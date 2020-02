L’industrie déconcertée par le retrait par la NASA de l’ordre de mission CLPS

MOUNTAIN VIEW, Californie – La NASA a retiré la semaine dernière sans explication un ordre de mission pour son programme commercial de services d’atterrisseur lunaire, frustrant de nombreuses entreprises impliquées.

Selon plusieurs sources de l’industrie, la NASA a retiré fin le 31 janvier un ordre de mission désigné 19C pour le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Les mandats servent de demandes de proposition aux entreprises qui ont des contrats CLPS, les invitant à soumettre des offres pour la réalisation des missions définies dans le mandat à l’aide de leurs atterrisseurs.

L’ordre de mission avait été publié environ une semaine plus tôt, avec un court délai d’exécution, selon ces sources de l’industrie. La NASA n’a fourni aucune explication pour le retrait de l’ordre de mission et n’a fourni aucune communication de suivi avec les sociétés. Un porte-parole de la NASA, contacté par SpaceNews le 2 février au sujet de l’ordre de mission, a promis de l’examiner mais n’a pas encore fourni d’autres informations.

Le retrait soudain de l’ordre de mission et le manque de détails ont intrigué les sociétés CLPS. “Rien de frustrant”, a déclaré un cadre d’une entreprise, parlant en arrière-plan, du manque d’informations.

Dans une interview du 5 février lors du SmallSat Symposium ici, Seamus Tuohy, directeur principal des systèmes spatiaux chez Draper, l’une des sociétés CLPS, a également déclaré qu’il n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles la NASA avait retiré l’ordre de mission. “Quoi qu’il en soit, l’équipe de la NASA CLPS a été très ouverte avec nous et les autres sous-traitants, donc je m’attends à ce que nous obtenions des explications”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il appréciait que la NASA ait informé les sociétés dès qu’elles avaient décidé de retirer l’ordre de mission, afin qu’elles puissent arrêter de préparer et de dépenser de l’argent pour leurs propositions.

L’ordre de mission du 19C couvrait une mission d’atterrisseur lunaire plus petite, similaire aux récompenses accordées par la NASA en mai 2019 à Astrobotic and Intuitive Machines pour avoir transporté à la surface lunaire une série de charges utiles sélectionnées par la NASA. L’agence a déclaré le mois dernier qu’elle avait décidé d’aller de l’avant avec cet ordre de travail après avoir choisi d’en reporter un pour le lancement du Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER. Cette mission aurait nécessité un atterrisseur plus grand, excluant certaines des sociétés CLPS.

Le programme CLPS a été inclus dans un projet de loi d’autorisation de la NASA présenté à la Chambre le 24 janvier. Une section du projet de loi autorise formellement le programme, exige que les charges utiles de la NASA utilisées pour de telles missions qui ne sont pas des charges utiles scientifiques soient financées par la direction qui en est responsable, et demande un rapport sur l’état du programme et les défis auxquels il est confronté au plus tard trois ans après l’adoption du projet de loi.

Cette section définit également les exigences relatives à l’approvisionnement national des atterrisseurs lunaires. La NASA, selon le projet de loi, «procurera les services d’atterrisseurs commerciaux conçus à la majorité, développés à la majorité et construits à la majorité aux États-Unis». qui “s’attend à ce que la NASA fournisse des fonds dans le cadre de ce programme uniquement aux atterrisseurs lunaires et aux rovers conçus, développés et construits en majorité aux États-Unis”.

Un tel langage a soulevé des questions sur certaines des sociétés CLPS qui sont en partenariat avec des sociétés ou organisations étrangères. Draper en est un exemple, travaillant avec la société japonaise ispace sur la conception de l’atterrisseur, bien que l’atterrisseur lui-même soit construit aux États-Unis.

Tuohy a dit qu’il pensait que l’approche de Draper était conforme à ce langage. «La partie conception ne m’inquiète pas tant», a-t-il déclaré, car Draper modifie la conception de l’atterrisseur ispace pour répondre aux besoins de la mission. “Chaque fois que vous enchérissez sur une mission, vous la personnalisez pour cette mission.”

«Nous sommes toujours très enthousiasmés par CLPS. Nous ne sommes pas découragés », a-t-il déclaré. “Nous pensons toujours que nous avons un très bon design et une bonne équipe, et nous espérons en faire un autre.”