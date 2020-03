L’industrie spatiale voit les effets croissants d’une épidémie de coronavirus

WASHINGTON – Alors que l’impact économique de l’épidémie de coronavirus se développe dans le monde entier, les dirigeants estiment que l’industrie spatiale ne sera pas à l’abri de ses effets, mais qu’elle ne sera peut-être pas aussi durement touchée que d’autres secteurs.

La propagation de la maladie du coronavirus, officiellement connue sous le nom de COVID-19, continue de croître aux États-Unis et dans d’autres pays. L’Organisation mondiale de la santé a signalé plus de 109 000 cas dans le monde au 9 mars, dont 3 809 décès. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé 423 cas et 19 décès, également au 9 mars.

L’un de ces cas aux États-Unis concerne un employé de la NASA au Ames Research Center en Californie. Les responsables d’Ames ont annoncé fin mars 8 qu’un employé non identifié a été testé positif pour COVID-19 et, par conséquent, le centre a été fermé à tous sauf au «personnel essentiel» jusqu’à nouvel ordre. Les employés devaient télétravailler si possible jusqu’à ce que le centre reprenne ses activités normales.

Dans une déclaration du 9 mars, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré qu’en plus de restreindre l’accès à Ames, il reportait trois campagnes de sciences aéroportées des sciences de la Terre, dont certaines auraient impliqué des vols depuis Moffett Field, en Californie, où Ames est basé. La NASA n’a annoncé aucune autre restriction de voyage ou connexe liée à l’épidémie de coronavirus.

“Alors que la situation des coronavirus (COVID-19) évolue, nous continuerons à surveiller étroitement et à coordonner avec les autorités fédérales, étatiques et communautaires pour prendre toute autre mesure appropriée pour aider à protéger la famille de la NASA”, a déclaré Bridenstine dans le communiqué. Lors d’une interview le 2 mars, il a déclaré que la NASA adoptait son approche de l’épidémie au jour le jour, avec des réponses différentes probables dans différents centres en fonction des conditions.

Les effets de l’épidémie de coronavirus se sont également manifestés lors de la conférence Satellite 2020 qui a débuté le 9 mars. Les organisateurs de la conférence ont déclaré peu avant le début de la conférence que 12% des exposants et environ 10% des participants avaient annulé leur intention d’y assister en raison de l’épidémie. Les files d’attente des panneaux de conférence étaient en constante évolution, certains orateurs ayant abandonné.

Au cours d’une table ronde le 9 mars, qui a eu lieu alors que les marchés boursiers de New York ouvraient leurs portes et s’effondraient immédiatement, les dirigeants et les analystes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les entreprises spatiales ressentent les effets économiques à une échelle similaire à d’autres industries.

«Je pense que pour le moment, il s’agit plutôt d’un effet transitoire», a déclaré Chris Quilty, président de Quilty Analytics. «Les entreprises exposées à la chaîne d’approvisionnement et aux marchés des transports seront davantage touchées.»

“De toute évidence, si tout le monde se sent déprimé et effrayé pour sa vie, cela aura un effet modérateur général sur l’enthousiasme des gens”, a déclaré Mark Rigolle, directeur général de la start-up de constellation KLEO Connect. Rigolle, ancien chef de LeoSat, a déclaré que sa nouvelle entreprise bénéficie d’un solide soutien financier de la part d’investisseurs chinois qui se concentrent sur les fluctuations des marchés boursiers à long terme et non à court terme. “Je ne ferais pas de corrélation entre les marchés publics et les transactions privées.”

Parmi les entreprises qui pourraient ressentir les pires effets de l’épidémie, ont déclaré les panélistes, celles qui fournissent une connectivité satellite à large bande aux avions, compte tenu de la baisse des voyages en avion. Les fournisseurs de services comme Global Eagle et Speedcast pourraient voir leurs difficultés actuelles exacerbées par une baisse de la demande.

«C’est probablement le premier domaine où nous allons voir le basculement de la balance» en raison de l’épidémie, a expliqué John Finney, fondateur de la start-up d’antenne Isotropic Systems. «Cela forcera la consolidation au niveau du fournisseur de services. Il est possible que les entreprises soient simplement mises en liquidation. »

Un ralentissement économique affectera également les principaux opérateurs de satellites, qui ont dans certains cas vu leurs cours des actions chuter brusquement avec les procédures en cours sur le spectre en bande C aux États-Unis. “Ce n’est pas un havre de paix”, a déclaré Quilty. “Si vous cherchez un endroit où stationner de l’argent lors d’une pandémie, l’industrie a évolué avec le marché dans son ensemble.”

Un autre sujet de préoccupation est qu’un ralentissement économique déclenché par l’épidémie de coronavirus pourrait nuire aux entreprises en démarrage en général. Le 5 mars, Sequoia, une société de capital-risque de premier plan dont le portefeuille comprend des sociétés spatiales, a publié une note de service qualifiant l’épidémie d’événement «cygne noir» avec des effets potentiellement négatifs sur les revenus des startups et leur capacité à lever des fonds.

«Avez-vous vraiment autant de pistes que vous le pensez? Pourriez-vous supporter quelques quartiers pauvres si l’économie bégaie? » Sequoia a demandé à ses sociétés de portefeuille dans le mémo. «Les financements privés pourraient se ramollir considérablement, comme cela s’est produit en 2001 et 2009. Que feriez-vous si la collecte de fonds à des conditions attractives s’avérait difficile en 2020 et 2021?» L’entreprise a suggéré aux entreprises d’évaluer leurs plans d’investissement et d’envisager de réduire leur personnel.

Finney n’a pas spécifiquement mentionné cette note dans ses commentaires sur le panel, mais a offert des conseils similaires. «Dépensons-nous notre capital à bon escient? Avons-nous le bon niveau d’effectifs? En d’autres termes, pouvons-nous faire plus avec moins de personnes? » il a dit.

«Il n’existe aucun livre intitulé« Comment prospérer en tant qu’entreprise pendant une pandémie mondiale », mais nous tenons le stylo», a-t-il déclaré. «En fin de compte, il s’agit d’un véritable test de leadership pour quiconque est dans l’industrie du satellite et cherche à lever des fonds dès maintenant.»

L’espace, cependant, peut encore mieux se porter que certains des secteurs les plus durement touchés de l’économie. Lors d’un événement le 9 mars à l’ambassade britannique ici, où la Royal Aeronautical Society a remis au fondateur de Virgin, Richard Branson, son prix Transatlantic Leading Edge, Branson a noté qu’une grande partie des actifs de Virgin se trouvent dans des secteurs liés au voyage tels que les compagnies aériennes, les navires de croisière et les hôtels, au-delà de ses participations dans la société de tourisme spatial Virgin Galactic et la société de petits lanceurs Virgin Orbit.

“Nous avons survécu au 11 septembre et à d’autres crises financières au cours des 36 dernières années, et je suis sûr que nos équipes survivront à cela”, a-t-il déclaré. “Cela dit, aller dans l’espace n’est peut-être pas une si mauvaise idée.”