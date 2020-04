L’imagerie de la planète révèle la source de la pollution continue de Pékin

SAN FRANCISCO – La pollution de l’air a chuté de façon spectaculaire dans de nombreuses régions de Chine, car l’activité ralentit en raison de la pandémie de COVID-19. Certaines parties de Pékin, cependant, ont connu peu de soulagement car les travaux se poursuivent dans les centrales électriques et les aciéries à proximité.

C’est la conclusion d’une étude du Centre finlandais de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) qui s’appuyait sur les images de la constellation de satellites d’observation de la Terre de la planète.

“Il y avait une hypothèse selon laquelle, à mesure que le verrouillage se produirait, les niveaux de pollution chuteraient”, a déclaré à Paris SpaceNews, Paris Good, responsable de la réussite client Planet. Même si les usines ont fermé leurs portes, la construction s’est arrêtée et les gens ont arrêté de conduire, l’acier et les centrales électriques fonctionnaient toujours, a-t-elle ajouté.

Les chercheurs qui surveillent les niveaux de pollution par satellite recueillent généralement des données à partir de spectromètres tels que l’instrument de surveillance troposphérique du satellite Sentinel-5P de l’Agence spatiale européenne. Au lieu de cela, l’analyste en chef de CREA, Lauri Myllyvirta, inspecte visuellement les panaches du groupe motopropulseur avec Planetscope, l’imagerie à trois mètres de résolution de Planet, “pour avoir une idée de la quantité de combustion de carburant en cours”, a déclaré Good. Le CREA a combiné ces observations avec des données sur les particules dans l’atmosphère pour calculer la consommation de combustibles fossiles, a-t-elle ajouté.

Le CREA obtient les images de la planète via Satellites for Climate Action, un partenariat annoncé en 2018 lors du Sommet mondial sur l’action pour le climat à San Francisco. Satellites for Climate Action est soutenu par Bloomberg Philanthropies, Planet et l’État de Californie.

La pandémie de coronavirus met en évidence la valeur des satellites pour fournir des informations aux agences gouvernementales qui “n’ont pas la capacité de mesurer ou ne sont pas disposées à partager”, a déclaré Antha Williams, responsable du programme environnemental de Bloomberg Philanthropies. Les satellites aident également les pays à revenu faible ou intermédiaire à trouver des moyens peu coûteux de mesurer la pollution et de mettre les données entre les mains des décideurs, a-t-elle ajouté.

Satellites for Climate Action soutient actuellement deux organisations: CREA et Carbon Tracker, un groupe de réflexion financier basé à Londres. Alors que CREA se concentre sur la Chine, Carbon Tracker s’appuie sur l’imagerie satellite pour estimer la capacité de production des centrales au charbon du monde entier.

“Il est généralement admis que nous avons besoin d’une action à grande échelle sur le changement climatique et le développement durable, mais il n’y a pas eu de moyen pratique et rentable de mesurer les progrès à l’échelle mondiale”, a déclaré Good. “C’est là que l’imagerie satellite de télédétection peut montrer de réels progrès.”

Satellites for Climate Action est impatient de recruter des partenaires supplémentaires. “Nous parlons à un groupe au Brésil qui surveille la déforestation jusqu’au niveau du champ”, a déclaré Good. «Nous espérons les faire participer sous peu.»

Planet ne commente pas si ses revenus provenant de l’imagerie qu’elle fournit via Satellites for Climate Action.