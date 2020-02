L’industrie australienne des lancements attend du gouvernement un soutien réglementaire et financier

WASHINGTON – L’industrie naissante du lancement en Australie dit qu’elle souhaiterait que le gouvernement du pays fournisse davantage de soutien financier et réglementaire pour l’aider à s’installer sur le marché mondial.

Lors d’une table ronde lors du neuvième forum spatial australien à Adélaïde le 18 février, les dirigeants des sociétés de lancement de véhicules et des opérateurs de ports spatiaux dans le pays ont souligné les avantages de leur industrie dans la création d’emplois et le développement économique global, et que l’Australie était bien placée pour capturer une part de la demande croissante de lancements de satellites.

«L’Australie est en fait un excellent endroit pour le lancement, mais aussi pour les investissements plus largement, et le lancement en soi est un catalyseur essentiel de la croissance économique future en Australie», a déclaré Carley Scott, PDG d’Equatorial Launch Australia, qui met en place un site de lancement. dans le Territoire du Nord.

D’autres panélistes ont souligné les capacités de l’Australie à la fois en termes de terres disponibles pour soutenir les lancements mais aussi de sa situation économique et politique. “Vous avez besoin d’un pays géopolitiquement stable et d’une grande masse terrestre”, a déclaré Blake Nikolic, directeur général de Black Sky Aerospace, qui fournit des lanceurs, la propulsion et les services connexes. L’Australie est l’un des rares pays de l’hémisphère sud à pouvoir offrir les deux, a-t-il expliqué.

Pour réussir, cependant, les entreprises ont déclaré qu’elles recherchaient un soutien gouvernemental qui soit comparable à ce qui est disponible dans d’autres pays. Adam Gilmour, PDG de Gilmour Space Technologies, développeur de petits lanceurs, a déclaré que si la plupart des clients du véhicule de son entreprise venaient de l’extérieur de l’Australie, son entreprise ne peut pas concourir pour les contrats des agences gouvernementales dans certains pays, comme les États-Unis, où ils doivent acheter sur le marché intérieur.

Il a appelé à une politique similaire en Australie. “Nous ne pouvons pas concourir pour les lancements du gouvernement américain parce qu’en Amérique, ils doivent utiliser un lanceur américain pour lancer une charge utile du gouvernement américain”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas cela ici, donc cela aiderait vraiment.”

Gilmour a également plaidé pour que le gouvernement australien soutienne le développement d’infrastructures de lancement comme les ports spatiaux, citant des exemples comme les États-Unis où les gouvernements fédéral et des États ont investi dans des sites de lancement.

L’Australie a des règlements pour autoriser les lancements commerciaux, mais la façon dont ils sont appliqués peut être un problème. Scott a déclaré qu’elle rencontrait des problèmes liés aux réglementations environnementales pour son site de lancement. «Nous devions nous appliquer et appliquer notre pratique et l’aligner sur ce que fait l’industrie minière», a-t-elle déclaré. “Non seulement c’est un processus très lourd, mais il n’est pas non plus adapté à l’usage.”

Elle et d’autres panélistes ont également déclaré que les licences de lancement devraient permettre aux véhicules de changer de site de lancement ou d’apporter des modifications mineures, sans avoir à déposer une nouvelle demande. Cela a été un problème aux États-Unis, où la réforme réglementaire en cours propose d’autoriser l’application d’une licence de lanceur unique à partir de plusieurs sites de lancement. “Cela permettra d’économiser beaucoup de temps et beaucoup d’effectifs”, a déclaré Gilmour.

La rapidité du processus réglementaire est un autre problème pour les opérateurs de lancement, a déclaré Lloyd Damp, directeur général de Southern Launch, une société qui établit un site de lancement en Australie du Sud avec le développeur sud-coréen de petits lanceurs Perigee Aerospace comme client. «Ce n’est pas vraiment pour nous tant le contenu du processus d’approbation», a-t-il dit, «il s’agit de la rapidité pour que l’Australie dans son ensemble puisse effectuer un lancement en toute sécurité depuis nos terres ainsi que récolter les avantages financiers que nous, comme tous les Australiens, aurions comme pour voir. “

Le panel a suggéré qu’une approche pour développer le lancement de l’Australie et l’industrie spatiale globale passe par une sorte de «mission nationale d’éclaireur» qui démontre les capacités spatiales du pays. Une option dont ils ont discuté était une mission de petit orbite lunaire.

«Des projets ambitieux nous inspirent», a déclaré Nikolic. «Trouver une mission dans un court laps de temps, quelques années, pourrait être un programme fantastique à exécuter qui pourrait impliquer de nombreuses entreprises existantes et futures startups. C’est presque comme notre propre mini programme Lune vers Mars Artemis. “

Damp a déclaré que la fierté nationale et la compétitivité pourraient aider à alimenter l’industrie. Il a comparé l’Australie, qui a accueilli pour la dernière fois un lancement de satellite orbital en 1971, avec la Nouvelle-Zélande voisine, qui a vu 11 lancements de fusée Electron de Rocket Lab depuis 2017.

“Nous en Australie avons lancé deux satellites à ce jour”, a-t-il déclaré. «La Nouvelle-Zélande a lancé 42 satellites au cours des deux dernières années. Il est temps pour nous de monter à bord. “