sans un nom correct. Heureusement, un lycéen de l’Alabama est venu avec un surnom gagnant: Ingéniosité.

Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, la soumission de Vaneeza Rupani, élève du lycée de Tuscaloosa, au concours de l’agence spatiale “Name the Rover” sera désormais utilisée comme nom du premier hélicoptère envoyé dans un autre monde.

“L’ingéniosité et l’éclat de personnes qui travaillent dur pour surmonter les défis des voyages interplanétaires nous permettent à tous de découvrir les merveilles de l’exploration spatiale”, a expliqué Rupani dans un essai qu’elle a écrit pour le concours de nommage de rover. “L’ingéniosité est ce qui permet aux gens d’accomplir des choses incroyables, et cela nous permet d’élargir nos horizons aux confins de l’univers.”

L’hélicoptère est essentiellement une démonstration technique. L’hélicoptère n’aura aucun objectif scientifique, mais il aura environ un mois pour effectuer des vols d’essai prouvant que le vol motorisé est possible sur Mars. Il contribuera à éclairer les futures missions et pourrait jeter les bases de véhicules aéroportés beaucoup plus complexes à l’avenir.

“L’ingéniosité résume les valeurs que notre démonstration de technologie d’hélicoptère mettra en valeur pour tout le monde lorsqu’elle décollera l’année prochaine en tant que premier avion à la surface d’une autre planète”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. «Il a fallu beaucoup de travail dur et ingénieux pour préparer l’hélicoptère, puis le placer sur le rover, et il en faudra encore beaucoup plus. J’étais heureux que nous ayons eu un autre grand nom parmi les finalistes du concours de nommage à partir duquel j’ai pu sélectionner quelque chose de si représentatif de cette partie passionnante de notre prochaine mission sur Mars. »

À l’avenir, des hélicoptères plus performants sur le plan technologique pourraient être envoyés sur Mars pour explorer divers endroits en très peu de temps. De tels véhicules pourraient évoluer sur de grandes caractéristiques géographiques et fournir de nouvelles informations sur la façon dont le paysage martien a été façonné et continue de changer à ce jour.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.