Lockheed va acquérir des actifs satellites Vector

WASHINGTON – Lockheed Martin acquerra les actifs de technologie satellite de Vector par défaut après qu’un tribunal de faillite n’a reçu aucune offre qualifiée dans un délai la semaine dernière.

Dans un dossier déposé le 24 février auprès du tribunal de faillite des États-Unis pour le district du Delaware, les avocats supervisant la procédure de mise en faillite de Vector ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune offre éligible pour la technologie de vaisseau spatial définie par logiciel GalacticSky de la société avant la date limite du 21 février.

En conséquence, Lockheed Martin, qui a fourni un financement au débiteur en possession lorsque Vector a déposé son dossier de mise en faillite (Chapter 11) en décembre, obtiendra les actifs avec une offre de «harcèlement criminel» de 4,25 millions de dollars, selon les termes d’un dossier déposé le 24 janvier. . Cet accord sera finalisé lors d’une audience du 28 février.

La technologie GalacticSky était auparavant une source de discorde entre les deux sociétés. Après que Lockheed Martin a annoncé sa technologie de satellite définie par logiciel SmartSat en mars 2019, Vector a intenté une action contre Lockheed, alléguant une violation de brevet. Vector a retiré la plainte en juillet, citant des négociations en cours avec Lockheed Martin.

Au moins une entreprise avait manifesté son intérêt à soumissionner pour les actifs de GalacticSky. NewSpace Networks, une start-up fondée par plusieurs anciens employés de Vector, a annoncé le 11 février son intention de lever 200 millions de dollars pour développer des technologies connexes «grâce à une combinaison d’acquisition, d’investissement et de développement de produits internes», selon un communiqué de la société.

Une source de l’entreprise a déclaré qu’elle avait demandé une prolongation de la date limite de soumission des offres le 21 février afin que les investisseurs puissent faire plus de diligence raisonnable sur les actifs de GalacticSky, mais que le tribunal a rejeté cette demande. L’entreprise espère pouvoir travailler avec Lockheed sur l’utilisation de cette technologie de «satellite intelligent» tout en explorant d’autres applications.

Lockheed n’a pas dévoilé ses plans pour la technologie GalacticSky. La société a travaillé sur sa propre technologie satellite définie par logiciel, notamment le pilotage d’une charge utile appelée Pony Express 1 qui a testé les technologies avancées de calcul et de communication par satellite sur un cube expérimental lancé en décembre.

Le dossier judiciaire ne dit rien sur les offres pour les autres actifs de Vector, y compris sa technologie de petit lanceur qui était son activité la plus connue. Les avocats ont déclaré dans le même dossier du 24 janvier sur la vente de GalacticSky qu’il solliciterait également des offres pour ces actifs, avec une offre minimale de 3 millions de dollars. S’il n’obtient aucune offre, ils «poursuivraient un processus de commercialisation et de vente distinct» pour ces actifs après avoir conclu la vente de GalacticSky.

La vente mettra effectivement fin à Vector, une entreprise qui avait levé environ 100 millions de dollars pour développer un petit lanceur et la technologie GalacticSky. En août, la société a suspendu ses activités et licencié la quasi-totalité de ses plus de 150 employés après qu’un de ses principaux investisseurs, Sequoia, a retiré son soutien à la société en raison de préoccupations quant à la gestion de la société. Cela est arrivé alors que Vector travaillait sur un nouveau cycle de financement, et la décision de Sequoia a eu un effet domino, ce qui a fait reculer d’autres investisseurs. La société a déposé le bilan du chapitre 11 le 13 décembre.