Lockheed Martin commence à ressentir l’impact de la pandémie

WASHINGTON – Lockheed Martin dit qu’il commence à ressentir les effets de la pandémie de coronavirus dans toutes ses unités commerciales, y compris l’espace, alors que ses fournisseurs rencontrent des difficultés.

Le géant de l’aérospatiale, dans ses résultats financiers du premier trimestre publiés le 21 avril, a déclaré que la pandémie “n’a pas eu d’impact significatif” sur les résultats de la société ce trimestre, qui s’est terminé le 29 mars. Cependant, la société a reconnu que, comme les effets financiers de la pandémie s’étend et s’approfondit, elle commence à voir des effets, en particulier dans sa chaîne d’approvisionnement.

«Nous commençons à rencontrer des problèmes dans chacun de nos domaines d’activité liés au coronavirus, principalement en ce qui concerne l’accès à certains emplacements et les retards de livraison des fournisseurs», a déclaré Marillyn Hewson, président du conseil, président et chef de la direction de la société, lors d’un appel de résultats. .

Ken Possenriede, vice-président exécutif et directeur financier de Lockheed Martin, a déclaré que l’impact sur la division spatiale de l’entreprise était relativement limité. Pour maintenir une distance adéquate, il a déclaré que les changements de personnel qui doivent encore se rendre dans les installations de l’entreprise sont décalés. «Cela a un impact sur certains de leurs programmes classifiés, mais nous semblons faire du bon travail en travaillant autour de cela», a-t-il déclaré.

Un autre facteur est que les programmes de la division spatiale de l’entreprise ont de longs cycles de production et de faibles volumes par rapport à d’autres parties de l’entreprise. “Tous les problèmes qu’ils verraient dans la chaîne d’approvisionnement ou dans nos installations, ils pensent qu’ils pourraient contenir”, at-il dit. “C’est un faible volume, certainement par rapport à la ligne de production des F-35.”

La division aéronautique de la société, qui comprend des travaux sur le chasseur F-35, ressent un impact plus important de la pandémie, a déclaré Possenriede, en raison d’une plus grande interruption de la chaîne d’approvisionnement. La société a réduit ses ventes nettes projetées pour 2020 de 375 millions de dollars en raison des effets de la pandémie sur sa division aéronautique, mais n’a pas diminué ses prévisions de ventes d’espace ni ses prévisions de bénéfices globaux pour la société en 2020.

La pandémie a provoqué d’autres problèmes, a-t-il déclaré. Ils comprennent des restrictions sur les déplacements et l’accès à certains sites ainsi que des «impacts de l’absentéisme» pour le personnel de l’entreprise.

Alors que certaines entreprises ont mis à pied ou mis en disponibilité des employés, Hewson a déclaré que Lockheed continuait à embaucher de nouveaux employés. L’entreprise a embauché près de 1 000 nouveaux employés au cours des dernières semaines, dont 5 000 postes ouverts dans toute l’entreprise.

Possenriede a déclaré que l’entreprise s’attend – ou du moins espère – que le pire de la pandémie et ses retombées économiques se termineront au cours des prochains mois. “Notre attente actuelle est que les prochains mois seront le pic de perturbation alors que le pays et le reste du monde cherchent à aplanir la courbe avec succès et à aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

“Nous espérons que la courbe commencera à s’aplatir au deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre”, a-t-il ajouté plus tard, “et nous arriverons à une sorte de semblant de fonctionnement comme d’habitude, quoi qu’il en soit, à partir du troisième trimestre.”

L’unité spatiale de Lockheed a enregistré un bénéfice d’exploitation de 281 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en baisse par rapport à 334 millions de dollars au premier trimestre de 2019. La société a déclaré une baisse des risques de départs à la retraite pour les programmes gouvernementaux par satellite, ainsi qu’une baisse de 35 millions de dollars des bénéfices de ses participation dans United Launch Alliance, a provoqué la baisse des bénéfices.

Les ventes nettes de l’unité spatiale, cependant, sont passées de 2,64 milliards de dollars au premier trimestre de 2019 à 2,917 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. La société a attribué l’augmentation aux programmes de satellites gouvernementaux, tels que les travaux sur un satellite d’avertissement de missile de prochaine génération, ainsi que des travaux de missiles hypersoniques et autres.