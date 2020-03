Lockheed Martin choisit SEAKR pour développer une charge utile satcom pour l’US Space Force

SEAKR Engineering rejoindra l’équipe de Lockheed Martin pour le programme Protected Tactical Satcom (PTS).

WASHINGTON – Le fournisseur d’électronique spatiale SEAKR Engineering, basé au Colorado, a été sollicité par Lockheed Martin pour aider à développer une charge utile de communications par satellite pour l’US Space Force.

SEAKR rejoindra l’équipe de Lockheed Martin pour le programme Protected Tactical Satcom (PTS), ont déclaré des sources de l’industrie à SpaceNews. Les sociétés devraient annoncer officiellement le partenariat cette semaine.

L’U.S.Space Force Space and Missile Systems Center a attribué des contrats PTS à Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman pour développer des charges utiles de communication résistantes aux confitures à déployer sur des satellites géostationnaires dédiés, des charges utiles hébergées commercialement et des satellites partenaires de la coalition.

SMC prévoit de sélectionner deux charges utiles qui seront lancées en 2024 pour des démonstrations en orbite qui dureront de trois à cinq ans.

Les charges utiles prototypes des trois équipes seront évaluées au cours des deux à trois prochaines années avant que SMC ne décide quels sont les deux parmi les trois qui passeront à la prochaine phase de la compétition.

Les trois entrepreneurs principaux de PTS sont des fournisseurs de longue date de satellites militaires et de charges utiles. Lockheed Martin fabrique le satellite de communication militaire avancé à très haute fréquence (AEHF), Boeing construit les satellites militaires à large bande Global Satcom et Northrop Grumman a développé les charges utiles AEHF sous contrat avec Lockheed Martin.

Les bourses PTS sont des accords dits «autres autorités de transaction» qui obligent les maîtres d’œuvre à co-investir dans le programme ou à s’associer avec des fournisseurs non traditionnels. SMC a utilisé plus de contrats OTA ces dernières années pour promouvoir la diversité de sa base de fournisseurs au-delà des entrepreneurs en place.

SEAKR a été choisi par Lockheed comme partenaire non traditionnel pour le programme PTS.

SEAKR conçoit et fabrique des processeurs, des systèmes de traitement de données, des charges utiles de communications numériques et d’autres matériels pour les systèmes spatiaux. Pour le programme PTS, l’entreprise adaptera les technologies utilisées dans sa plateforme de traitement RF Wolverine.

SEAKR et Lockheed Martin ont déjà travaillé ensemble sur une charge utile de communications protégées commerciales pour le programme Hellas Sat-4 / SaudiGeoSat-1 (HS-4 / SGS-1).