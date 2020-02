L’IA contre les humains? Eric Horvitz de Microsoft le voit comme l’IA et les humains – .

Eric Horvitz, le directeur de Microsoft Research Labs, discute des tendances de l’intelligence artificielle lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science à Seattle. (Photo . / Alan Boyle)

L’intelligence artificielle est souvent présentée comme un concurrent en hausse pour l’intelligence humaine, dans des contextes allant des jeux de cartes homme contre machine à la série de films “Terminator”. Mais selon Eric Horvitz, le directeur de Microsoft Research Labs, les tendances les plus chaudes de l’IA ont plus à voir avec la création de synergies entre les humains et les machines.

Maîtriser la collaboration homme-IA est quelque chose «dont nous n’entendons pas assez parler dans la presse ouverte», a déclaré Horvitz samedi lors d’une conférence lors de la réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences à Seattle.

Il a coché plusieurs exemples où les humains et les agents de l’IA peuvent créer un ensemble supérieur à la somme de ses parties.

L’un des exemples provient d’une étude des capacités de diagnostic médical. L’étude, connue sous le nom de Camelyon Grand Challenge, a évalué dans quelle mesure différents types d’agents IA formés pouvaient diagnostiquer le cancer du sein, sur la base d’une analyse des sections numérisées des ganglions lymphatiques.

“Il s’avère que les réseaux neuronaux profonds étaient les meilleurs, mais peut-être à la joie des pathologistes, les humains étaient encore supérieurs”, a déclaré Horvitz.

Le meilleur pathologiste a atteint un taux d’erreur de 3,4%, comprenant les faux positifs ainsi que les faux négatifs. Mais voici la différence: lorsque l’évaluation du pathologiste a été complétée par une entrée de l’IA, ce taux d’erreur est tombé à 0,5%. “Si vous faites le calcul, cela représente une réduction de 85% des erreurs”, a déclaré Horvitz.

“Plus récemment, dans un travail en cours de soumission en ce moment, notre équipe a montré [that] en utilisant le même ensemble de données, vous pouvez créer un réseau neuronal qui regroupe les capacités humaines et les capacités de la machine en une seule optimisation pour intégrer encore plus de complémentarité dans le système », a-t-il déclaré. “L’idée de base est que vous consacrez davantage d’efforts à l’apprentissage automatique dans des endroits où les humains ne sont pas bons.”

Les futurs systèmes de diagnostic pourraient utiliser les forces de l’IA pour anticiper les situations où les humains sont les plus susceptibles d’échouer.

“Vous pouvez construire des systèmes qui surveillent et prédisent ensuite à l’avance – vous savez, huit heures, 12 heures, 24 heures – que ce patient aura probablement besoin d’une intervention vitale au cours de cette période”, a déclaré Horvitz.

Et cette approche peut fonctionner pour plus que des cliniques médicales: Horvitz a noté que le système de réalité augmentée HoloLens 2 de Microsoft incorpore des caricatures des mains virtuelles de l’utilisateur effectuant une opération donnée. La fonction de suivi des mains qui s’appuie sur l’interaction entre une simulation d’IA et des gestes du monde réel.

“C’est vraiment amusant d’avoir vos mains dans cet espace où vous contrôlez littéralement les artefacts dans l’espace virtuel avec une très, très haute fidélité”, a-t-il déclaré. «Ce genre de chose n’était pas disponible avant la révolution de l’apprentissage en profondeur.»

La prochaine étape pourrait bien être ce que Horvitz appelle l’IA intégrative.

«Nous prenons des systèmes spécifiques distincts comme les systèmes de dialogue, la vision industrielle et la reconnaissance vocale, le contrôle informatique, et construisons de nouveaux types de systèmes qui tissent ces différentes capacités pour construire, par exemple, un assistant qui peut parler, écouter, comprendre et interagir avec l’homme êtres humains », at-il dit. “Il y a un système devant ma porte chez Microsoft Research où nous avons expérimenté cette méthodologie, en utilisant ce qu’on appelle la plate-forme pour l’intelligence située.”

Horvitz a reconnu qu’il y a un côté sombre à l’interaction homme-IA. Pour citer une seule classe d’exemples, les modèles informatiques peuvent trop facilement prendre en compte les préjugés trop humains en matière de genre ou de race.

Dans un cas, Horvitz a déclaré que Microsoft était en mesure de comprendre pourquoi un programme de reconnaissance faciale identifiait mal les femmes.

“Voici ce que nous avons constaté: cela échouait lorsque les femmes ne portaient pas de maquillage, quand elles avaient les cheveux courts et quand elles ne souriaient pas”, a-t-il déclaré. “Qui aurait su qu’il y avait un proxy pour le genre, qui est par ailleurs un problème très difficile – qui était la façon dont les femmes ont tendance à se présenter en images comme le reflète une bibliothèque particulière.”

Horvitz ne voit pas de tels manquements comme une raison de fuir l’IA.

“Ma réaction globale est que cette inquiétude croissante concernant les inconvénients de l’IA est en fait une très bonne chose”, a-t-il déclaré. «Ce qui intéresse vraiment les gens, c’est de rester au courant de ces choses, sans attendre qu’il y ait un désastre pour s’impliquer.»

Ces préoccupations sont à l’origine de la campagne de Microsoft pour promouvoir une IA responsable, mise en évidence par la création d’un panel appelé Comité Aether. Aether est un acronyme qui signifie IA et éthique en ingénierie et recherche, et au cours des deux dernières années, le comité Aether a recommandé de ne pas utiliser les produits Microsoft pour des applications spécifiques qui n’ont pas été jugées appropriées.

L’année dernière, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la société avait refusé de vendre son logiciel de reconnaissance faciale à une agence californienne chargée de l’application des lois qui souhaitait exécuter une analyse «à chaque fois qu’ils arrêtaient quelqu’un». Il a déclaré que Microsoft avait également décidé de ne pas laisser une ville sans nom dans un autre pays installer la technologie sur des caméras dans les espaces publics.

Horvitz n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les activités d’Aether, ni de détails sur les situations où l’engagement de Microsoft envers l’IA responsable a conduit à des choix difficiles. Mais il a laissé entendre que d’autres révélations sont en cours.

“Nous parlerons davantage du mois prochain”, a-t-il déclaré au public de l’AAAS.