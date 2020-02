L’industrie spatiale chinoise face aux effets d’une épidémie de coronavirus

HELSINKI – L’industrie spatiale chinoise souffre des effets néfastes de l’épidémie de coronavirus qui a jusqu’à présent infecté plus de 30 000 juments en Chine continentale.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le principal entrepreneur spatial du pays, a repris un certain nombre d’activités de production de véhicules de lancement après les vacances du Nouvel An chinois. Cependant, la mise en œuvre de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus a eu un impact sur la production et la recherche.

La nouvelle souche de coronavirus a eu un impact profond sur la Chine depuis son apparition en décembre. Le point de vente chinois Caixin a rapporté le 7 février à midi heure locale que 31 211 cas avaient été confirmés en Chine, avec 637 décès. À ce jour, 266 cas ont été confirmés hors de ses frontières.

Au début de cette année, l’ACCS a présenté ses plans pour tenter plus de 40 lancements en 2020. Je suis sur le point d’être l’année la plus active du pays jusqu’à présent, tout en incluant les principaux lancements interplanétaires, lunaires et liés aux stations spatiales.

Cependant, les restrictions de voyage introduites après le début de la saison des voyages du Nouvel An chinois empêchent de nombreux employés de retourner sur les lieux de travail. Les instituts CASC concernés comprennent la China Academy of Launch Vehicle Technology (Chinese) et la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), qui conçoivent et fabriquent des fusées.

Les mesures introduites dans les installations comprennent la surveillance de la température corporelle aux points de contrôle, le port de masques, la désinfection des zones, l’emballage des repas dans des conteneurs simples, l’interdiction de l’utilisation des ascenseurs et la réduction des déplacements domicile-travail.

Les mesures ont été mises en œuvre sur des sites tels que le CALT, le SAST, la China Academy of Space Technology (CAST) – qui fabrique des engins spatiaux – le Tianjin AIT Center et des sites à travers le pays, y compris ceux de Xi’an, Chengdu et Shanghai.

Impacts des coronavirus de l’industrie spatiale

Les impacts immédiats et directs sur les plans de lancement de CASC sont difficiles à évaluer, compte tenu de l’opacité des opérations. Le secteur connaît également un ralentissement traditionnel pour la période des fêtes autour du Nouvel An chinois, qui a chuté le 25 janvier. Les effets d’entraînement peuvent ne se manifester que beaucoup plus tard, étant donné le long délai d’exécution des missions.

Pendant ce temps, le Xichang Satellite Launch Center procède aux préparatifs du premier lancement d’une Long March 2D à partir du site, rapporte China Space News.

Capital Aerospace Machinery Co., Ltd., affiliée à CALT, a indiqué qu’elle a poursuivi sa production à des taux réduits pendant la période des fêtes du Nouvel An chinois, mais a depuis augmenté son activité.

Les comptes de médias sociaux liés à l’espace ont publié un déluge de messages liés au virus. Il s’agit notamment de réitérer les slogans et les instructions du gouvernement et d’exprimer son soutien aux efforts de lutte contre le virus. Des exemples plus uniques incluent ceux au nom du rover lunaire éloigné Yutu-2 et un poème d’un ingénieur de lancement.

La mort du Dr Li Wenliang, le 6 février, a déclenché des expressions de chagrin et de colère en ligne en Chine. Li, qui a contracté et succombé au nouveau coronavirus, a été l’un des premiers à publier un avertissement sur le nouveau virus sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été contraint par la police de signer une déclaration reconnaissant que son avertissement était une rumeur non fondée et illégale.

Longue préparation du lancement du 5 mars

Les préparatifs de lancement se poursuivent au Wenchang Satellite Launch Center – le seul site de lancement côtier de la Chine – tout en suivant les mesures prescrites. Jusqu’à présent, la province insulaire de Hainan a signalé des centaines de cas confirmés et deux décès confirmés.

Le premier Long March 5B est arrivé à Wenchang le 5 février. Le 5B est une variante du Long March 5 standard. Le lanceur de 53,7 mètres de long est conçu pour faire passer les modules de la station spatiale en orbite terrestre basse (LEO).

Le Long March 5B subira des tests avec un prototype de module central de station spatiale, livré à Wenchang en janvier. L’état de noyau d’hydrolox de 5 mètres de diamètre est soutenu par quatre boosters latéraux de kerolox. Le lanceur a une masse au décollage de 849 tonnes et un carénage de 20,5 mètres de long et 5,2 mètres de diamètre.

La charge utile pour le lancement d’un vol d’essai sans équipage d’un vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération conçu pour fournir à la Chine de plus grandes capacités de vol spatial humain. Le vaisseau spatial sans nom transportera près de 10 tonnes de propulseur pour simuler le lancement d’un module de station spatiale de 22 tonnes. L’ACCS a déclaré que le lancement est prévu de la mi-fin à la fin avril.

Avant cela, le premier lancement du Long March 7A est attendu en mars, également depuis Wenchang. Le 7A est une variante du kerolox Long March 7, avec un troisième étage d’hydrolox ajouté pour faciliter les lancements sur orbite de transfert géosynchrone.

Les travailleurs masqués accueillent les composants Long March 5B au Centre de lancement de satellites de Wenchang. Crédit: CASC

Arrêt de la production de fusées à Kuaizhou

Les efforts pour contenir le virus ont eu plus d’impact sur les acteurs de l’espace commercial. Il s’agit notamment des appels du gouvernement pour que les entreprises demandent à leurs employés de travailler à distance.

Expace, un fournisseur de services de lancement de fusées à propergol solide Kuaizhou, a temporairement interrompu ses travaux en raison de sa proximité avec l’épicentre de l’épidémie. Une nouvelle fusée Kuaizhou-11, plus grosse que la Kuaizhou-1A actuellement en service, aurait été programmée pour un vol d’essai fin février.

Expace est situé dans la base de l’industrie spatiale nationale de Wuhan, un centre conçu pour faciliter les activités spatiales commerciales. L’entreprise est issue de l’entrepreneur de défense CASIC et de sa filiale China Sanjiang Space Group. La série de lanceurs Kuaizhou serait issue de la technologie des missiles.

Impact sur les voyages?

À mesure que la situation évolue, les interdictions de voyager pourraient avoir un impact sur la participation chinoise aux événements et conférences mondiaux sur l’espace. Le Département d’État des États-Unis s’emploierait à organiser une édition du Dialogue sur l’espace civil américano-chinois dans le délai de mars. Le Département d’État n’avait pas répondu à une demande de commentaires sur un éventuel impact sur le calendrier au moment de la publication.

Selon une liste provisoire (pdf), une délégation de plus de 20 Chinois devrait participer au Sous-Comité scientifique et technique de la cinquante-septième session du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS). Une liste des participants confirmés sera publiée à la fin du Comité.