L’observatoire aéroporté SOFIA de la NASA risque à nouveau de disparaître

WASHINGTON – La demande de budget de la NASA pour l’exercice 2021 propose d’annuler un observatoire aéroporté, une décision qui a surpris de nombreux astronomes, mais ce n’est pas non plus la première fois que le projet est confronté à sa fin.

La proposition de budget, publiée le 10 février, incluait l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA) parmi les programmes dont la fin est prévue. La SOFIA, qui a reçu 85,2 millions de dollars dans le projet de loi de crédits pour l’exercice 2020, obtiendrait 12 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 pour clôturer le programme et mettre en veilleuse l’observatoire.

SOFIA est un Boeing 747 avec un télescope de 2,5 mètres monté dans son fuselage. Équipé d’une suite d’instruments infrarouges, il effectue des observations en altitude, au-dessus de la majeure partie de la vapeur d’eau atmosphérique qui absorbe la lumière infrarouge. Le projet est un effort conjoint avec l’agence spatiale allemande DLR.

Dans ses documents budgétaires, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche (OMB) a déclaré que le retour scientifique de la SOFIA ne justifiait pas ses dépenses. SOFIA est actuellement la deuxième mission d’astrophysique la plus chère de la NASA, derrière seulement le télescope spatial Hubble, qui a reçu 98,3 millions de dollars en 2019 et pour lequel la NASA a demandé 88,3 millions de dollars en 2021. Le télescope spatial James Webb, cependant, sera plus coûteux à exploiter – environ 172 millions de dollars par an, selon le projet de budget – une fois qu’il entrera en service après son lancement en 2021.

L’OMB a déclaré que SOFIA «n’a pas fourni de produits de données ou de science de haute qualité au même niveau que d’autres grandes missions scientifiques. Les projections futures n’indiquent pas une amélioration spectaculaire de la productivité scientifique de SOFIA au cours des prochaines années. “Les dépenses d’exploitation élevées d’une plate-forme aéroportée comme SOFIA” se traduisent par une faible rentabilité par rapport à la plupart des observatoires. “

La NASA a proposé un langage similaire dans sa justification budgétaire. «Le budget annuel des opérations de SOFIA est la deuxième mission opérationnelle la plus coûteuse de la Division d’astrophysique (après le télescope spatial Hubble), mais la productivité scientifique de la mission n’est pas comparable à celle d’autres grandes missions scientifiques», a-t-il déclaré. “On ne s’attend pas à une amélioration spectaculaire de la productivité scientifique de SOFIA.”

Un mois plus tôt, cependant, la NASA chantait un air différent. “Leurs plans pour leur mission prolongée comprennent de nombreuses nouvelles initiatives qui augmenteront le service de SOFIA à la communauté”, a déclaré Paul Hertz, directeur de la division astrophysique de la NASA, lors d’une réunion de la mairie de SOFIA à la 235e réunion de l’American Astronomical Society (AAS ) 7 janvier à Honolulu. «L’équipe SOFIA travaille dur pour mettre en œuvre ces changements et apporter ces améliorations.»

Ces améliorations proviennent d’une paire d’études que la NASA a commandées en 2018, l’une pour examiner les opérations de l’observatoire et l’autre sa science. Ces études se sont conclues par des recommandations sur la manière d’améliorer l’efficacité de SOFIA.

“Nous voulons plus de découvertes par dollar”, a déclaré Jim Jackson, directeur adjoint de la recherche au SOFIA Science Center, qui est dirigé par l’Organisation de recherche spatiale des universités (USRA), lors de cette assemblée publique. «Nous voulons optimiser la proposition de valeur de l’observatoire.»

Cette optimisation, a-t-il dit, comprend l’automatisation d’une plus grande partie du processus d’observation et la modification de la cadence des vols, comme plus de vols qui durent huit heures au lieu de dix. Jackson a déclaré que les vols plus courts transportent moins de carburant, ce qui permet à l’avion d’atteindre la stratosphère plus rapidement. “Il est beaucoup plus logique de faire cinq vols de huit heures que quatre vols de dix heures, parce que vous passez plus de temps, net, dans la stratosphère.”

“Une fois que nous aurons mis en œuvre ce plan”, a-t-il conclu, “je suis convaincu que nous serons une installation de premier ordre pour les décennies à venir.” C’est particulièrement vrai, a-t-il noté, pour les observations infrarouges lointains, que même JWST ne pourra pas effectuer .

Le porte-parole de l’USRA, Suraiya Farukhi, a déclaré le 13 février qu’aucun changement n’était prévu pour les opérations de la SOFIA à la lumière de la proposition de budget, soulignant un certain nombre de découvertes scientifiques permises par l’observatoire qui ont été présentées lors de la réunion AAS du mois dernier. «L’équipe SOFIA maintiendra le cap et continuera à fournir à la communauté internationale des données de haute qualité qui répondent aux questions scientifiques d’actualité clés en fonction des capacités uniques de SOFIA.»

Ce n’est pas la première fois que la NASA propose de mettre fin à SOFIA. Dans sa proposition de budget pour l’exercice 2015, l’agence a également cherché à mettre fin à l’observatoire, alors qu’il était sur le point de commencer sa mission principale après un cycle de développement prolongé.

La direction de la NASA a déclaré que le manque de ressources l’a amenée à proposer l’annulation de SOFIA. “Il s’est avéré que nous devions faire des choix très difficiles quant à la destination de l’astrophysique, des sciences planétaires et des sciences de la Terre, et SOFIA s’est avéré être ce qui est tombé de la plaque cette fois-ci”, a déclaré Charles Bolden, administrateur de la NASA à l’époque. la publication du budget.

Le Congrès a cependant rejeté la proposition de résiliation de la SOFIA et financé la mission au cours de l’exercice 2015 et des années suivantes. Il a également inclus un libellé dans un projet de loi de dépenses 2019 empêchant la NASA d’inclure SOFIA dans un examen supérieur des missions prolongées, tout comme SOFIA achevait sa mission principale de cinq ans. La NASA a plutôt effectué les examens scientifiques et opérationnels de SOFIA.

Parmi les partisans de l’observatoire au Congrès se trouve le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie), dont le district est adjacent aux installations de Palmdale, en Californie, qui servent de base à la SOFIA. McCarthy n’a pas commenté la proposition de budget de l’exercice 2021, mais dans une déclaration du 17 décembre sur l’adoption des projets de loi de crédits pour l’exercice 2020, il a inclus le financement de la SOFIA comme l’une des «priorités du district et de la Californie que McCarthy a contribué à sécuriser».