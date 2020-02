L’Inde présente ses plans de lancement et les progrès réalisés dans le domaine des vols spatiaux humains et du transport spatial

HELSINKI – Les plans de lancement de l’Inde pour l’année à venir comprennent une gamme de satellites d’observation de la Terre, de communication et de navigation selon un rapport annuel.

Les progrès dans les domaines du transport spatial et des vols spatiaux humains sont également exposés dans le rapport de l’ISRO (Indian Space Research Organisation).

L’Inde se prépare à lancer 10 satellites d’observation de la Terre au cours du prochain exercice, à partir d’avril. Il s’agit notamment de satellites radar optiques, multi- et hyperspectraux et à ouverture synthétique.

Les plans de lancement de l’Inde comprennent trois satellites de communication et deux satellites de navigation sont également prévus pour l’année à venir.

Le prochain lancement en Inde est prévu pour le 5 mars. Un lanceur de satellites géosynchrones (GSLV) devrait lancer le satellite d’imagerie GEO de 2 100 kilogrammes (GISAT-1).

L’expérience d’amarrage spatial (SPADEX) est une autre mission prévue pour 2020. Un chasseur et une cible démontreront les technologies nécessaires pour amarrer deux vaisseaux spatiaux. Le projet est conçu comme un précurseur des futures missions planétaires et des capacités de transfert d’équipage.

Le budget spatial proposé pour l’Inde pour 2020-2021 est de 13 480 crores (1,9 milliard de dollars). L’ISRO a publié le rapport annuel (pdf) pour 2019-2020 plus tôt en février.

Le président américain Donald Trump a salué les efforts de l’Inde dans l’exploration lunaire et les vols spatiaux humains lors d’une visite d’État cette semaine.

Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont engagés à approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, en particulier grâce à une plus grande sensibilisation au domaine maritime et spatial, selon un briefing de la Maison Blanche. La déclaration note également des discussions liées à l’observation de la Terre, l’exploration planétaire, l’héliophysique, le vol spatial humain et la coopération spatiale commerciale.

Gaganyaan, lanceur réutilisable

Le rapport de l’ISRO décrit les progrès récents dans les domaines des vols spatiaux humains et du transport spatial.

Des progrès ont été réalisés dans le cadre du programme de vol spatial habité de Gaganyaan, annoncé en Inde, la configuration du système d’évacuation des équipages de Gaganyaan ayant été finalisée. Il utilisera cinq moteurs solides utilisant un nouveau système propulseur à taux de combustion élevé.

Gaganyaan a pour objectif de démontrer la capacité de vol spatial humain en orbite terrestre basse. Il vise à envoyer trois membres d’équipage en orbite pendant 5-7 jours et à les renvoyer en toute sécurité sur Terre. Le module d’équipage aura une hauteur de 3 mètres et un diamètre de 3,5 mètres.

Une mission d’essai sans équipage sur un lanceur GSLV MkIII devrait être lancée en décembre 2020 ou début 2021. Un deuxième vol d’essai est prévu pour juillet 2021.

Dans le domaine du transport spatial, l’Inde procède à un projet de véhicule de lancement réutilisable (RLV) pour démontrer les technologies de développement d’un véhicule à carrosserie similaire à celle d’un avion. Une expérience d’atterrissage pour tester un atterrissage autonome sur un aérodrome du Karnataka, dans le sud-ouest de l’Inde à la suite d’un parachutage depuis un hélicoptère, était prévue pour le dernier trimestre de 2019. Aucune mise à jour sur son statut ou ses résultats n’a été fournie.

Le statut du véhicule respiratoire hypersonique avec système intégré de cadre pneumatique (HAVA) est également fourni. Le véhicule hypersonique utilise la puissance d’un moteur scramjet et peut être utilisé pour la conception et le développement d’un véhicule à deux étages sur orbite (TSTO).

Plans de lancement légers de l’Inde, commercialisation

Deux vols de démonstration du Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) font également partie des plans de lancement de l’Inde. Le lanceur de 2 mètres de diamètre et de 34 mètres de haut sera capable de lever des satellites entre 10 et 500 kilogrammes sur une orbite de 500 kilomètres. Microsat-2A démontrera la capacité de lancement à la demande avec SSLV. Le satellite de 142 kilogrammes fonctionnera pendant 10 mois sur une orbite de 350 kilomètres.

NewSpace India Limited, une branche commerciale nouvellement formée de l’agence spatiale indienne, est chargée de permettre à l’industrie indienne de développer sa base de fabrication et de production de haute technologie pour les efforts spatiaux indiens. Elle sera impliquée dans la fabrication de SSLV en collaboration avec le secteur privé. Une autre activité majeure sera la production de véhicules de lancement de satellites polaires (PSLV) à travers l’industrie indienne.

Aucune mise à jour sur la mission d’atterrissage lunaire proposée de Chandrayaan-3 n’est apparue dans le rapport. Chandrayaan-2, lancé l’année dernière, a placé un orbiteur sur une orbite lunaire de 100 x 100 kilomètres, mais l’atterrisseur Vikram n’a pas pu atterrir en toute sécurité.