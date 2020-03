L’ICM traverse une pandémie vers les débuts de la fusée H3 fin 2020

WASHINGTON – Mitsubishi Heavy Industries prévoit toujours d’effectuer le vol inaugural de la fusée H3 du Japon cette année, malgré la pandémie de coronavirus.

La fusée de nouvelle génération, dont le développement a commencé en 2014, sera lancée comme la dernière mission de l’ICM de l’année, après trois missions H2A transportant des satellites et une mission H2B pour ravitailler la Station spatiale internationale.

“[The] La situation des coronavirus est assez floue et pourrait s’aggraver à l’échelle mondiale », a déclaré Ko Ogasawara, vice-président et directeur général des systèmes spatiaux de MHI, par courrier électronique le 23 mars.« Cela pourrait finalement affecter notre plan. Mais encore une fois, aujourd’hui, nous ferons de notre mieux pour atteindre notre calendrier. »

Au 25 mars, le Japon avait signalé 1 300 cas confirmés de COVID-19, avec 45 décès enregistrés, selon les suiveurs de maladies de l’Université Johns Hopkins. Le nombre de pays est resté faible bien qu’il soit l’un des premiers pays en dehors de Chine à avoir un cas confirmé de la maladie. Néanmoins, le Comité International Olympique a convenu le 24 mars de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021.

Ogasawara, dans une interview à la conférence Satellite 2020 à Washington plus tôt ce mois-ci, a déclaré que MHI est resté productif sur H3 malgré de nombreux employés tenus de télétravailler en raison de fermetures d’écoles et d’autres mesures de distanciation sociale prises pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

MHI a achevé la première étape des tests de tir à chaud avec les moteurs à oxygène liquide et à hydrogène liquide LE-9 du H3 au début de cette année, a-t-il déclaré. Un essai à chaud du deuxième étage de la fusée, qui utilise un seul moteur LE-5B, est prévu en mai ou juin, a-t-il déclaré.

Des tests intégrés de la fusée complète suivront, conduisant à un dernier tir statique de première étape au port spatial japonais de l’île de Tanegashima juste avant le lancement, a-t-il déclaré.

«À la fin de cette année, nous prévoyons maintenant de lancer H3», a-t-il déclaré. Le lancement portera le satellite avancé d’observation terrestre de la JAXA, ALOS-3, a-t-il dit.

Financé par la Japan Aerospace Exploration Agency, H3 est la réponse de MHI au Falcon 9 de SpaceX, à Ariane 6 d’Arianespace et à d’autres lanceurs pouvant lancer plus de 6500 kilogrammes en orbite de transfert géostationnaire. H3 remplacera les champs MHI actuels des systèmes de lancement H2A et H2B.

MHI a divisé par deux le nombre de composants du moteur dans le moteur LE-9 par rapport au LE-7A du H2A, a déclaré Ogasawara. Ce processus impliquait des pièces imprimées en 3D, des assistants de fabrication robotisés et un passage des soupapes hydrauliques aux moteurs électriques, a-t-il déclaré.

MHI s’est concentré sur la réduction des coûts du LE-9 afin de rendre la fusée H3 plus compétitive sur le prix avec d’autres systèmes de lancement. Ogasawara a déclaré que MHI a introduit des assistants de fabrication robotisés pour soutenir d’autres éléments de la production de fusées, tels que les réservoirs.

MHI a achevé un lancement cette année, en orbite autour d’un satellite de collecte d’informations pour l’armée japonaise à l’aide d’une fusée H2A en février. La JAXA a annoncé que MHI procédera au lancement du H2B le 22 mai pour livrer la navette cargo Kounotori-9 à la Station spatiale internationale.

La société prévoit deux autres missions H2A avant les débuts de H3: la mission Emirates Emirates des Émirats arabes unis et le satellite de communication I-6 F1 d’Inmarsat. Ogasawara a refusé de dire quand chaque lancement aurait lieu.

Ogasawara a déclaré que la mission Kounotori-9 était le neuvième et dernier lancement du H2B, une variante haute puissance du H2A qui a deux moteurs de premier étage LE-7A au lieu d’un.

Une fois le lancement de Kounotori-9 terminé, MHI modifiera la rampe de lancement H2B à Tanegashima pour permettre les missions H3, a-t-il déclaré. Les modifications de la rampe de lancement prendront en charge différents points de fixation entre la fusée H3 et la tour de lancement, ainsi que des modifications des voies d’échappement de la fusée pour réduire les vibrations acoustiques pendant le décollage, a-t-il déclaré.

Alors que H3 est conçu pour accomplir toutes les missions que H2A et H2B gèrent, Ogasawara a déclaré que MHI continuera de voler des fusées H2A jusqu’en 2023, offrant une fenêtre de transition pour les clients conservateurs comme l’armée japonaise. Une fois toutes les missions H2A terminées, MHI modifiera également la rampe de lancement H2A à Tanegashima pour H3, permettant une cadence de lancement plus élevée.

Avec les deux rampes de lancement, MHI espère lancer jusqu’à 10 fusées H3 par an, dont jusqu’à six pour des clients commerciaux, a déclaré Ogasawara. MHI a annoncé une mission commerciale H3 pour l’opérateur britannique de satellites Inmarsat, prévue pour 2022.

Ogasawara a déclaré que la plupart des lancements H3 utiliseront une version de la fusée équipée de deux moteurs LE-9 et jusqu’à quatre sangles sur des propulseurs à fusée solide. Une configuration plus lourde avec trois moteurs LE-9 sera réservée principalement aux missions militaires japonaises, a-t-il précisé.

Une variante beaucoup plus grande du «H3» du H3, conçue pour prendre en charge la passerelle lunaire de la NASA, est toujours à l’étude, a-t-il déclaré.