Lockheed Martin a perdu 410 millions de dollars sur les trois dernières commandes de satellites commerciaux

WASHINGTON – Lockheed Martin a déclaré avoir perdu 410 millions de dollars sur les trois premiers satellites commerciaux construits sur sa nouvelle plate-forme LM2100, dont le satellite JCSAT-17 Arianespace lancé le 18 février sur une fusée Ariane 5.

Les deux autres satellites commerciaux construits à perte étaient Arabsat-6A et SaudiGeoSat-1 / Hellas Sat-4, deux vaisseaux spatiaux Arabsat qui ont été lancés l’année dernière à la suite de retards de fabrication et de lancement de véhicules.

Le LM2100 est l’aboutissement d’une initiative de modernisation pluriannuelle destinée à rendre Lockheed Martin plus compétitif par rapport à Maxar Technologies, Airbus Defence and Space et à d’autres fabricants qui remportent régulièrement des commandes commerciales de satellites géostationnaires. La plateforme comprend 26 mises à niveau, y compris des panneaux solaires améliorés, des réservoirs de propergol et des logiciels de vol.

Lockheed Martin, dans un dossier déposé le 7 février auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a déclaré que les trois satellites “avaient rencontré des problèmes de performances liés au développement et à l’intégration” de leurs plateformes LM2100.

“Au 31 décembre 2019, les pertes cumulées restaient à environ 410 millions de dollars pour ces programmes”, a indiqué la société.

Les satellites d’Arabsat devaient tous deux être lancés en 2018, mais lancés à la place en 2019 – dont l’un, Arabsat-6A, était en retard en partie en raison de retards avec la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Le porte-parole d’Arabsat, Saad Al Tehaif, n’a pas répondu à une enquête SpaceNews du 10 février sur la manière dont les retards de fabrication ont contribué au retard des deux satellites. JCSAT-17 devait être lancé au cours du second semestre 2019.

Guy Beutelschies, vice-président de Lockheed Martin pour les solutions de communication par satellite, a fait ce qui semblait être une référence oblique aux défis de l’entreprise lors d’un discours immédiatement après le lancement de JCSAT-17 mardi.

“Cela a été un long voyage pour nous, mais je veux juste dire à quel point nous sommes fiers chez Lockheed Martin d’être en mesure de livrer l’un de nos satellites les plus grands et les plus avancés technologiquement”, a-t-il déclaré.

Le PDG de Sky Perfect JSAT, Eiichi Yonekura, a salué le travail de Lockheed Martin sur JCSAT-17.

“Nous faisons toujours confiance à votre technologie”, a-t-il déclaré dans un discours. “Nous comptons toujours sur votre réputation et votre expérience.”

Lockheed Martin n’a annoncé aucune vente commerciale supplémentaire de satellites LM2100 depuis la réservation de la commande JCSAT-17 en 2016. La société construit cinq satellites LM2100 pour l’armée américaine – deux satellites du système infrarouge spatial et trois satellites infrarouges persistants aériens de nouvelle génération – tous dont sont conçus pour détecter les lancements de missiles.

Dans une déclaration fournie le 19 février, Beutelschies a défendu les investissements LM2100 de la société.

«L’achèvement et le lancement des trois premiers satellites LM 2100 modernisés démontrent l’investissement technologique de Lockheed Martin dans l’ensemble de notre portefeuille de satellites et nous soutenons cet investissement en recherche et développement», a-t-il déclaré. “Avec les deux premiers satellites LM 2100, nous avons qualifié l’espace de plus de 26 améliorations majeures du bus LM 2100 et sommes maintenant en mesure de proposer cette base à tous nos clients.”

Le dossier SEC de Lockheed Martin mentionne également un contrat japonais pour plusieurs satellites LM2100.

Le client, selon une source de Lockheed Martin, est avec Sky Perfect JSAT, dont le contrat JCSAT-17 2016 comprend une option non encore exercée pour un deuxième satellite.