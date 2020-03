L’infection à coronavirus peut être aggravée par un médicament domestique courant – .

La France, l’un des pays européens ayant connu la plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières semaines, a pris des mesures supplémentaires pour accroître la distance sociale afin de réduire le taux d’infections au COVID-19.

Les médecins traitant des cas de coronavirus ont suggéré que l’utilisation d’un type particulier de médicament anti-inflammatoire vendu sans ordonnance peut aggraver la maladie chez les patients qui traitent les symptômes d’une infection COVID-19 non diagnostiquée.

La France exhorte ses citoyens à utiliser le paracétamol (Tylenol, etc.) pour traiter la fièvre plutôt que l’ibuprofène (Advil, etc.) et à consulter un médecin s’ils sont déjà sous AINS.

La France est l’un des quatre premiers pays européens aux prises avec la nouvelle flambée de coronavirus, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne en tête du peloton – il y a plus de 37 000 cas confirmés entre eux, dont plus de 1 700 ont été mortels. La France a signalé à ce jour près de 4 500 cas, le nombre de morts s’établissant à 79.

Le gouvernement français a annoncé samedi de nouvelles restrictions destinées à accroître la distance sociale. Les écoles ont été fermées jeudi. Désormais, les restaurants, cinémas, magasins, attractions touristiques et autres magasins non essentiels sont fermés. Les autorités sanitaires françaises ont également fait une découverte étonnante alors qu’elles luttent contre l’épidémie locale: les médicaments courants que vous avez autour de la maison peuvent aggraver votre état si vous avez une infection COVID-19 non confirmée.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont une classe de médicaments qui peuvent diminuer la fièvre, réduire la douleur et prévenir les caillots sanguins. Vous les connaissez peut-être sous des noms communs comme Advil, Ibuprofène et aspirine. Beaucoup d’entre eux sont vendus sans ordonnance et sont une référence quotidienne pour certains des symptômes ci-dessus. (Une liste des AINS est disponible sur Wikipedia.)

L’infection par le coronavirus n’a pas nécessairement de symptômes spécifiques et peut imiter les symptômes du rhume ou de la grippe. Le traitement des maux de tête ou de la fièvre avec Advil, l’ibuprofène et tout autre médicament similaire pourrait être le plan d’action habituel pour de nombreuses personnes. Mais les médecins français ont découvert des cas aggravés chez des patients COVID-19 qui n’avaient pas été testés pour la maladie avant d’utiliser l’ibuprofène pour traiter leurs symptômes à domicile.

⚠️ #COVID ー 19 | La prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone,…) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

– Olivier Véran (@olivierveran) 14 mars 2020

Le pays conseille désormais à tous d’arrêter complètement de prendre des AINS pour éviter les effets secondaires en cas d’infection potentielle au COVID-19. Au lieu d’ibuprofène, vous devriez prendre un médicament au paracétamol comme le Tylenol pour traiter la fièvre. Ce médicament n’empêchera pas les réponses inflammatoires du corps, une réaction naturelle qui se produit pour combattre le coronavirus après l’infection. En prévenant l’inflammation, ces médicaments pourraient masquer la gravité d’une maladie et réduire la capacité du système immunitaire à faire face à l’agent pathogène.

Le paracétamol aidera également à soulager la douleur, comme les maux de tête, sans entraver le processus inflammatoire. Mais le paracétamol ne doit pas être abusé, ce qui est un conseil de bon sens concernant toute sorte de médicament.

La notification est basée sur les observations des patients admis aux soins intensifs. “Les médecins rapportent” des doses massives d’AINS “prises en particulier par de jeunes sujets sans comorbidité, souffrant de formes sévères de la maladie”, explique LeFigaro. On ne sait pas si les patients atteints de formes sévères de COVID-19 ont pris plus d’AINS que les autres, mais l’avertissement ne doit pas être ignoré.

“Les anti-inflammatoires augmentent le risque de complications en cas de fièvre ou d’infection”, a déclaré à la radio RTL Jean-Louis Montastruc, responsable de la pharmacologie à l’hôpital de Toulouse, via la radio The Guardian.

Olivier Veran, le ministre français de la Santé, a publié un avertissement sur Twitter avec le même message. «La prise de médicaments anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un facteur aggravant de l’infection. Si vous avez de la fièvre, prenez du paracétamol », a-t-il déclaré. Veran a également conseillé aux patients de demander l’avis de leur médecin au cas où on leur prescrirait déjà des anti-inflammatoires pour des conditions médicales préexistantes.

L’avertissement fait suite à une décision antérieure du gouvernement français concernant les achats d’analgésiques, dont le paracétamol, l’ibuprofène et l’aspirine. À la mi-janvier, le pays a obligé les patients à consulter les pharmacies lors de l’achat de ces médicaments pour se rappeler des risques.

Outre la fermeture d’entreprises non essentielles, la France exhorte les citoyens à réduire les déplacements entre les villes. La distanciation sociale est le «meilleur moyen de ralentir l’épidémie», a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe. «Je le dis gravement – nous devons tous ensemble faire preuve d’une plus grande discipline dans l’application de ces mesures.» Le Premier ministre a ajouté que le nombre de personnes en soins intensifs augmentait parce que les directives antérieures pour le public étaient ignorées.

