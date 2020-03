L’iPhone SE 2 entrerait dans la production de masse, l’iPhone 12 retardé

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les entreprises du monde entier se démènent pour découvrir comment faire face au coronavirus et à ses impacts associés, et Apple ne fait pas exception. Selon un initié, la société prévoit toujours de lancer l’iPhone SE 2 (qui s’appellerait l’iPhone 9) dans les semaines à venir, mais que les débuts de l’iPhone 12 seront retardés.

L’analyste Jon Prosser a publié une série de tweets dans lesquels il prédit que l’iPhone SE 2 / iPhone 9 est entré en production, qu’il y aura une version 5,5 pouces (!) Du téléphone, et que l’iPhone 12 sera retardé jusqu’à Novembre. Même lorsque les produits sont annoncés comme retardés, ces dates de retard doivent elles-mêmes être prises à titre spéculatif – personne ne sait vraiment si l’iPhone 12 sera disponible en novembre, pas plus que nous ne nous attendions à écrire des histoires sur l’annulation généralisée d’autres conférences, lancements de produits et / ou la vie elle-même il y a deux mois.

L’iPhone 9 vient d’entrer dans la production de masse.

Un écran de 5,5 pouces indiquerait qu’Apple réutilise effectivement le boîtier de l’iPhone 8 pour la nouvelle famille SE 2. L’iPhone 8 est livré en deux versions, 4,7 pouces (standard) et 5,5 pouces (8 Plus). Cela impliquerait également qu’Apple a des idées quelque peu différentes de ce qui constitue un iPhone SE que beaucoup de ses utilisateurs. Alors que la marque se concentrait auparavant sur les petits écrans, Apple pourrait la positionner comme un «iPhone économique».

Cependant, pour ceux d’entre nous qui préfèrent l’iPhone SE, l’écran diagonal de 4 pouces n’est pas accessoire à l’attrait du téléphone. Je suis prêt à passer de 4 pouces à 4,7 pouces, d’autant plus que mon téléphone actuel n’est pas dans la meilleure forme de nos jours, mais l’iPhone 8 était le dernier appareil Apple qui était même marginalement utilisable dans une main. Chaque appareil fabriqué après qu’il nécessite deux mains pour fonctionner au moins une partie du temps.

Cela n’aura pas autant d’importance pour l’iPhone SE 2, car l’augmentation de la taille de 4 à 4,7 pouces a été principalement «payée» en réduisant les tailles de lunette, mais tout ce qui est plus grand va pousser le produit hors de sa cible démographique, Au moins à mon avis.

L’idée qu’Apple va de l’avant avec le lancement (ou du moins, avec une production de masse) au milieu de l’épidémie de coronavirus est également intéressante. Cela pourrait signifier que la société prévoit quelque chose comme un lancement décalé dans le monde réel avec le téléphone faisant ses débuts dans les pays une fois qu’ils ont franchi un certain seuil viral ou qu’Apple a l’intention de le vendre entièrement en ligne.

En tant que nettoyeur de tuyaux pour ce type de stratégie, Cupertino préfèrerait sûrement prendre le risque avec le SE 2 que n’importe quel type de produit phare pour iPhone. Le SE 2 ne sera pas fondamental pour la narration globale du produit Apple – ce sera un matériel bas de gamme et ses performances ne seront pas considérées comme critiques pour le bas de la ligne.

Si vous vouliez un paragraphe sur la façon dont Covid-19 change le calcul de tout, y compris la façon dont nous, journalistes, faisons notre propre travail, les derniers paragraphes seraient un assez bon exemple. La situation économique actuelle et la pandémie sont un territoire inconnu pour tous. Spéculer sur la façon dont le marché pourrait réagir à un nouveau produit Apple est un vieux chapeau; spéculer sur la façon dont le marché pourrait réagir à un nouveau produit Apple pendant une pandémie majeure est très nouveau. Mais voici le problème: ces questions sont importantes.

Rappelez-vous Google Glass? Lancé pour une forte couverture initiale, suivi d’une vague de répulsion sociale pour ces charmants individus que nous avons collectivement surnommés «Glassholes». Google n’essayait pas de créer ce problème pour lui-même lorsqu’il a lancé Glass. Mais le fait de ne pas prêter attention à la façon dont l’appareil serait reçu dans les contextes sociaux s’est avéré un casse-tête majeur pour Google – à tel point que Microsoft a suivi une stratégie complètement différente pour déployer son HoloLens.

Il y a deux mois, la question du moment où Apple lancerait un nouvel iPhone économique était intéressante pour deux groupes de personnes: les propriétaires d’iPhone SE existants qui veulent du matériel actualisé et les gens qui veulent un iPhone pas cher (par opposition à un petit iPhone, en particulier). Désormais, le lancement de l’iPhone 9 sera absolument traité comme un indicateur pour l’ensemble de l’industrie. Bien que ce ne soit pas aussi important que le lancement de l’iPhone 12, il ne fait aucun doute que les gens vont s’accrocher à l’idée comme preuve (espérons-le) que les choses «reviennent à la normale», ou alternativement, que notre économie peut toujours fonctionner à un niveau minimal pendant le verrouillage total.

L’image du haut est celle de l’iPhone 8, qui n’est techniquement pas un iPhone 9, mais qui est fondamentalement aussi proche que possible. Le SE 2 est censé être basé sur le 8 et devrait lui ressembler.

