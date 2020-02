L’industrie des petits satellites fait face à des défis de croissance

MOUNTAIN VIEW, Californie – Alors que l’industrie des petits satellites continue de croître, les experts préviennent que plusieurs angles morts pourraient ralentir sa croissance dans un avenir proche.

Un rapport du 4 février de Bryce Space and Technology a révélé que 389 petits satellites – définis comme ceux ne pesant pas plus de 600 kilogrammes – ont été lancés en 2019, soit une augmentation de près de 19% par rapport à 2018. En comparaison, seuls 52 petits satellites ont été lancés en 2012.

Cette croissance va probablement s’accélérer cette année grâce à des mégaconstellations de satellites comme OneWeb et Starlink de SpaceX. “C’est sur la bonne voie pour être une année beaucoup plus grande”, a déclaré Janice Starzyk, vice-présidente de l’espace commercial chez Bryce, lors d’une table ronde au Smallsat Symposium ici le 4 février. Elle a noté que SpaceX avait déjà lancé 120 satellites Starlink cette année. , tandis que le premier lancement de 34 satellites par OneWeb est prévu pour le 6 février.

Une grande partie de la discussion sur la santé de la petite industrie a porté sur des questions telles que le financement et l’accès aux services de lancement. Cependant, les panélistes ont noté que l’industrie doit faire face à un certain nombre d’autres défis, moins appréciés, à sa croissance future.

John Serafini, directeur général de HawkEye 360, a déclaré que l’un de ces problèmes était la cybersécurité. Il a averti que le «plus grand risque existentiel» pour l’industrie est qu’un système satellite est piraté et que ses données sont consultées ou même manipulées.

“Ce serait un coup dur pour l’opportunité pour smallsat de devenir une partie viable de l’architecture de notre gouvernement”, a-t-il déclaré. Les entreprises doivent investir «des sommes importantes» dans les systèmes de cybersécurité «pour s’assurer qu’elles peuvent valider les données qu’elles produisent».

La durabilité de l’espace est une autre préoccupation croissante, tant pour l’industrie que pour les personnes touchées par les petits satellites. “Nous en sommes actuellement à l’étape où tout le monde lance dès qu’ils sont prêts, et dès qu’ils trouvent quelque chose de nouveau, ils le jettent lors de la prochaine ronde” de satellites, a déclaré Starzyk. “Ce n’est pas vraiment une approche responsable et durable de l’espace.”

Elle a ajouté avoir vu des signes de deux approches «très polaires» des débris spatiaux. «Il y a certains groupes qui sont quelque peu alarmistes à ce sujet et certains qui en soufflent vraiment», a-t-elle déclaré, plaidant plutôt pour une voie médiane. “Il est clair que c’est quelque chose auquel nous devons prêter une grande attention et nous comporter de manière responsable.”

À mesure que les petites entreprises se développent, elles sont également confrontées à des difficultés d’embauche, d’autant plus qu’elles sont en concurrence les unes avec les autres, avec diverses autres entreprises spatiales et avec des domaines connexes. «Nous avons du mal à trouver des personnes ayant le bon mélange d’expérience, de mentalité et de connaissances», a déclaré Marco Villa, président de Tyvak Nano-Satellite Systems.

La croissance des petits satellites pose également des problèmes de réglementation. “La vitesse à laquelle l’industrie croît et mûrit va étirer l’état d’esprit des régulateurs”, a déclaré Tim Deaver, directeur des programmes spatiaux américains chez Airbus U.S. Space and Defence. Ces questions, a-t-il dit, vont de la manière de réguler les nouveaux systèmes d’observation de la Terre à la concurrence avec les réseaux terrestres 5G pour l’accès au spectre.

Les panélistes, cependant, ont minimisé une préoccupation de longue date concernant l’accès au capital et craignent que l’industrie se trouve dans une «bulle» qui pourrait bientôt éclater. “Je ne pense pas que ce soit une bulle qui éclate autant que, peut-être, les choses se stabilisent un peu”, a déclaré Melissa Farrell, vice-présidente des initiatives commerciales chez Stellar Solutions. “Les investisseurs attendent de voir les revenus et le retour sur investissement.”

Starzyk a déclaré que Bryce terminait un rapport sur l’investissement spatial en 2019. «Ce fut une autre très grosse année», a-t-elle déclaré. «Nous avons parlé d’une bulle et du moment où elle va ralentir. Ce n’est pas encore le cas et cela pourrait encore durer quelques années. »

Cependant, Villa a déclaré qu’il n’était pas impressionné par de nombreuses entreprises du secteur. “C’est assez répétitif, les mêmes choses se font de différentes manières”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’au cours des deux ou trois dernières années, les nouvelles idées ont stagné.»

Serafini doute que l’un des principaux opérateurs de petits satellites actuels, même ceux avec de grandes constellations déjà en orbite, soit rentable. “Les dépenses en immobilisations sont importantes pour créer de petites entreprises, et les revenus ne sont pas encore là”, a-t-il déclaré. “Juste une poignée – peut-être un ou deux – pourrait approcher la rentabilité.”