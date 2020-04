L’industrie des petits satellites cherche des stimulants alors que la pandémie frappe les investissements commerciaux

La SmallSat Alliance appelle le Pentagone et la communauté du renseignement à ajouter des centaines de millions de dollars aux programmes satellitaires.

WASHINGTON – Un groupe de l’industrie spatiale appelle le Pentagone et le Congrès à augmenter les investissements dans les petits programmes satellites pour consolider les entreprises durement touchées par la pandémie

La crise «rend nos entreprises particulièrement vulnérables à la faillite ou à une prise de contrôle étrangère», a déclaré la SmallSat Alliance dans un livre blanc le 21 avril.

«La crise du COVID-19 crée de nouveaux défis de marché profonds», a déclaré le groupe.

La SmallSat Alliance représente environ 45 entreprises, notamment des opérateurs de satellites, des fabricants, des fournisseurs de composants, des fournisseurs de lancement, des opérateurs de réseaux terrestres et des fournisseurs d’analyse de données.

Le livre blanc du groupe appelle le Pentagone et la communauté du renseignement à ajouter des centaines de millions de dollars aux programmes satellites.

Les investissements consisteraient à développer des «architectures spatiales hybrides» qui combinent des petits satellites commerciaux avec des satellites gouvernementaux traditionnels, a déclaré à SpaceNews Steve Nixon, président de l’alliance SmallSat.

Le Pentagone a étudié des options pour déployer des architectures hybrides – comme un moyen de rendre les constellations moins coûteuses à construire et plus résistantes aux attaques – mais a mis du temps à les concrétiser. La SmallSat Alliance soutient que le gouvernement devrait maintenant intensifier ces efforts.

Nixon a déclaré qu’il avait partagé la proposition de l’alliance avec les comités du Congrès et avec les membres du Space Acquisition Council, un groupe de haut niveau dirigé par Will Roper, le plus haut responsable des acquisitions de l’Air Force.

«Nous avons envoyé notre document aujourd’hui au Dr Roper et à tous les autres membres du Space Acquisition Council», a déclaré Nixon.

«Malheureusement, la pandémie de COVID-19 perturbe les marchés commerciaux des fournisseurs, des clients et des investisseurs, mettant en danger ces visions de l’architecture future», a déclaré le livre blanc. “Pour contrer la perte potentielle d’une industrie américaine critique, la communauté spatiale américaine de la sécurité nationale devrait accélérer ses efforts pour engager la nouvelle industrie spatiale américaine en tant que client solide.”