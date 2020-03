L’industrie du lancement met en place des plans d’urgence pour le coronavirus, mais les missions restent jusqu’à présent dans les délais

Tory Bruno: “Nous limitons les voyages d’affaires non essentiels, mais cela n’inclut pas le lancement et les fusées.”

WASHINGTON – Le département de la Défense et le fournisseur de lancement de la NASA United Launch Alliance mettent en œuvre des mesures d’urgence en réponse à l’épidémie de coronavirus, mais continuent de soutenir les missions à venir, a déclaré le PDG de la société, Tory Bruno, le 10 mars lors d’une réunion avec des journalistes lors de la conférence Satellite 2020.

ULA a eu une présence réduite cette année au symposium Satellite.

“Nous limitons la taille des réunions et nous limitons les voyages d’affaires non essentiels, mais cela n’inclut pas le lancement et les fusées de toute évidence”, a déclaré Bruno. “Nos équipes doivent se rendre sur les sites de lancement pour que cela se produise, c’est essentiel pour l’entreprise.”

D’autres mesures comprennent le dépistage de tous les visiteurs qui entrent dans les installations de l’ULA et la mise en quarantaine des employés s’ils croient qu’ils ont été exposés au virus, a déclaré Bruno.

«Notre politique générale est similaire à ce que font d’autres entreprises et agences gouvernementales», a-t-il déclaré. “Nous comparons tous des notes.”

Le prochain lancement de l’ULA est un satellite de l’US Space Force, le sixième Advanced Extremely High Frequency (AEHF-6) prévu pour le 21 mars à Cape Canaveral, en Floride.

Bruno a déclaré que l’ULA surveille également ses fournisseurs. «Si un fournisseur majeur était touché par la couronne, cela se répercuterait sur nous.»

Lors d’une table ronde à Satellite aux côtés d’autres dirigeants du lancement, Bruno a déclaré que ULA et la plupart des autres grandes entreprises de l’industrie ont des plans de continuité des activités pour faire face aux urgences. Les lanceurs planifient leur fonctionnement s’ils perdaient une usine ou des véhicules à cause d’une tornade, d’un ouragan ou d’un incendie, a-t-il déclaré. Ils prévoient également des pandémies.

Les entreprises sont encore incertaines de l’ampleur de la crise des coronavirus. “Nous ne savons pas où cela ira”, a déclaré Bruno. Le parallèle historique le plus proche auquel il pouvait penser était les attaques terroristes du 11 septembre 2001, lorsque les voyages aériens ont été suspendus et que “de nouvelles priorités étaient devant le pays”, a-t-il déclaré. “Nous avons certainement résisté à cette tempête et nous résisterons à celle-ci. Chaque jour, nous ajusterons nos politiques au fur et à mesure », a-t-il ajouté. “Je suis convaincu que nous pourrons continuer avec le manifeste que nous avons actuellement.”

Le modérateur du panel, le journaliste du Washington Post, Christian Davenport, a demandé à Bruno s’il pensait que la crise des coronavirus causera des dommages durables à l’industrie spatiale qui était au milieu d’un boom des dépenses et des investissements du gouvernement.

Bruno a déclaré: «Je ne pense pas que cela se poursuivra. Les États-Unis seront en face de cela. Je ne pense pas que cela aura un effet durable ou effrayant sur les priorités de notre pays. »

Charlie Precourt, vice-président des systèmes de propulsion chez Northrop Grumman, a déclaré que son entreprise suivait des politiques similaires à celles décrites par Bruno.

Le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, n’a pas commenté spécifiquement l’impact du coronavirus sur l’entreprise. Elle a déclaré que SpaceX “a débuté l’année en cours” avec cinq lancements déjà effectués et se prépare à suivre le rythme avec “environ deux lancements par mois”.

Dans un panel distinct chez Satellite, Clay Mowry, vice-président des ventes chez Blue Origin, a déclaré que la société avait mis en place un groupe de travail interne pour faire face au coronavirus, qui a durement l’état d’origine de Blue Origin à Washington.

Les employés télétravaillent et ne sont invités à effectuer que des déplacements essentiels. Les préparatifs pour le premier vol de la fusée suborbitale New Shepard se poursuivent comme prévu. “Heureusement, New Shepard peut voler avec une très petite équipe”, a déclaré Mowry.

Elizabeth Driscoll, directrice du développement commercial chez le fournisseur de covoiturage Spaceflight, a déclaré que la société prenait des précautions comme tout le monde mais continuait à soutenir les lancements dans le monde entier.

Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, a déclaré que les dirigeants ont réduit les déplacements et la fréquentation des événements, mais cela “n’affecte pas notre capacité de lancement”.

Ko Ogasawara, vice-président et directeur général de Mitsubishi Heavy Industries, a déclaré que la société poursuivait des missions spatiales bien que la plupart des employés travaillent à domicile.